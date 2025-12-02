Aaj Ka Capricorn Rashifal (2 December 2025): मकर राशि लव लाइफ में गलतफहमी होने का खतरा है, इसलिए रिश्तों में धैर्य बनाए रखना जरूरी है!
Today Makar Horoscope 2 December 2025: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 2 December 2025 in Hindi: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतियों से भरा रहेगा. चन्द्रमा के 4th हाउस में होने से भूमि-भवन से जुड़े मामलों में अड़चनें आ सकती हैं. प्रॉपर्टी के कागजात या किसी पुराने विवाद में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य और सावधानी बनाए रखें.
बिजनेस राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल नहीं है. कॉम्पिटिटर एनालिसिस सही न होने की वजह से घाटे का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेस में बुकिंग खाली रहने से निराशा या तनाव बढ़ सकता है. महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को बिल्कुल भी लापरवाही से न रखें, इनके खोने या गुम होने का खतरा है. नए निवेश फिलहाल टाल दें.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस में आपके कार्य को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से शंका या प्रश्न उठ सकते हैं. एंप्लॉयड लोग किसी भी अवसर का चयन सोच-समझकर ही करें, गलत फैसला करियर को नुकसान पहुंचा सकता है.
लव और फैमिली राशिफल:
लव लाइफ में पार्टनर की कोई गलती मन को परेशान कर सकती है. दांपत्य जीवन में संवाद की कमी तनाव बढ़ा सकती है. यदि आप परिवार के मुखिया हैं, तो सदस्यों के बीच तालमेल बनाकर रखें, आपकी एक छोटी सी गलती रिश्तों को बिगाड़ सकती है. प्रैक्टिकल होकर फैसले लेना ही बेहतर रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में गिरावट संभव है. पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल आएगी. युवाओं को इमोशन में आकर किसी गलत कदम से बचना होगा.
हेल्थ राशिफल:
खान-पान में लापरवाही पाचन को बिगाड़ सकती है. यात्रा जोखिम भरी हो सकती है, इसलिए आवश्यक हो तभी बाहर निकलें.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: पिंक
उपाय: गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं.
FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस में लाभ मिलेगा?
A1: नहीं, आज घाटे और गलत निर्णय की संभावना अधिक है.
Q2: क्या नौकरी बदलने का समय सही है?
A2: नहीं, बिना सोचे-समझे अवसर बदलना नुकसानदायक हो सकता है.
Q3: क्या प्रॉपर्टी से जुड़े काम करें?
A3: आज टाल देना ही बेहतर रहेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL