Aaj Ka Capricorn Rashifal (11 December 2025): मकर राशि आज तनाव और चुनौतियों का दिन, सतर्क रहें!
Today Makar Horoscope 11 December 2025: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 11 December 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है. चंद्रमा के 8वें हाउस में होने के कारण ननिहाल में किसी से अनबन हो सकती है. फैमिली बिजनेस में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.
कार्यक्षेत्र में क्षमता से अधिक काम लेना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है. कुछ पूर्व योजनाओं में बाधा आने से मन में बेचैनी बनी रहेगी. कोर्ट-कचहरी के कुछ निर्णय आपके पक्ष में न होने से मानसिक तनाव हो सकता है.
बिज़नेस राशिफल:
बिजनेसमैन को कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. पार्टनरशिप में विवाद की संभावना है. मार्केट में प्रतिस्पर्धा कड़ी रहेगी, लेकिन सही रणनीति और धैर्य से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन को अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाने से बचना होगा. ओवर कॉन्फिडेंस से कार्य में बाधा आ सकती है. वर्कस्पेस पर अतीत को लेकर चिंता बनी रहेगी. गंभीर विषयों में वरिष्ठों या सहकर्मियों की राय लेना लाभकारी रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल:
लव और दांपत्य जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. परिवार में सभी को खुश रखने के प्रयास में कठिनाई हो सकती है.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट को अपने-अपने क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. पढ़ाई और प्रशिक्षण में ध्यान बनाए रखना महत्वपूर्ण है.
हेल्थ राशिफल:
तनाव और मानसिक थकान से बचें. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार लें.
भाग्यशाली अंक: 1
अनलक्की अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: किसी पवित्र स्थान पर सफेद फूल अर्पित करें और दान करें.
FAQs:
Q1: क्या बिज़नेस में निवेश करना सुरक्षित रहेगा?
A1: जी हां, लेकिन सोच-समझकर करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें.
Q2: क्या कोर्ट-कचहरी के मामले मेरे पक्ष में जाएंगे?
A2: कुछ मामलों में कठिनाई रह सकती है, धैर्य रखें.
Q3: क्या नौकरी में प्रमोशन का योग है?
A3: ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और मेहनत जारी रखें, योग बन सकते हैं.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
