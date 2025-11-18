Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 18 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज आपकी सोच साफ़ और लक्ष्य स्पष्ट रहेंगे. किसी बड़े निर्णय या यात्रा से लाभ मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता की प्रशंसा होगी और किसी वरिष्ठ व्यक्ति से प्रेरणा या मार्गदर्शन मिल सकता है. पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा और रिश्तों में ईमानदारी गहराई लाएगी. छात्रों, विशेषकर उच्च शिक्षा, दर्शन, मैनेजमेंट और विदेश अध्ययन वालों के लिए यह दिन प्रगति का है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा पर अत्यधिक थकान से बचें. धन की स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन बड़े निवेशों में सोच-समझकर आगे बढ़ें.

Career: विदेश/नीति कार्यों में लाभ.

Love: ईमानदारी रिश्तों को मजबूत करेगी.

Education: उच्च शिक्षा छात्रों के लिए शुभ.

Health: थकान कम रखें.

Finance: स्थिर लेकिन सावधानी.

सफलता मंत्र: धीरे-धीरे रे मना यानी धैर्य से हर कार्य सिद्ध होता है.

उपाय: विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color: Yellow. Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज आपका अनुशासन और जिम्मेदारी उठाने की क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी. कार्यक्षेत्र में किसी विशेष भूमिका या प्रोजेक्ट का नेतृत्व आपके हाथ में आ सकता है. वरिष्ठ आपकी मेहनत और स्थिरता से प्रभावित होंगे. व्यक्तिगत जीवन में परिपक्वता बढ़ेगी और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है. छात्रों, विशेषकर लॉ, अकाउंटिंग और इंजीनियरिंग के लिए दिन उत्कृष्ट है. स्वास्थ्य में हड्डियों और जोड़ों पर ध्यान दें. धन की स्थिति अनुकूल है और किसी पुराने बकाये के मिलने की भी संभावना है.

Career: प्रमोशन/सिफारिश का योग.

Love: गंभीरता से संवाद करें.

Education: लॉ/इंजीनियरिंग छात्रों को लाभ.

Health: हड्डियों का ध्यान.

Finance: बकाया राशि मिल सकती है.

सफलता मंत्र: श्रमेण सिद्धिः यानी मेहनत से ही सिद्धि मिलती है.

उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

Lucky Color: Grey. Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज आपकी नवाचारी सोच और विश्लेषण क्षमता चरम पर रहेगी. कार्यस्थल पर नए विचार और तकनीकी समाधान आपको महत्वपूर्ण स्थान दिलाएंगे. टीम और मित्रों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में खुला संवाद रिश्तों को और मजबूत करेगा. छात्रों विशेषकर विज्ञान, तकनीक, शोध और डिजिटल क्षेत्रों को विशेष सफलता मिल सकती है. स्वास्थ्य में मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए योग और श्वसन का अभ्यास मददगार रहेगा. धन में अचानक लाभ या डिजिटल इन्वेस्टमेंट से फायदा हो सकता है.

Career: नए आइडिया सफलता देंगे.

Love: संवाद महत्वपूर्ण.

Education: साइंस/रिसर्च छात्रों के लिए शुभ.

Health: मानसिक आराम ज़रूरी.

Finance: अचानक लाभ का योग.

सफलता मंत्र: बुद्धिर्बलं यशो धैर्यम् यानी बुद्धि, बल, धैर्य और यश साथ दें.

उपाय: जल में नीले पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color: Blue. Lucky Number: 5

मीन (Pisces) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा अत्यंत मजबूत रहेगी. जो भी काम आप दिल से करेंगे, उसमें सफलता का योग है. कार्यक्षेत्र में आपकी कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता की प्रशंसा होगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और साथी आपका समर्थन करेंगे. छात्रों, विशेषकर कला, संगीत, साहित्य और काउंसलिंग के लिए यह दिन विशेष उपलब्धि का है. स्वास्थ्य में जल-तत्व संतुलित रखना आवश्यक है. खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन लंबे समय में लाभ मिल सकता है.

Career: क्रिएटिव कार्यों में सफलता.

Love: भावनात्मक गहराई.

Education: कला/साहित्य छात्रों के लिए श्रेष्ठ.

Health: जल-संतुलन रखें.

Finance: खर्च बढ़ेंगे, पर लाभ दीर्घकालिक.

सफलता मंत्र: मनः शांतिं लभेत् यानी मन की शांति ही वास्तविक सुख है.

उपाय: तुलसी को जल दें और विष्णु सहस्रनाम पढ़ें.

Lucky Color: Sea Green. Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.