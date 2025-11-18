हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन मार्केट से बना सकते हैं प्रॉफिट! 18 नवंबर का राशिफल है विशेष

Aaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन मार्केट से बना सकते हैं प्रॉफिट! 18 नवंबर का राशिफल है विशेष

Aaj Ka Rashifal: 18 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 18 Nov 2025 06:12 AM (IST)
Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 18 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज आपकी सोच साफ़ और लक्ष्य स्पष्ट रहेंगे. किसी बड़े निर्णय या यात्रा से लाभ मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता की प्रशंसा होगी और किसी वरिष्ठ व्यक्ति से प्रेरणा या मार्गदर्शन मिल सकता है. पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा और रिश्तों में ईमानदारी गहराई लाएगी. छात्रों, विशेषकर उच्च शिक्षा, दर्शन, मैनेजमेंट और विदेश अध्ययन वालों के लिए यह दिन प्रगति का है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा पर अत्यधिक थकान से बचें. धन की स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन बड़े निवेशों में सोच-समझकर आगे बढ़ें.
Career: विदेश/नीति कार्यों में लाभ.
Love: ईमानदारी रिश्तों को मजबूत करेगी.
Education: उच्च शिक्षा छात्रों के लिए शुभ.
Health: थकान कम रखें.
Finance: स्थिर लेकिन सावधानी.
सफलता मंत्र: धीरे-धीरे रे मना यानी धैर्य से हर कार्य सिद्ध होता है.
उपाय: विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: Yellow. Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज आपका अनुशासन और जिम्मेदारी उठाने की क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी. कार्यक्षेत्र में किसी विशेष भूमिका या प्रोजेक्ट का नेतृत्व आपके हाथ में आ सकता है. वरिष्ठ आपकी मेहनत और स्थिरता से प्रभावित होंगे. व्यक्तिगत जीवन में परिपक्वता बढ़ेगी और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है. छात्रों, विशेषकर लॉ, अकाउंटिंग और इंजीनियरिंग के लिए दिन उत्कृष्ट है. स्वास्थ्य में हड्डियों और जोड़ों पर ध्यान दें. धन की स्थिति अनुकूल है और किसी पुराने बकाये के मिलने की भी संभावना है.
Career: प्रमोशन/सिफारिश का योग.
Love: गंभीरता से संवाद करें.
Education: लॉ/इंजीनियरिंग छात्रों को लाभ.
Health: हड्डियों का ध्यान.
Finance: बकाया राशि मिल सकती है.
सफलता मंत्र: श्रमेण सिद्धिः यानी मेहनत से ही सिद्धि मिलती है.
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.
Lucky Color: Grey. Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज आपकी नवाचारी सोच और विश्लेषण क्षमता चरम पर रहेगी. कार्यस्थल पर नए विचार और तकनीकी समाधान आपको महत्वपूर्ण स्थान दिलाएंगे. टीम और मित्रों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में खुला संवाद रिश्तों को और मजबूत करेगा. छात्रों विशेषकर विज्ञान, तकनीक, शोध और डिजिटल क्षेत्रों को विशेष सफलता मिल सकती है. स्वास्थ्य में मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए योग और श्वसन का अभ्यास मददगार रहेगा. धन में अचानक लाभ या डिजिटल इन्वेस्टमेंट से फायदा हो सकता है.
Career: नए आइडिया सफलता देंगे.
Love: संवाद महत्वपूर्ण.
Education: साइंस/रिसर्च छात्रों के लिए शुभ.
Health: मानसिक आराम ज़रूरी.
Finance: अचानक लाभ का योग.
सफलता मंत्र: बुद्धिर्बलं यशो धैर्यम् यानी बुद्धि, बल, धैर्य और यश साथ दें.
उपाय: जल में नीले पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: Blue. Lucky Number: 5

मीन (Pisces) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा अत्यंत मजबूत रहेगी. जो भी काम आप दिल से करेंगे, उसमें सफलता का योग है. कार्यक्षेत्र में आपकी कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता की प्रशंसा होगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और साथी आपका समर्थन करेंगे. छात्रों, विशेषकर कला, संगीत, साहित्य और काउंसलिंग के लिए यह दिन विशेष उपलब्धि का है. स्वास्थ्य में जल-तत्व संतुलित रखना आवश्यक है. खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन लंबे समय में लाभ मिल सकता है.
Career: क्रिएटिव कार्यों में सफलता.
Love: भावनात्मक गहराई.
Education: कला/साहित्य छात्रों के लिए श्रेष्ठ.
Health: जल-संतुलन रखें.
Finance: खर्च बढ़ेंगे, पर लाभ दीर्घकालिक.
सफलता मंत्र: मनः शांतिं लभेत् यानी मन की शांति ही वास्तविक सुख है.
उपाय: तुलसी को जल दें और विष्णु सहस्रनाम पढ़ें.
Lucky Color: Sea Green. Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 18 Nov 2025 06:12 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal

एडवर्टाइज विथ अस प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस सेंड फीडबैक अबाउट अस करियर्स

