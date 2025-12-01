Aaj Ka Capricorn Rashifal (1 December 2025): मकर राशि व्यापार में लाभ और नई डील्स के योग मजबूत है!
Today Makar Horoscope 1 December 2025: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 1 December 2025 in Hindi: चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से छोटे भाई-बहनों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी होगा. परिवार से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें सहजता से निभा लेंगे. त्योहारों के बाद व्यापारियों के लिए वित्तीय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा.
सही प्लानिंग के साथ आप व्यापार को एक नई दिशा दे पाएंगे. बिजनेस में किसी अच्छी खबर की प्राप्ति के योग बन रहे हैं. लाभ के अवसर मिलेंगे और फंसे हुए मामलों में भी कुछ राहत मिल सकती है.
बिजनेस राशिफल:
आज पार्टनरशिप में काम करने का प्रस्ताव मिल सकता है. प्रस्ताव अच्छा लगे तो स्वीकार करने में हिचकिचाएं नहीं. मार्केट में आपकी स्थिति मजबूत होगी और नई डील्स मिलने की संभावना बनेगी. फाइनेंशियल अनुशासन बनाए रखें.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में बॉस या सीनियर की शर्तों पर काम करना पड़ सकता है. स्वाभिमान से अधिक प्रैक्टिकैलिटी को महत्व दें. आपके काम की तारीफ होगी, और यह प्रशंसा आपको नई ऊर्जा देगी. तरक्की का मार्ग साफ होगा.
लव और फैमिली राशिफल:
घर-परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. पिता से जुड़ी किसी बात पर समय देना जरूरी होगा. उनके साथ आपके रिश्तों में सुधार आएगा. लव लाइफ सामान्य रहेगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और खिलाड़ियों के लिए परिस्थितियां सामान्य रहेंगी. किसी प्रोजेक्ट में नई सीख जोड़ने का अवसर मिलेगा.
हेल्थ राशिफल:
सेहत सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी सी लापरवाही नुकसान कर सकती है. दिनचर्या संतुलित रखें और पानी अधिक पिएं.
भाग्यशाली अंक: 2
अभाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: ग्रे
उपाय: भगवान शनिदेव को तिल और सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें.
FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस में लाभ होगा?
A1. जी हां, धन लाभ के योग मजबूत हैं और कोई शुभ सूचना मिल सकती है.
Q2. क्या पार्टनरशिप का ऑफर स्वीकार करना सही रहेगा?
A2. यदि प्रस्ताव लाभकारी और भरोसेमंद लगे तो इसे स्वीकार करना बेहतर होगा.
Q3. क्या नौकरी में दबाव बढ़ेगा?
A3. थोड़ा दबाव रहेगा, लेकिन आपके काम की प्रशंसा भी होगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL