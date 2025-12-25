स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है. भावनात्मक उतार-चढ़ाव से सिरदर्द या थकान हो सकती है. योग, ध्यान और हल्की एक्सरसाइज आपको संतुलित बनाए रखेगी.
बिजनेस राशिफल
वज्र योग के प्रभाव से व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत खास है. यदि आपको विदेश में बिजनेस करने का मौका मिले तो उसे हाथ से न जाने दें, क्योंकि ऐसा अवसर बार-बार नहीं आता. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यदि टेंडर का पैसा अटका हुआ है, तो आज अधिकारियों से मिलकर बात करें, काम आपके पक्ष में हो सकता है. नए साल से पहले कोई उपहार या बोनस भी मिल सकता है.
जॉब राशिफल
कार्यस्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के साथ साझा करेंगे, जिससे टीमवर्क मजबूत होगा. सरकारी नौकरी करने वालों के लिए मनचाही जगह पर ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, जो आपके करियर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना है और कोई गिफ्ट या अतिरिक्त आय भी मिल सकती है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार से जुड़े निर्णय लेते समय दिल की जगह दिमाग से काम लें. भावुकता में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है. पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
युवा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स को समझना होगा कि केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें साकार करने के लिए मेहनत जरूरी है. निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलेगी.
एजुकेशन राशिफल
पढ़ाई में आज फोकस अच्छा रहेगा. कठिन परिश्रम और अनुशासन से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे.
- भाग्यशाली अंक: 4
- अनलकी अंक: 1
- लकी रंग: ऑरेंज
- आज का उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गणेशाय नमः” का जप करें.
FAQs
1. क्या आज मकर राशि वालों को विदेश से जुड़ा कोई अवसर मिल सकता है?
हाँ, विदेश में बिजनेस या कार्य से जुड़ा शुभ अवसर मिल सकता है.
2. क्या सरकारी नौकरी वालों के लिए दिन शुभ है?
जी हाँ, मनचाही जगह पर ट्रांसफर के योग बन रहे हैं.
3. क्या आज धन लाभ होगा?
हाँ, अटका पैसा मिलने और गिफ्ट मिलने के योग हैं.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.