Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 8 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन ऊर्जा और आत्म-प्रेरणा से भरा रहेगा. चंद्रमा कर्मभाव में रहते हुए आपके प्रयासों को दिशा देगा, लेकिन जल्दबाज़ी से बचना जरूरी है. हर कदम सोच-समझकर उठाएं. परिवार या कार्यस्थल पर नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा.

Career/Business: वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. प्रमोशन या नई ज़िम्मेदारी का संकेत.

Love Life: रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें. अनकही बातें विवाद बढ़ा सकती हैं.

Education: प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का योग, पर एकाग्रता आवश्यक.

Health: रक्तचाप और सिरदर्द से सतर्क रहें.

Finance: धन आगमन संभव, पर अनियोजित खर्च से बचें.

सफलता मंत्र: उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः. यानी कर्म से ही सफलता मिलती है, केवल इच्छा से नहीं.

Lucky Color: Red. Lucky Number: 9

उपाय: हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और गुड़-चना दान करें.

वृषभ (Taurus Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन आत्म-विश्वास और स्थिरता का है. चंद्रमा आपकी राशि में है, जिससे मन में नयी ऊर्जा और दृढ़ता आएगी. लोगों का विश्वास आप पर बढ़ेगा.

Career/Business: नए निवेश या स्टार्टअप की शुरुआत के लिए शुभ दिन. कार्यस्थल पर आपकी राय अहम मानी जाएगी.

Love Life: संबंधों में स्थिरता और संतुलन, वैवाहिक जीवन में निकटता बढ़ेगी.

Education: कला, संगीत और डिजाइन से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष सफलता.

Health: तन-मन प्रफुल्लित, त्वचा की देखभाल करें.

Finance: आय में वृद्धि, पुराने अटके कार्य पूरे होंगे.

सफलता मंत्र: धैर्यं सर्वत्र साधनम्. यानी धैर्य सभी उपलब्धियों का साधन है.

Lucky Color: White. Lucky Number: 6

उपाय: देवी लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें, चांदी के पात्र में जल अर्घ्य दें.

मिथुन (Gemini Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन आत्मचिंतन और पुनः योजना का है. चंद्रमा आपके बारहवें भाव में है, इसलिए कुछ मानसिक अस्थिरता या खर्चों की अधिकता रह सकती है. ध्यान और एकांत से लाभ.

Career/Business: विदेश या ऑनलाइन प्रोजेक्ट में प्रगति. वरिष्ठों का अप्रत्याशित सहयोग मिलेगा.

Love Life: पुराने संबंधों पर विचार करने का समय, गलतफहमियां दूर करें.

Education: शोध, साहित्य या मनोविज्ञान के छात्रों को प्रेरणा.

Health: नींद की कमी और तनाव से सावधान.

Finance: अनावश्यक खर्चों से बचें, बचत की योजना बनाएं.

सफलता मंत्र: शान्तिः परमो लाभः. यानी शांति ही सर्वोच्च लाभ है.

Lucky Color: Sky Blue. Lucky Number: 5

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसीपत्र अर्पित करें और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ जपें.

कर्क (Cancer Horoscope Today), 8 नवंबर 2025

आज का दिन उपलब्धियों और मानसिक संतोष का रहेगा. चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में है यानी जिससे इच्छाओं की पूर्ति और मित्रों से सहयोग मिलेगा.

Career/Business: कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा, किसी वरिष्ठ से लाभ की संभावना.

Love Life: प्रेमी जोड़ों के लिए यह रोमांटिक दिन, रिश्ते मजबूत होंगे.

Education: समूह में अध्ययन लाभदायक, टीमवर्क से सफलता.

Health: सकारात्मक सोच से रोगों पर विजय मिलेगी.

Finance: धन लाभ, वेतन वृद्धि या रुके पैसे की प्राप्ति.

सफलता मंत्र: फलस्य कारणं कर्म. यानी कर्म ही फल का कारण है.

Lucky Color: Silver. Lucky Number: 2

उपाय: देवी लक्ष्मी को चावल अर्पित करें और घर में दीपक जलाएं.

