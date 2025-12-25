हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Capricorn Rashifal (25 December 2025): मकर राशि ट्रांसफर और विदेशी अवसर, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Aaj Ka Capricorn Rashifal (25 December 2025): मकर राशि ट्रांसफर और विदेशी अवसर, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Today Makar Horoscope 25 December 2025: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Dec 2025 02:45 AM (IST)
Aaj Ka Makar Rashifal 25 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव (2nd हाउस) में स्थित है, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों पर विशेष ध्यान रहेगा. आज नैतिक मूल्यों का पालन करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है. आपकी बातों और व्यवहार से ही आपकी पहचान बनेगी, इसलिए सोच-समझकर बोलें और सही रास्ता चुनें.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है. भावनात्मक उतार-चढ़ाव से सिरदर्द या थकान हो सकती है. योग, ध्यान और हल्की एक्सरसाइज आपको संतुलित बनाए रखेगी.

बिजनेस राशिफल
वज्र योग के प्रभाव से व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत खास है. यदि आपको विदेश में बिजनेस करने का मौका मिले तो उसे हाथ से न जाने दें, क्योंकि ऐसा अवसर बार-बार नहीं आता. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यदि टेंडर का पैसा अटका हुआ है, तो आज अधिकारियों से मिलकर बात करें, काम आपके पक्ष में हो सकता है. नए साल से पहले कोई उपहार या बोनस भी मिल सकता है.

जॉब राशिफल
कार्यस्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के साथ साझा करेंगे, जिससे टीमवर्क मजबूत होगा. सरकारी नौकरी करने वालों के लिए मनचाही जगह पर ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, जो आपके करियर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

धन राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना है और कोई गिफ्ट या अतिरिक्त आय भी मिल सकती है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार से जुड़े निर्णय लेते समय दिल की जगह दिमाग से काम लें. भावुकता में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है. पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

युवा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स को समझना होगा कि केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें साकार करने के लिए मेहनत जरूरी है. निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलेगी.

एजुकेशन राशिफल
पढ़ाई में आज फोकस अच्छा रहेगा. कठिन परिश्रम और अनुशासन से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अनलकी अंक: 1
  • लकी रंग: ऑरेंज
  • आज का उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गणेशाय नमः” का जप करें.

FAQs

1. क्या आज मकर राशि वालों को विदेश से जुड़ा कोई अवसर मिल सकता है?
हाँ, विदेश में बिजनेस या कार्य से जुड़ा शुभ अवसर मिल सकता है.

2. क्या सरकारी नौकरी वालों के लिए दिन शुभ है?
जी हाँ, मनचाही जगह पर ट्रांसफर के योग बन रहे हैं.

3. क्या आज धन लाभ होगा?
हाँ, अटका पैसा मिलने और गिफ्ट मिलने के योग हैं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Dec 2025 02:45 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Horoscope
Embed widget