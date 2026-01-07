Aaj Ka Makar Rashifal 7 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके आठवें भाव में स्थित है, इसलिए दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. यात्रा के दौरान किसी से बहस या विवाद होने की आशंका है, इसलिए बोलचाल और व्यवहार में संयम रखें. कोई भी बात बढ़ाने से बचें.

करियर और नौकरी

कार्यस्थल पर कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं. अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करें, तभी स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए सहयोग बहुत जरूरी रहेगा. टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो कार्य समय पर पूरे होंगे, अकेले सब कुछ करने की कोशिश में समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ हो सकती है.

बिजनेस

व्यापार में आपको कुछ नए ट्रैक और अवसर दिखाई देंगे, जिनमें आप निवेश करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल धन और सही मैनपावर की कमी के कारण निर्णय टालना ही बेहतर रहेगा. चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष होने से यदि आपने बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया है, तो उसके अप्रूवल में देरी हो सकती है. प्रॉपर्टी या किसी भी बड़े निवेश से अभी दूरी बनाए रखें, समय अनुकूल नहीं है.

फाइनेंस

खर्च और निवेश दोनों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. जल्दबाजी में किया गया फैसला नुकसान का कारण बन सकता है. फिलहाल अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने पर ध्यान दें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

परिवार में किसी सदस्य के कारण तनाव या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. वैवाहिक जीवन में गलतफहमी के चलते मनमुटाव हो सकता है, इसलिए बातों को स्पष्ट रखें और शांतिपूर्वक संवाद करें. संतान की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है, सावधानी और देखभाल जरूरी है.

शिक्षा और युवा वर्ग

न्यू जनरेशन को आज अपने शत्रुओं और विरोधियों से सतर्क रहना होगा. कोई आपके नुकसान की कोशिश कर सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा मेलजोल या भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा.

स्वास्थ्य

मानसिक तनाव के साथ-साथ परिवार में किसी बच्चे की तबीयत आपको चिंतित कर सकती है. स्वयं भी थकान और बेचैनी से बचने के लिए आराम और संतुलित दिनचर्या रखें.

यात्रा

ऑफिशियल या फैमिली ट्रैवलिंग कैंसिल हो सकती है. यदि यात्रा जरूरी हो तो बहुत सावधानी से करें.

लकी कलर: ऑरेंज

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 9

FAQs

Q1: क्या आज ससुराल पक्ष से कोई परेशानी हो सकती है?

A1: हां, चन्द्रमा अष्टम भाव में होने से ससुराल से जुड़ी चिंता संभव है, धैर्य रखें.

Q2: क्या बिजनेस में आज बड़ा नुकसान हो सकता है?

A2: नुकसान की स्थिति बन सकती है, खासकर स्वीट्स और नमकीन बिजनेस में, इसलिए सतर्क रहें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.