Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 7 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today)

मेष राशिफल (Aries), 7 जनवरी 2026

आज चंद्रमा सिंह राशि में है, इसलिए आत्मविश्वास, नेतृत्व और खुद को आगे रखने की इच्छा बहुत तेज रहेगी. नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन पहचान और जिम्मेदारी दोनों साथ लाएगा. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में बॉस, सीनियर या किसी अथॉरिटी से जुड़ा विषय आपको मानसिक रूप से व्यस्त रख सकता है. आप यह महसूस करेंगे कि आज आपको सिर्फ काम नहीं, बल्कि अपनी भूमिका भी साबित करनी है. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रिश्तों, सोशल माहौल और आकर्षण को बढ़ाएगा, जिससे मूड हल्का होगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में प्रेजेंटेशन देना, इंटरव्यू देना, मीटिंग में अपनी बात रखना या किसी बड़े फैसले पर हां कहना आपके पक्ष में जाएगा. वहीं राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में अहं टकराव, ऑफिस की राजनीति और शेयर मार्केट में जल्दबाजी से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक गलत प्रतिक्रिया नुकसान करा सकती है.

Career: नेतृत्व से जुड़ा मौका मिल सकता है, लेकिन दबाव भी रहेगा.

Finance: लाइफस्टाइल और दिखावे पर खर्च बढ़ेगा, संतुलन रखें.

Love: तारीफ और ध्यान की जरूरत रहेगी, अहं से बचें.

Health: पीठ और कंधे में खिंचाव या थकान.

उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

वृषभ राशिफल (Taurus), 7 जनवरी 2026

आज का दिन काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की परीक्षा लेगा. चंद्रमा सिंह राशि में होने से घर, परिवार और मानसिक सुरक्षा से जुड़े विषय हावी रहेंगे. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में किसी पुराने पारिवारिक दायित्व, प्रॉपर्टी या वरिष्ठ व्यक्ति से जुड़ा मामला सामने आ सकता है, जो आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित करेगा. नौकरीपेशा लोगों को घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां एक साथ संभालनी पड़ सकती हैं. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का असर रिश्तों और भावनात्मक बातचीत को आसान बनाएगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में घर, प्रॉपर्टी, ऑफिस की लंबी योजना या HR से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ाना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में पारिवारिक बहस, भावनात्मक फैसले या निवेश से दूरी रखें, क्योंकि भ्रम और गलत अनुमान हावी रह सकते हैं.

Career: स्थिर काम और तय जिम्मेदारियों में बेहतर प्रदर्शन होगा.

Finance: घरेलू खर्च बढ़ सकता है, बजट जरूरी है.

Love: भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा, संवेदनशीलता अधिक रहेगी.

Health: पाचन और नींद पर ध्यान दें.

उपाय: मां का आशीर्वाद लें और शाम को दीपक जलाएं.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 7 जनवरी 2026

आज आपकी बोलचाल और संपर्क ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आपकी बातों में असर रहेगा और लोग आपको ध्यान से सुनेंगे. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में फैसले गंभीर रहेंगे और काम से जुड़ी मीटिंग या बातचीत निर्णायक साबित हो सकती है. नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन मेल, कॉल और मीटिंग्स से भरा रहेगा. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मूड को हल्का करेगा और सामाजिक बातचीत आसान होगी.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बातचीत तय करना, सौदे पर बात करना, इंटरव्यू देना या यात्रा से जुड़ा निर्णय लेना फायदेमंद रहेगा. वहीं राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में बहस, अफवाह और जरूरत से ज्यादा वादे करने से बचें, खासकर शेयर बाजार या बिजनेस डील में.

Career: नेटवर्क और संपर्क से नए मौके मिल सकते हैं.

Finance: छोटे लेकिन तुरंत लाभ संभव हैं, लालच न करें.

Love: खुलकर बात करने से रिश्ता मजबूत होगा.

Health: आंखों और सिर में थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: तुलसी को जल दें और शांत भाषा रखें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 7 जनवरी 2026

आज का दिन आय, आत्मसम्मान और स्थिरता पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा सिंह राशि में होने से आप अपने काम और मेहनत की कीमत को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे. सुबह मघा नक्षत्र के प्रभाव में काम की समीक्षा, जिम्मेदारी और प्रदर्शन का दबाव महसूस हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन सैलरी, भूमिका या भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी सोच लाएगा. दोपहर बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भावनात्मक माहौल को थोड़ा हल्का करेगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बजट बनाना, सैलरी पर बात करना या निवेश की समीक्षा करना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (03:00 PM - 04:30 PM) में जोखिम भरे पैसों के फैसले, उधार या भावनात्मक खर्च से बचना जरूरी है.

Career: मेहनत की पहचान मिलेगी, लेकिन धैर्य रखना होगा.

Finance: आय स्थिर रहेगी, खर्च नियंत्रित रखें.

Love: भरोसा और भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत रहेगी.

Health: गले या छाती में भारीपन महसूस हो सकता है.

उपाय: लक्ष्मी मंत्र का स्मरण करें और कृतज्ञ रहें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.