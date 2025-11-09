हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: 9 नवंबर 2025 राशिफल, धन और सेहत के मामले में मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले बरतें संडें को सावधानी

Aaj Ka Rashifal: 9 नवंबर 2025 राशिफल, धन और सेहत के मामले में मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले बरतें संडें को सावधानी

Aaj Ka Rashifal: 9 नवंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 09 Nov 2025 05:09 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 9 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 9 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी तृतीय भाव में है.  साहस, संचार और पहल का दिन. जो भी निर्णय लेंगे, उसमें आत्मविश्वास और व्यवहारिक सोच झलकेगी. आप नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे, पर जल्दबाज़ी न करें.
Career/Business: नई जिम्मेदारी या ऑफर का अवसर मिल सकता है.
Love Life: साथी के साथ भावनात्मक खुलापन रिश्ते को गहराई देगा.
Education: प्रतियोगी और मीडिया छात्रों के लिए अनुकूल समय.
Health: कंधे और गर्दन में खिंचाव से सावधान.
Finance: छोटी बचत या साइड इनकम बढ़ेगी.
सफलता मंत्र: उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति. यानी परिश्रम से ही सफलता मिलती है.
Lucky Color: Coral Red. Lucky Number: 9 

उपाय: हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें.

वृषभ (Taurus) राशिफल, 9 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी द्वितीय भाव में है. वाणी और धन दोनों पर नियंत्रण ज़रूरी. आप समझदारी से अपने शब्दों और पैसों का इस्तेमाल करेंगे. पर सलाह है, भावनाओं में निर्णय न लें.
Career/Business: काम में आपकी राय मूल्यवान साबित होगी.
Love Life: साथी से बातचीत में स्पष्टता रखें.
Education: भाषण या वित्तीय विषयों में प्रगति.
Health: गले और थायरॉयड से जुड़ी हल्की परेशानी संभव.
Finance: खर्चा बढ़ेगा, पर धनप्राप्ति भी होगी.
सफलता मंत्र: वाचा सत्यं प्रियं ब्रूयात्. यानी वाणी सत्य और मधुर रखें.
Lucky Color: White. Lucky Number: 6 

उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

मिथुन (Gemini) राशिफल, 9 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि में है, आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नए विचारों का दिन. आपकी बातों में आकर्षण रहेगा, लेकिन भावनाओं में निर्णय लेने से बचें.
Career/Business: मीटिंग्स और नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी.
Love Life: साथी से रिश्ता और मजबूत होगा.
Education: क्रिएटिव विषयों में तरक्की होगी.
Health: मानसिक थकान महसूस हो सकती है. विश्राम लें.
Finance: नई आय के स्रोत खुलेंगे.
सफलता मंत्र: चित्ते विश्वासं स्थापयेत्. यानी आत्मविश्वास सफलता का आधार है.
Lucky Color: Sky Blue. Lucky Number: 5 

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क (Cancer) राशिफल, 9 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी द्वादश भाव में है, अंतर्मन गहराई से सक्रिय रहेगा. पुराने कार्यों को पूरा करने और आत्मनिरीक्षण का यह उपयुक्त समय है.
Career/Business: बैक-एंड या कंसल्टिंग कार्य में सफलता.
Love Life: किसी पुरानी बात से मन विचलित हो सकता है.
Education: रिसर्च और विदेश-शिक्षा योजनाओं में प्रगति.
Health: नींद की कमी या मानसिक तनाव संभव.
Finance: खर्च पर नियंत्रण रखें.
सफलता मंत्र: शान्तिः परमो लाभः. यानी शांति ही परम लाभ है.
Lucky Color: Silver Grey. Lucky Number: 2 

उपाय: रात्रि में चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 09 Nov 2025 05:09 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
Embed widget