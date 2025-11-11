आज भगवान विष्णु को दूध और हल्दी अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 11 बार जाप करें, जिससे मानसिक शांति और संकट निवारण होगा.
Dhanu Rashifal 11 November 2025: धनु राशि के जातकों को पारिवारिक विवाद और बिजनेस में नुकसान से बचना होगा
Today Sagittarius Horoscope 11 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 11 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे घर और निजी मामलों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. पारिवारिक मामलों में धैर्य और संयम बनाए रखें. अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखें.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसायियों के लिए दिन मिश्रित रहेगा. प्रोडक्ट की कीमत तय करते समय सावधानी बरतें, अधिक मूल्य निर्धारित करने से ग्राहक बिना कुछ लिए ही वापस जा सकते हैं. समय की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, इसलिए निवेश या नए सौदे में जल्दबाजी न करें. भाग्य पक्ष कम सक्रिय रहेगा, इसलिए वित्तीय लेन-देन में सतर्क रहें.
नौकरी/कर्म क्षेत्र:
एंप्लॉयड पर्सन के लिए यह समय सावधानीपूर्ण है. जिनके मन में जॉब बदलने का विचार है, उन्हें फिलहाल इंतजार करना चाहिए. सीनियर्स आपके कार्यों की बारीकी से समीक्षा करेंगे, इसलिए किसी भी काम में लापरवाही न करें. सक्रिय रहकर जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें.
लव और परिवार राशिफल:
परिवार में छोटे-मोटे विवाद या जिम्मेदारियों के चलते तनाव बन सकता है. यंग जनरेशन को परिवारिक मामलों में अपने कर्तव्य का निर्वाह करना होगा. आपसी संवाद बनाए रखने और संयमित व्यवहार से परिवारिक संबंधों में सुधार संभव है.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स आज के दिन पढ़ाई में बाधा महसूस कर सकते हैं. ध्यान और फोकस बनाए रखने की आवश्यकता है. यंग जनरेशन को अपने परिवार और घर के मामलों में जिम्मेदारी निभानी होगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
मौसम बदलने के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है. खासकर सर्दी-जुकाम, पेट और सामान्य कमजोरी पर ध्यान दें.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: क्रीम
उपाय: भगवान विष्णु को दूध और हल्दी अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का 11 बार जाप करें, मानसिक शांति और संकट निवारण होगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
Frequently Asked Questions
आज धनु राशि वालों के लिए क्या उपाय बताया गया है?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL