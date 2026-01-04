हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Capricorn Rashifal (4 January 2026): मकर राशि के लिए ऑफिस में सम्मान और बिजनेस में जबरदस्त उछाल

Today Makar Horoscope 4 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jan 2026 03:05 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Makar Rashifal 4 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित है, जिससे दांपत्य जीवन और साझेदारी से जुड़े रिश्तों में मजबूती आएगी. पति-पत्नी के बीच आपसी समझ और बॉन्डिंग बढ़ेगी. आपसी सहयोग से कई पुराने मतभेद भी दूर हो सकते हैं.

बिजनेस और करियर
व्यवसाय में आय बढ़ने के संकेत हैं. आपके इनोवेटिव आइडियाज और मैनेजमेंट टीम की वजह से बिजनेस की ग्रोथ होगी. अगर आप कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो टीमवर्क के साथ काम करें और सभी के साथ बैठकर प्लानिंग करें. सर्वार्थसिद्धि योग बनने से वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप “मंथ ऑफ द एम्प्लॉयी” अवॉर्ड की दौड़ में सबसे आगे रह सकते हैं.

नौकरीपेशा लोग
आपकी जॉब से जुड़ी संतुष्टि और सफलता कुछ लोगों को खटक सकती है. विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपने काम पर ध्यान दें और विवादों से दूर रहें.

वित्त
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आमदनी में इजाफा होने से भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में आसानी मिलेगी.

लव और फैमिली लाइफ
लव और मैरिड लाइफ में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ये बदलाव सकारात्मक भी हो सकते हैं, इसलिए खुले मन से उन्हें स्वीकार करें. परिवार में माता-पिता का खास ख्याल रखें, उनकी सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है.

सामाजिक जीवन
सोशल लेवल पर आपकी ऊर्जा काफी हाई रहेगी. आप अपने कार्य क्षेत्र में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और लोगों के बीच आपकी सक्रियता बनी रहेगी.

यात्रा
किसी खास व्यक्ति के साथ की गई यात्रा की योजना में बदलाव हो सकता है, जिससे थोड़ी निराशा हो सकती है.

शिक्षा और छात्र
छात्र अपने असाइनमेंट समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे सबमिट करने में देरी हो सकती है. समय प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी होगा.

लकी रंग: व्हाइट
लकी नंबर: 5
अनलकी नंबर: 8

FAQs:

Q1: क्या आज व्यापार में कोई बड़ा फायदा हो सकता है?

A1: हां, साझेदारी और सही रणनीति से लाभ मिलेगा, लेकिन बड़े निवेश से अभी बचें.

Q2: क्या नौकरी में आज प्रमोशन या सराहना मिलने की संभावना है?

A2: हां, आपकी मेहनत और जिम्मेदारी से वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना होगी.

Q3: क्या स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या रहेगी?

A3: नहीं, बस थकान, नींद की कमी और मानसिक तनाव से बचें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 04 Jan 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Horoscope
और पढ़ें
हॅलो गेस्ट
