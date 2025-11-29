हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Capricorn Rashifal (29 November 2025): मकर राशि लेन-देन में सावधानी, आर्थिक योजनाएँ सफल होंगी

Aaj Ka Capricorn Rashifal (29 November 2025): मकर राशि लेन-देन में सावधानी, आर्थिक योजनाएँ सफल होंगी

Today Makar Horoscope 29 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 29 Nov 2025 02:54 AM (IST)
Aaj Ka Makar Rashifal 29 November 2025 in Hindi: चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आज आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्म-चिंतन में बढ़ोतरी होगी. आप अपने फैसलों पर मजबूत रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में स्थिर मन से आगे बढ़ पाएंगे. 

बिज़नेस राशिफल:

बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन राहत भरा रहेगा. अगर लोन या बैंक से जुड़े किसी कार्य में कई दिनों से अड़चन आ रही थी, तो वह आज दूर हो सकती है. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है और पैसों से जुड़ी कोई उलझन भी खत्म होगी. बिजनेसमैन अपनी मेहनत और रणनीति से आगे बढ़ने वाली दौड़ में खुद को मजबूत स्थान पर देखेंगे.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में आपके काम की रफ्तार तेज रहेगी और आप अपने कार्य समय पर पूरा कर पाएंगे. वरिष्ठों से सहयोग मिलने की संभावना है. टीमवर्क बेहतर रहेगा और आपका प्रोफाइल मजबूत बन सकता है.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. सभी के चेहरे पर संतोष और खुशी नजर आएगी. हालांकि मां के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट की आशंका है, इसलिए उनकी देखभाल को प्राथमिकता दें. दांपत्य जीवन सामान्य और मधुर रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

आर्टिस्ट्स और खिलाड़ियों के लिए दिन प्रेरणादायक है. उत्साह बढ़ेगा और नए मौके मिल सकते हैं.

हेल्थ राशिफल:

मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. खुद भी अधिक मेहनत से बचें.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: पर्पल

उपाय: शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें और काले तिल का दान करें.

FAQs:

Q1: क्या आज बैंक संबंधी काम पूरे होंगे?

A1: हां, अटके काम पूरे होने और लोन संबंधी कार्य में प्रगति के योग हैं.

Q2: क्या नौकरी में ट्रैवल का अवसर मिलेगा?

A2: हां, बॉस के साथ यात्रा का मौका मिल सकता है, यह आपके करियर के लिए फायदेमंद होगा.

Q3: क्या मां के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी?

A3: हां, उनकी सेहत में गिरावट की आशंका है, ध्यान रखें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 29 Nov 2025 02:54 AM (IST)
Capricorn Horoscope. Makar Horoscope
