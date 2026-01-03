आज चंद्रमा छठे भाव में हैं, जिससे मानसिक तनाव और काम का दबाव महसूस हो सकता है। छोटे-मोटे विवाद या गलतफहमी भी संभव है।
Aaj Ka Capricorn Rashifal (3 January 2026): मकर राशि बिजनेस में मुनाफा, परीक्षा परिणाम से मिल सकती है खुशी
Today Makar Horoscope 3 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 3 January 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपके छठे भाव में हैं, जिससे मानसिक तनाव और काम का दबाव महसूस हो सकता है. छोटे-मोटे विवाद या गलतफहमी भी सामने आ सकती है, लेकिन समझदारी से हालात को संभाला जा सकता है.
करियर राशिफल
ऑफिस में सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा. ऐसा करने से चल रहे विवाद शांत हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को काम के साथ-साथ अपना सामाजिक दायरा भी बढ़ाना चाहिए, इससे भविष्य में नए अवसर मिलेंगे.
धन व बिजनेस राशिफल
व्यापारियों को आज बिजनेस से जुड़ी मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी. बिजनेस में बड़ा फायदा मिलने की संभावना है, खासकर कमीशन से जुड़े कामों में अच्छा लाभ होगा. हालांकि जोखिम भरे या अनिश्चित सौदों में सतर्क रहने की जरूरत है.
लव लाइफ व फैमिली राशिफल
परिवार में भाइयों के साथ समय बिताएं. किसी महत्वपूर्ण विषय पर उनसे चर्चा करने से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी और आपसी रिश्ते भी मजबूत होंगे.
स्टूडेंट व एजुकेशन राशिफल
प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं. अच्छी सफलता मिलने पर परिवार की ओर से कोई मनपसंद उपहार भी मिल सकता है, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
पेट से जुड़ी सेहत पर ध्यान दें. यदि पाचन सही रहेगा तो आधी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी. अपनी डाइट में फाइबर युक्त भोजन जैसे फल, सब्जियां और सलाद शामिल करें.
भाग्यशाली अंक: 2
शुभ रंग: ग्रे
आज का उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs:
Q1: क्या आज व्यापार में कोई बड़ा फायदा हो सकता है?
A1: हां, साझेदारी और सही रणनीति से लाभ मिलेगा, लेकिन बड़े निवेश से अभी बचें.
Q2: क्या नौकरी में आज प्रमोशन या सराहना मिलने की संभावना है?
A2: हां, आपकी मेहनत और जिम्मेदारी से वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना होगी.
Q3: क्या स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या रहेगी?
A3: नहीं, बस थकान, नींद की कमी और मानसिक तनाव से बचें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
