हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: 8 नवंबर 2025 का राशिफल, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले धन के मामले में रहेंगे परेशान!

Aaj Ka Rashifal: 8 नवंबर 2025 का राशिफल, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले धन के मामले में रहेंगे परेशान!

Aaj Ka Rashifal: 8 नवंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh, Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 08 Nov 2025 05:12 AM (IST)
Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 8 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन ऊर्जा और आत्म-प्रेरणा से भरा रहेगा. चंद्रमा कर्मभाव में रहते हुए आपके प्रयासों को दिशा देगा, लेकिन जल्दबाज़ी से बचना जरूरी है. हर कदम सोच-समझकर उठाएं. परिवार या कार्यस्थल पर नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा.
Career/Business: वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. प्रमोशन या नई ज़िम्मेदारी का संकेत.
Love Life: रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें. अनकही बातें विवाद बढ़ा सकती हैं.
Education: प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का योग, पर एकाग्रता आवश्यक.
Health: रक्तचाप और सिरदर्द से सतर्क रहें.
Finance: धन आगमन संभव, पर अनियोजित खर्च से बचें.
सफलता मंत्र: उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः. यानी कर्म से ही सफलता मिलती है, केवल इच्छा से नहीं.
Lucky Color: Red. Lucky Number: 9 

उपाय: हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और गुड़-चना दान करें.

वृषभ (Taurus Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन आत्म-विश्वास और स्थिरता का है. चंद्रमा आपकी राशि में है, जिससे मन में नयी ऊर्जा और दृढ़ता आएगी. लोगों का विश्वास आप पर बढ़ेगा.
Career/Business: नए निवेश या स्टार्टअप की शुरुआत के लिए शुभ दिन. कार्यस्थल पर आपकी राय अहम मानी जाएगी.
Love Life: संबंधों में स्थिरता और संतुलन, वैवाहिक जीवन में निकटता बढ़ेगी.
Education: कला, संगीत और डिजाइन से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष सफलता.
Health: तन-मन प्रफुल्लित, त्वचा की देखभाल करें.
Finance: आय में वृद्धि, पुराने अटके कार्य पूरे होंगे.
सफलता मंत्र: धैर्यं सर्वत्र साधनम्. यानी धैर्य सभी उपलब्धियों का साधन है.
Lucky Color: White. Lucky Number: 6 

उपाय: देवी लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें, चांदी के पात्र में जल अर्घ्य दें.

मिथुन (Gemini Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन आत्मचिंतन और पुनः योजना का है. चंद्रमा आपके बारहवें भाव में है, इसलिए कुछ मानसिक अस्थिरता या खर्चों की अधिकता रह सकती है. ध्यान और एकांत से लाभ.
Career/Business: विदेश या ऑनलाइन प्रोजेक्ट में प्रगति. वरिष्ठों का अप्रत्याशित सहयोग मिलेगा.
Love Life: पुराने संबंधों पर विचार करने का समय, गलतफहमियां दूर करें.
Education: शोध, साहित्य या मनोविज्ञान के छात्रों को प्रेरणा.
Health: नींद की कमी और तनाव से सावधान.
Finance: अनावश्यक खर्चों से बचें, बचत की योजना बनाएं.
सफलता मंत्र: शान्तिः परमो लाभः. यानी शांति ही सर्वोच्च लाभ है.
Lucky Color: Sky Blue. Lucky Number: 5 

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसीपत्र अर्पित करें और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ जपें.

कर्क (Cancer Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन उपलब्धियों और मानसिक संतोष का रहेगा. चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में है यानी जिससे इच्छाओं की पूर्ति और मित्रों से सहयोग मिलेगा.
Career/Business: कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा, किसी वरिष्ठ से लाभ की संभावना.
Love Life: प्रेमी जोड़ों के लिए यह रोमांटिक दिन, रिश्ते मजबूत होंगे.
Education: समूह में अध्ययन लाभदायक, टीमवर्क से सफलता.
Health: सकारात्मक सोच से रोगों पर विजय मिलेगी.
Finance: धन लाभ, वेतन वृद्धि या रुके पैसे की प्राप्ति.
सफलता मंत्र:  फलस्य कारणं कर्म. यानी कर्म ही फल का कारण है.
Lucky Color: Silver. Lucky Number: 2 

उपाय: देवी लक्ष्मी को चावल अर्पित करें और घर में दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 08 Nov 2025 05:12 AM (IST)
