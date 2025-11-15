धन के मामलों में सतर्क रहें. कोई पुराना उधार या खर्चा उभर सकता है. निवेश या बड़ी खरीदारी को टाल दें.
Aaj Ka Dhanu Rashifal (15 November 2025): धनु राशि करियर में प्रगति और कार्य पूरे होने के संकेत
Today Sagittarius Horoscope 15 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 15 November 2025 in Hindi: आज का दिन चुनौतियों से भरा रहेगा. चन्द्रमा 10th हाउस में होने से घर के बड़े-बुझुर्गो के आदर्शो पर चले. घरेलू काम या घर के रिनोवेशन से जुड़ी परेशानी आपके मूड को प्रभावित कर सकती है. धैर्य बनाए रखना ही आज का सबसे बड़ा उपाय होगा.
हेल्थ राशिफल:
सेहत को लेकर सावधानी जरूरी है. ब्लड प्रेशर के मरीज अपनी दिनचर्या में अनुशासन रखें और गुस्सा या तनाव से बचें. खान-पान में नमक और तली हुई चीजों से परहेज करें. समय पर नींद और नियमित व्यायाम स्वास्थ्य सुधार में मदद करेगा.
बिजनेस राशिफल:
व्यापारिक दृष्टि से दिन कमजोर रहेगा. समय-समय पर ऑर्डर पूरे न हो पाने से क्लाइंट्स की असंतुष्टि बढ़ सकती है. पार्टनरशिप में बड़ी डील को लेकर जल्दबाजी से बचें — पहले हर पहलू का रिसर्च अवश्य करें. आज नई शुरुआत के बजाय पुराने कामों को पूरा करने पर ध्यान दें.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए किसी पर अंधा भरोसा न करें. कार्यस्थल पर लापरवाही या देरी आपकी छवि को नुकसान पहुँचा सकती है. वर्कस्पेस पर सतर्क और प्रोफेशनल रहना जरूरी है.
लव और पारिवारिक राशिफल:
परिवार के सदस्यों के साथ मधुरता बनाए रखना आज आवश्यक है. बच्चे के व्यवहार या पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव कम महसूस होगा, लेकिन बातचीत से गलतफहमियाँ दूर की जा सकती हैं.
धन राशिफल:
धन के मामलों में आज सतर्क रहें. कोई पुराना उधार या खर्चा उभर सकता है. निवेश या बड़ी खरीदारी टाल दें, क्योंकि समय स्थिर नहीं है.
युवा और विद्यार्थी:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स परीक्षा के बाद ध्यान भटकाने वाली चीजों में उलझ सकते हैं. प्रेम संबंधों या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से बचें. युवाओं को गलत संगत से दूर रहना चाहिए.
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: काला
उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ शनैश्चराय नमः” का 11 बार जाप करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
