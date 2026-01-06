Aaj Ka Makar Rashifal 6 January 2026 in Hindi: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन संवेदनशील और सतर्कता से भरा रहने वाला है. चन्द्रमा के अष्टम भाव में होने से अचानक कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ सकती हैं.

विशेष रूप से ससुराल पक्ष से कोई अशुभ या चिंता देने वाला समाचार मिलने की संभावना है, जिससे मन व्यथित रह सकता है. ऐसे समय में धैर्य और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष आपकी वाणी को प्रभावित कर सकता है, इसलिए बोलते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, अन्यथा छोटी-सी बात भी विवाद का रूप ले सकती है.

बिजनेस राशिफल

व्यापार से जुड़े मकर राशि के जातकों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. विशेष रूप से स्वीट्स और नमकीन से जुड़े बिजनेस में घाटे का सामना करना पड़ सकता है. ग्राहकों की कमी या खर्चों की अधिकता से मुनाफा प्रभावित हो सकता है.

इस समय घबराने के बजाय धैर्य रखना और दीर्घकालिक रणनीति पर काम करना बेहतर रहेगा. किसी भी नए निवेश या बड़े फैसले को फिलहाल टालना समझदारी होगी. बिजनेस पार्टनर से बातचीत में पारदर्शिता रखें, ताकि गलतफहमी न हो.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा जातकों को आज ऑफिस के कामों में सीनियर के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है. ऐसे में उनके साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलें. यदि आप किसी सीनियर पोस्ट पर हैं, तो जूनियर्स या कोवर्कर्स की कमियों को सबके सामने उजागर करने से बचें.

बेहतर होगा कि उन्हें एकांत में समझाएं, इससे टीम का मनोबल भी बना रहेगा और आपके प्रति सम्मान भी बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय आपको मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ी अशांति रह सकती है. घरेलू विवादों से दूरी बनाकर रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. जब तक आपसे सलाह न मांगी जाए, तब तक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें. जीवनसाथी के साथ संवाद में संयम रखें, अन्यथा गलतफहमी बढ़ सकती है. प्रेम संबंधों में भी वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, वरना रिश्तों में तनाव आ सकता है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल नहीं कहा जा सकता. पढ़ाई में मन न लगने के कारण कंसंट्रेशन की कमी रहेगी, जिससे लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावट आ सकती है. युवाओं को भी अपने लक्ष्य से भटकने से बचना होगा और समय का सही उपयोग करना होगा. मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाना फायदेमंद रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. विशेष रूप से स्किन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. एलर्जी, रैशेज या इंफेक्शन की संभावना बन रही है. साफ-सफाई का ध्यान रखें और तली-भुनी चीजों से परहेज करें. मानसिक तनाव भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए मेडिटेशन लाभकारी रहेगा.

लकी कलर: ऑरेंज

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 9

FAQs

Q1: क्या आज ससुराल पक्ष से कोई परेशानी हो सकती है?

A1: हां, चन्द्रमा अष्टम भाव में होने से ससुराल से जुड़ी चिंता संभव है, धैर्य रखें.

Q2: क्या बिजनेस में आज बड़ा नुकसान हो सकता है?

A2: नुकसान की स्थिति बन सकती है, खासकर स्वीट्स और नमकीन बिजनेस में, इसलिए सतर्क रहें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.