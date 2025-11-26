Aaj Ka Capricorn Rashifal (26 November 2025): मकर राशि चंद्रमा आपकी राशि में होने से, आत्मविश्वास और करियर में नई उड़ान की संभावना!
Today Makar Horoscope 26 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 26 November 2025 in Hindi: चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आज आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्म-चिंतन में बढ़ोतरी होगी. आप अपने फैसलों पर मजबूत रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में स्थिर मन से आगे बढ़ पाएंगे.
बिज़नेस राशिफल:
बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन राहत भरा रहेगा. अगर लोन या बैंक से जुड़े किसी कार्य में कई दिनों से अड़चन आ रही थी, तो वह आज दूर हो सकती है. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है और पैसों से जुड़ी कोई उलझन भी खत्म होगी. बिजनेसमैन अपनी मेहनत और रणनीति से आगे बढ़ने वाली दौड़ में खुद को मजबूत स्थान पर देखेंगे.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में आपके काम की रफ्तार तेज रहेगी और आप अपने कार्य समय पर पूरा कर पाएंगे. वरिष्ठों से सहयोग मिलने की संभावना है. टीमवर्क बेहतर रहेगा और आपका प्रोफाइल मजबूत बन सकता है.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. सभी के चेहरे पर संतोष और खुशी नजर आएगी. हालांकि मां के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट की आशंका है, इसलिए उनकी देखभाल को प्राथमिकता दें. दांपत्य जीवन सामान्य और मधुर रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
आर्टिस्ट्स और खिलाड़ियों के लिए दिन प्रेरणादायक है. उत्साह बढ़ेगा और नए मौके मिल सकते हैं.
हेल्थ राशिफल:
मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. खुद भी अधिक मेहनत से बचें.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: पर्पल
उपाय: शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें और काले तिल का दान करें.
FAQs:
Q1: क्या आज बैंक संबंधी काम पूरे होंगे?
A1: हां, अटके काम पूरे होने और लोन संबंधी कार्य में प्रगति के योग हैं.
Q2: क्या नौकरी में ट्रैवल का अवसर मिलेगा?
A2: हां, बॉस के साथ यात्रा का मौका मिल सकता है, यह आपके करियर के लिए फायदेमंद होगा.
Q3: क्या मां के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी?
A3: हां, उनकी सेहत में गिरावट की आशंका है, ध्यान रखें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL