Aaj Ka Dhanu Rashifal (12 October 2025): धनु राशि आज रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, भावनाएं मजबूत होंगी
Today Sagittarius Horoscope 12 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 12 October 2025 in Hindi: आज का दिन जीवनसाथी और साझेदारी संबंधों में संतुलन बनाने का है, क्योंकि चंद्रमा आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं. फेस्टिव सीजन और व्यवसायिक गतिविधियों के चलते नए संपर्क और अवसर बनेंगे. गजकेसरी और वरियान योग के कारण पेशेवर मोर्चे पर सफलता और आर्थिक लाभ के योग हैं, बशर्ते विरोधियों या कठिन परिस्थितियों से घबराएं नहीं.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है. हल्के व्यायाम और संतुलित आहार का ध्यान रखें. तेज मौसम या थकान से बीमार होने की संभावना है. समय पर नींद लेना लाभकारी रहेगा.
व्यवसाय राशिफल:
बिजनेस में नए संपर्क आर्थिक लाभ दिला सकते हैं. विरोधी पक्ष कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है, परन्तु आपका नुकसान नहीं होगा. पेशेवर मोर्चे पर थोड़ी सतर्कता और योजना बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा.
नौकरी राशिफल:
नौकरी बदलने की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं. वर्कप्लेस पर पूरी टीम के सहयोग से काम करना लाभदायक रहेगा. अपने वरिष्ठ और सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखें.
लव और पारिवारिक राशिफल:
दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक लगाव मजबूत होगा. संतान की शिक्षा या करियर से जुड़ी शुभ सूचना मिलने से घर का माहौल प्रसन्न रहेगा.
धन राशिफल:
आज के दिन खर्च सामान्य रहेगा. नए आर्थिक अवसर और व्यापारिक लाभ मिल सकते हैं. निवेश या खर्च सोच-समझकर करें.
युवा और विद्यार्थी:
विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी वर्ग के लिए दिन अनुकूल है. पढ़ाई और प्रैक्टिस पर ध्यान देने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. मन प्रसन्न रहेगा.
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: ग्रे
उपाय:
- गुरुवार को हनुमान जी को मूंगफली और चने अर्पित करें.
- किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें.
FAQs:
Q1. क्या आज व्यवसाय और नौकरी में लाभ मिलेगा?
A1. हाँ, पेशेवर मोर्चे पर नए संपर्क और सहयोग से लाभ और सफलता मिलने के योग हैं.
Q2. क्या दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा?
A2. हाँ, जीवनसाथी के साथ समय बिताने और समझदारी से प्रेम और लगाव मजबूत होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
