Aaj Ka Dhanu Rashifal (1 November 2025): धनु राशि के जातक यात्रा से बचें, सेहत और खानपान का रखें विशेष ध्यान

Aaj Ka Dhanu Rashifal (1 November 2025): धनु राशि के जातक यात्रा से बचें, सेहत और खानपान का रखें विशेष ध्यान

Today Sagittarius Horoscope 1 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Nov 2025 01:43 AM (IST)
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 1 November 2025 in Hindi: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और दोस्तों का साथ आपका हौसला बढ़ाएगा. पुराने कामों में प्रगति होगी और किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा. बुद्धादित्य, ध्रुव, वाशी और सुनफा योग का प्रभाव आपके दिन को विशेष बनाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज आपकी सेहत सामान्य रहेगी. मानसिक रूप से आप हल्कापन महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम और योग से ऊर्जा बनी रहेगी. भोजन में ताजे फल और तरल पदार्थ शामिल करें ताकि दिनभर सक्रिय रह सकें.

बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आज मिल सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी रिश्तेदार की मदद से बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. नए कॉन्ट्रैक्ट्स और मुनाफे की स्थिति बन रही है. धैर्य रखें और निर्णय सोच-समझकर लें.

नौकरी राशिफल:
वर्किंग वुमन के लिए दिन शुभ रहेगा. ऑफिस में आपकी मेहनत और दक्षता की सराहना होगी. सहकर्मियों से संबंध मधुर रहेंगे. आप अपनी परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की कला में माहिर साबित होंगे.

लव और पारिवारिक जीवन:
घर-परिवार में सौहार्द का वातावरण रहेगा. परिवार को समय देने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ कुछ छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, पर बातचीत से हल निकलेगा. ससुराल पक्ष से लाभ मिलने के योग हैं.

धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. अचानक लाभ या पुराने निवेश से फायदा संभव है. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

युवा और छात्र:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए यह समय पढ़ाई पर ध्यान देने का है. फोकस बनाए रखें, सफलता निश्चित है. युवा वर्ग विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे, पर भावनाओं में बहने से बचें.

शुभ अंक: 3
अशुभ अंक: 5
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Nov 2025 01:43 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Today Horoscope
Embed widget