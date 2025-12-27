हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Capricorn Rashifal (27 December 2025): मकर राशि को कार्यक्षेत्र में मिलेगी सराहना, सेहत में रखें सतर्कता

Aaj Ka Capricorn Rashifal (27 December 2025): मकर राशि को कार्यक्षेत्र में मिलेगी सराहना, सेहत में रखें सतर्कता

Today Makar Horoscope 27 December 2025: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 27 Dec 2025 02:39 AM (IST)
Aaj Ka Makar Rashifal 27 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के 3rd हाउस में होने से किसी की मदद न मिलने के कारण मानसिक तनाव और परेशानी महसूस हो सकती है. व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोग आज अपने कार्यस्थल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और क्वालिटी वर्क के कारण बॉस की प्रशंसा प्राप्त होगी. हालांकि, काम में रुचि कम हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी करने के लिए ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है. अधूरी या जल्दबाजी में की गई मेहनत नुकसानदेह साबित हो सकती है.

व्यापार और बिजनेस

पार्टनरशिप व्यवसायियों के लिए लाभ की संभावना बनी हुई है. अपने पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें. यदि आप बिजनेस का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो मलमास के कारण इसे स्थगित करना बेहतर रहेगा. व्यापारी वर्ग को क्षणिक लाभ के लिए लंबी योजनाएं बनाने से बचना चाहिए.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आवश्यक व्यय पर ध्यान दें और अनियोजित खर्च से बचें. लाभ के लिए सोच-समझकर कदम उठाएं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

आज रिश्तों में सहयोग और तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण है. परिवार और पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें. घनिष्ठ रिश्तों का सम्मान और आदर करना लाभकारी रहेगा.

परिवार

परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. संतुलित और समझदारी से व्यवहार करें. घर का वातावरण प्रफुल्लित बनाए रखने के प्रयास करें.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में दिन आपके पक्ष में नहीं है. जरूरी नहीं होने पर किसी लंबी यात्रा से बचें. मानसिक और शारीरिक थकान से बचें. संतुलित आहार और पर्याप्त आराम करें.

शिक्षा

विद्यार्थियों और युवाओं को अपने वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए. घर के बुजुर्ग हों या बाहर के शिक्षक, उनका आदर करने से मार्गदर्शन और सफलता प्राप्त होगी.

युवा और छात्र

न्यू जनरेशन को आज रिश्तों और सामाजिक संबंधों के महत्व को समझना होगा. घनिष्ठ और सहयोगी संबंधों का सम्मान करना लाभकारी रहेगा.

भाग्य

भाग्य आज मध्यम रहेगा. सावधानी, संतुलन और समझदारी से किए गए कार्य लाभ देंगे.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6

उपाय

आज घर में किसी जरूरतमंद की मदद करें. माता-बहन या किसी परिवारजन की सेवा करने से सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मकर राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी होगी?
हाँ, लंबी यात्रा या थकान से बचें, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें.

Q2. क्या व्यापार में विस्तार करना आज सही रहेगा?
नहीं, मलमास के कारण नए व्यापारिक विस्तार को स्थगित करना लाभकारी होगा.

Q3. क्या परिवार और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है?
हाँ, परिवार में तनाव से बचने और वातावरण को प्रफुल्लित रखने के लिए समझदारी और संतुलन जरूरी है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 27 Dec 2025 02:39 AM (IST)
Makar Horoscope
Embed widget