हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Capricorn Rashifal (7 December 2025): मकर राशि विद्यार्थियों को पढ़ाई में मिलेगी बड़ी सफलता, अधूरे काम भी होंगे पूरे!

Aaj Ka Capricorn Rashifal (7 December 2025): मकर राशि विद्यार्थियों को पढ़ाई में मिलेगी बड़ी सफलता, अधूरे काम भी होंगे पूरे!

Today Makar Horoscope 7 December 2025: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 07 Dec 2025 02:39 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Makar Rashifal 7 December 2025 in Hindi: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. सुबह से ही मन में उत्साह बना रहेगा और कई रुके काम तेजी से पूरे होंगे. नकारात्मक विचारों से दूर रहने की कोशिश आपके लिए शुभ सिद्ध होगी और इससे निर्णय क्षमता बेहतर होगी.

बिजनेस राशिफल:

व्यवसाय में भाग-दौड़ अधिक रहेगी लेकिन मेहनत का अच्छा लाभ मिलेगा. पार्टनरशिप वाले जातकों को फायदा होगा और किसी पुराने अटके कार्य में गति आएगी. नए निवेश सोच-समझकर करें.

नौकरी राशिफल:

रोजगार के मामले में अनुभवी लोगों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और आपकी मेहनत को सीनियर्स सराहेंगे. प्रमोशन या नई अवसरों की उम्मीद बन सकती है.

लव और फैमिली राशिफल:

दांपत्य जीवन मधुर रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. परिवार में धार्मिक आयोजन या किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है, जिसमें आर्थिक खर्च संभव है. घर में आपसी सौहार्द व सम्मान बना रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स अपने अधूरे काम समय पर पूरा कर लेंगे. युवाओं का मन नए अवसरों की तलाश में सक्रिय रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा.

हेल्थ राशिफल:

मानसिक थकान से बचने के लिए आराम जरूरी है. ज्यादा सोचने से तनाव बढ़ सकता है. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार स्वास्थ्य में सुधार लाएगा.

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: भूरा

उपाय: शनि देव को तिल और तेल अर्पित करें तथा जरूरतमंदों को काला कपड़ा दान करें.

FAQs:

Q1: क्या आज बिजनेस में लाभ होगा?

A1. जी हाँ, मेहनत का परिणाम अच्छा मिलेगा और पार्टनरशिप से भी फायदा होगा.

Q2: क्या परिवार में कोई शुभ कार्य होगा?

A2. हाँ, धार्मिक आयोजन या शुभ कार्यक्रम के योग बन रहे हैं.

Q3: क्या नौकरी बदलने के अवसर मिलेंगे?

A3. हाँ, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से सही अवसर मिल सकता है.

Q4: क्या पढ़ाई में ध्यान लगेगा?

A4. हाँ, विद्यार्थी अपने अधूरे कार्य पूरे करेंगे और फोकस अच्छे से रहेगा.

Q5: क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा?

A5. जी हाँ, बड़ी समस्या नहीं है, बस मानसिक तनाव से बचें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 07 Dec 2025 02:39 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Horoscope
Embed widget