Aaj Ka Capricorn Rashifal (17 December 2025): मकर राशि लव लाइफ में पार्टनर के साथ खरीदारी और समय बिताने का सुनहरा मौका!
Today Makar Horoscope 17 December 2025: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 17 December 2025 in Hindi: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अवसरों और मेहनत का मिश्रित फल लेकर आएगा. चन्द्रमा 11वें भाव में होने से प्रॉफिट बढ़ाने के प्रयास सफल रहेंगे.
सुकर्मा और सर्वाअमृत योग के बनने से कार्यस्थल पर आपकी परफॉर्मेंस दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी. एंप्लॉयड पर्सन को अवसरों का लाभ उठाने के लिए संयम, सकारात्मकता और सक्रियता के साथ आगे बढ़ना चाहिए.
बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन फाइनेंशियल मामलों को सुलझाने में सफल रहेंगे, लेकिन सहयोग की कमी में कुछ कठिनाई आ सकती है. विरोधियों से सतर्क रहें और जिम्मेदारी के साथ काम करें, सफलता सुनिश्चित होगी. पॉलिटिशियन समर्थकों का साथ मिलने से सरकार बनाने में लाभ मिलेगा.
नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का अवसर मिलेगा. एंप्लॉयड पर्सन को संयम और सक्रियता के साथ काम करना चाहिए. प्रयासों की सराहना होगी और नए अवसर मिल सकते हैं.
लव और फैमिली राशिफल
लव लाइफ में पार्टनर के साथ खरीदारी और समय बिताने का अवसर मिलेगा. परिवार में भाई से करियर संबंधित मामलों में सहयोग मिलेगा, इसलिए समय निकालकर उनके साथ चर्चा करें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल
स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट को अपने-अपने फील्ड में समर्थन और मार्गदर्शन मिलेगा. प्रयास और लगन से सफलता मिलने की संभावना अधिक है.
हेल्थ राशिफल
तनाव और मानसिक थकान से बचें. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार लें.
भाग्यशाली अंक: 2
अनलक्की नंबर: 5
भाग्यशाली रंग: ग्रे
उपाय: किसी अच्छे गुरु या बड़ों का आशीर्वाद लें और मंदिर में दीपक जलाएं.
FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस में कोई बड़ा अवसर मिलेगा?
A1: जी हां, प्रयास और सक्रियता से वित्तीय मामले सुलझेंगे.
Q2: नौकरी में प्रदर्शन की सराहना होगी?
A2: जी हां, आपके काम की प्रशंसा और नए अवसर मिल सकते हैं.
Q3: क्या स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी रहेगी?
A3: केवल मानसिक थकान और तनाव का खतरा है, बाकी स्थिति सामान्य है.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
