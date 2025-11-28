Aaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए 28 नवंबर का दिन विशेष, लव लाइफ होगी प्रभावित! जानें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: 28 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 28 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
धनु (Sagittarius) राशिफल, 28 नवंबर 2025
कुंभ चंद्रमा आज आपके धन, आत्मविश्वास और मूल्य भावना पर हलचल लाएगा. कमाई–खर्च और भविष्य की सुरक्षा को लेकर मन में चिंता और Planning दोनों चलेंगी. काम में मेहनत का परिणाम धीमा दिखेगा, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी. रिश्तों में पैसों या जिम्मेदारी को लेकर हल्की बातचीत हो सकती है. छात्रों के लिए व्यावहारिक विषय और भविष्य से जुड़ी पढ़ाई लाभकारी. सेहत में दांत, हड्डी और त्वचा पर हल्का असर.
Career: परिणाम धीमे लेकिन स्थिर.
Love: जिम्मेदारी या खर्च पर चर्चा.
Education: व्यावहारिक विषय आज मजबूत.
Health: दांत, हड्डी और त्वचा पर असर.
Finance: बचत–खर्च की योजना ज़रूरी.
उपाय: पीली दाल दान करें.
Lucky Color: Yellow
Lucky Number: 3
मकर (Capricorn) राशिफल, 28 नवंबर 2025
कुंभ चंद्रमा आज आपके मन, शरीर और जिम्मेदारियों पर अतिरिक्त दबाव ला सकता है. आप बाहर से मज़बूत दिखेंगे, लेकिन भीतर थकान और Emotional Distance साफ़ महसूस होगी. ऑफिस में हर काम आपसे होकर गुजरेगा, जिससे बोझ बढ़ेगा. रिश्तों में आपको लगेगा कि केवल आप ही सब संभाल रहे हैं. छात्रों के लिए Self-Study फायदेमंद रहेगी. सेहत में घुटने, जोड़ और थकान का असर दिखाई देगा.
Career: काम का बोझ और ज़िम्मेदारियां बढ़ेंगी.
Love: भावनात्मक दूरी महसूस होगी.
Education: Self-Study आज सबसे अच्छी.
Health: घुटने, जोड़ और थकान.
Finance: खर्च पर सख़्त नियंत्रण रखें.
उपाय: काले तिल और सरसों का तेल मंदिर में चढ़ाएं.
Lucky Color: Grey
Lucky Number: 8
कुंभ (Aquarius) राशिफल, 28 नवंबर 2025
आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए भावनाएं, विचार और Energy सब तेज़ रहेंगे. आपका Mind बहुत Active रहेगा. नई सोचना, नई दिशा और अचानक अंदर जागता बदलाव आपको बेचैन भी कर सकता है. आसपास की चीज़ें आपको धीमी लगेंगी. रिश्तों में आप कम बोलेंगे, जिससे लोग दूरी महसूस करेंगे. छात्रों को शांत वातावरण में पढ़ाई करनी चाहिए. सेहत में नींद, चिंता और Mental Rest का विशेष ध्यान रखें.
Career: बाहरी काम ठीक, पर अंदर बेचैनी.
Love: कम बोलने से दूरी बढ़ेगी.
Education: शांत जगह में पढ़ाई सफल.
Health: नींद कमजोर, मानसिक थकान.
Finance: अचानक छोटा खर्च संभव.
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे मौन बैठें या 7 परिक्रमा करें.
Lucky Color: Electric Blue
Lucky Number: 11
मीन (Pisces) राशिफल, 28 नवंबर 2025
कुंभ चंद्रमा आज आपके मित्रों, नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं पर असर डालेगा. कोई पुराना वादा या अधूरा काम याद दिलाया जा सकता है. दोस्तों के साथ तालमेल थोड़ा भारी रहेगा. काम में Team या Group Activity में थकान बढ़ेगी. रिश्तों में दोस्ती और प्रेम की सीमा धुंधली हो सकती है. छात्रों के लिए समूह में पढ़ाई सम्भव है, लेकिन सीमित समय के लिए ठीक रहेगी. सेहत में पैरों में भारीपन और थकान का असर रहेगा.
Career: टीम-वर्क में दबाव और धीमापन.
Love: दोस्ती–प्रेम की रेखा धुंधली.
Education: समूह में पढ़ाई ठीक, पर सीमित.
Health: पैरों में भारीपन और थकान.
Finance: Online या समूह संबंधी खर्च.
उपाय: तुलसी को जल दें और दीपक जलाएं.
Lucky Color: Sea Green
Lucky Number: 6
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
