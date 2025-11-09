Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 9 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 9 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी तृतीय भाव में है. साहस, संचार और पहल का दिन. जो भी निर्णय लेंगे, उसमें आत्मविश्वास और व्यवहारिक सोच झलकेगी. आप नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे, पर जल्दबाज़ी न करें.

Career/Business: नई जिम्मेदारी या ऑफर का अवसर मिल सकता है.

Love Life: साथी के साथ भावनात्मक खुलापन रिश्ते को गहराई देगा.

Education: प्रतियोगी और मीडिया छात्रों के लिए अनुकूल समय.

Health: कंधे और गर्दन में खिंचाव से सावधान.

Finance: छोटी बचत या साइड इनकम बढ़ेगी.

सफलता मंत्र: उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति. यानी परिश्रम से ही सफलता मिलती है.

Lucky Color: Coral Red. Lucky Number: 9

उपाय: हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें.

वृषभ (Taurus) राशिफल, 9 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी द्वितीय भाव में है. वाणी और धन दोनों पर नियंत्रण ज़रूरी. आप समझदारी से अपने शब्दों और पैसों का इस्तेमाल करेंगे. पर सलाह है, भावनाओं में निर्णय न लें.

Career/Business: काम में आपकी राय मूल्यवान साबित होगी.

Love Life: साथी से बातचीत में स्पष्टता रखें.

Education: भाषण या वित्तीय विषयों में प्रगति.

Health: गले और थायरॉयड से जुड़ी हल्की परेशानी संभव.

Finance: खर्चा बढ़ेगा, पर धनप्राप्ति भी होगी.

सफलता मंत्र: वाचा सत्यं प्रियं ब्रूयात्. यानी वाणी सत्य और मधुर रखें.

Lucky Color: White. Lucky Number: 6

उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

मिथुन (Gemini) राशिफल, 9 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि में है, आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नए विचारों का दिन. आपकी बातों में आकर्षण रहेगा, लेकिन भावनाओं में निर्णय लेने से बचें.

Career/Business: मीटिंग्स और नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी.

Love Life: साथी से रिश्ता और मजबूत होगा.

Education: क्रिएटिव विषयों में तरक्की होगी.

Health: मानसिक थकान महसूस हो सकती है. विश्राम लें.

Finance: नई आय के स्रोत खुलेंगे.

सफलता मंत्र: चित्ते विश्वासं स्थापयेत्. यानी आत्मविश्वास सफलता का आधार है.

Lucky Color: Sky Blue. Lucky Number: 5

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क (Cancer) राशिफल, 9 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी द्वादश भाव में है, अंतर्मन गहराई से सक्रिय रहेगा. पुराने कार्यों को पूरा करने और आत्मनिरीक्षण का यह उपयुक्त समय है.

Career/Business: बैक-एंड या कंसल्टिंग कार्य में सफलता.

Love Life: किसी पुरानी बात से मन विचलित हो सकता है.

Education: रिसर्च और विदेश-शिक्षा योजनाओं में प्रगति.

Health: नींद की कमी या मानसिक तनाव संभव.

Finance: खर्च पर नियंत्रण रखें.

सफलता मंत्र: शान्तिः परमो लाभः. यानी शांति ही परम लाभ है.

Lucky Color: Silver Grey. Lucky Number: 2

उपाय: रात्रि में चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दें.

