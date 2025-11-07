Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 7 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 7 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी द्वितीय भाव में है, वाणी और धन पर प्रभाव डालेगा. बोलचाल में संयम रखें, अन्यथा कोई पुरानी बात विवाद का रूप ले सकती है. परिवार में आर्थिक चर्चा होगी.

Career/Business: किसी मीटिंग में आपकी राय महत्वपूर्ण साबित होगी. वक्तृत्व-कौशल से नाम मिलेगा.

Love Life: साथी से संवाद मधुर रखें, एक शब्द गलत अर्थ ले सकता है.

Education: भाषण, लेखन या मीडिया विषयों के छात्रों को लाभ.

Health: गले और थायरॉयड से जुड़ी दिक्कत हो सकती है.

Finance: धनप्राप्ति के साथ खर्च भी बढ़ेंगे. बचत पर ध्यान दें.

Lucky Color: Coral Red. Lucky Number: 9

उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को गुलाब चढ़ाएं.

वृषभ (Taurus) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी राशि में है, उच्च का चंद्र आपको चमकदार ऊर्जा देगा. आत्मविश्वास प्रबल रहेगा. लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, बस जिद पर नियंत्रण रखें.

Career/Business: किसी पुराने प्रोजेक्ट में बड़ा मोड़ आएगा. वरिष्ठों से प्रशंसा संभव.

Love Life: प्रेम जीवन में मधुरता और स्थिरता, वैवाहिक निर्णय शुभ.

Education: विद्यार्थी नई दिशा चुन सकते हैं.

Health: मन प्रसन्न रहेगा, त्वचा पर ग्लो बढ़ेगा.

Finance: नए निवेश या वित्तीय निर्णय लाभदायक.

Lucky Color: White. Lucky Number: 6

उपाय: चंद्रमा को दूध-मिश्री युक्त जल से अर्घ्य दें.

मिथुन (Gemini) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी द्वादश भाव में है, खर्चों और एकांत-भाव बढ़ा सकता है. व्यर्थ चिंता या कल्पना में उलझने से बचें. मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.

Career/Business: बैक-एंड कार्य या रिसर्च में सफलता. किसी सहयोगी से अचानक मदद मिलेगी.

Love Life: पुराने संबंध की यादें मन को विचलित कर सकती हैं.

Education: विदेश-या रिसर्च संबंधी योजनाओं में प्रगति.

Health: नींद की कमी या ब्लड-प्रेशर असंतुलन से सावधान.

Finance: अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें.

Lucky Color: Sky Blue. Lucky Number: 5

उपाय: भगवान विष्णु को शंख जल से अभिषेक करें.

कर्क (Cancer) राशिफल, 7 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी एकादश भाव में है, इच्छापूर्ति और लाभ का दिन. आप जो सोचेंगे, वह धीरे-धीरे साकार होगा. मित्र-मंडली या नेटवर्क से लाभ मिलेगा.

Career/Business: प्रोजेक्ट या टीम-वर्क में सफलता. प्रमोशन या बोनस की संभावना.

Love Life: प्रेमी से मुलाकात या सगाई का योग.

Education: समूह अध्ययन में फायदा.

Health: उत्साह के कारण थकान हो सकती है , आराम करें.

Finance: लाभ, वेतन वृद्धि या अटके पैसे की प्राप्ति.

Lucky Color: Silver Grey. Lucky Number: 2

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प चढ़ाएं और शुक्रवार व्रत करें.

