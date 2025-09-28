हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal 28 Sept 2025: नवरात्रि सप्तमी, वृश्चिक राशि में चंद्रमा गोचर जानें Love, Career, Finance, Gen-Z भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 28 Sept 2025: नवरात्रि सप्तमी, वृश्चिक राशि में चंद्रमा गोचर जानें Love, Career, Finance, Gen-Z भविष्यफल

Horoscope 28 Sept 2025: आज का राशिफल खास है. नवरात्रि की सप्तमी तिथि, वृश्चिक राशि में चंद्रमा और ज्येष्ठा नक्षत्र. मेष से मीन तक सभी राशियों का लव, करियर, आर्थिक और Gen-Z राशिफल पढ़ें.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 28 Sep 2025 06:04 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: 28 सितंबर 2025, रविवार को शारदीय नवरात्रि का सप्तमी दिवस है. यह दिन मां कालरात्रि की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. पंचांग के अनुसार आज षष्ठी तिथि सुबह तक रहेगी और उसके बाद सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा. चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा, जबकि सूर्य कन्या राशि में स्थित हैं.

आज का राशिफल संकेत देता है कि रिश्तों में ईगो क्लैश और गहरी भावनाएं टकराव ला सकती हैं. करियर में सीनियर की कठोर समीक्षा और टीमवर्क में असहमति संभावित है. आर्थिक मामलों में निवेश और कर्ज़ से जुड़ी उलझनें सामने आएंगी. Gen-Z युवाओं के लिए यह दिन सोशल मीडिया पर ट्रोल, दोस्ती में दूरी और रिलेशनशिप में भावनात्मक दबाव लेकर आ सकता है.

मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए लव राशिफल, करियर राशिफल, आर्थिक राशिफल और Gen-Z astrology जानिए विस्तार से.

मेष - रिश्तों में असली इम्तहान, करियर में छुपी चुनौती

लव राशिफल
आज आपका स्वभाव साथी के लिए समझ से बाहर होगा. छोटे मुद्दे बड़े विवाद में बदल सकते हैं. अविवाहित जातकों को आकर्षण मिलेगा लेकिन commitment पर सवाल उठेंगे. जो लोग लंबे समय से रिश्ते में हैं, उन्हें आज यह सोचना पड़ेगा कि आपसी भरोसा कहाँ खड़ा है. लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन वाले जातकों के लिए संवाद सबसे बड़ी चुनौती रहेगा.

करियर राशिफल
ऑफिस में आपकी कार्यशैली पर सवाल उठ सकते हैं. सहकर्मी या बॉस किसी पुराने काम का हवाला देंगे और उसका हिसाब मांगेंगे. व्यापारियों के लिए साझेदारी का माहौल भारी रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट की हर लाइन को पढ़ना ज़रूरी है. छात्रों को अचानक टेस्ट या असाइनमेंट की चुनौती मिलेगी.

आर्थिक राशिफल
आज कर्ज़ या टैक्स से जुड़ा दबाव सामने आएगा. मेडिकल खर्च या किसी पुराने बिल का भुगतान करना पड़ सकता है. निवेश योजनाओं में देरी होगी और शेयर बाज़ार में जल्दबाज़ी भारी पड़ सकती है.

Gen-Z Astrology
युवा जातकों के लिए आज सोशल मीडिया पर विवाद की आशंका है. seen-zone, कम रिप्लाई या गलतफहमी आपकी भावनाओं को चोट पहुँचा सकती है. दोस्ती में दूरी और रिलेशनशिप में ईगो-क्लैश बढ़ सकता है. संयम रखकर आगे बढ़ें.

वृषभ - धन और स्वास्थ्य का दबाव, रिश्ते पर असर

लव राशिफल
साथी आपकी व्यस्तता और थकान को गलत समझ सकता है. घरेलू तनाव रिश्तों पर हावी रहेगा. अविवाहित जातकों को परिवार के दबाव में जल्दबाज़ी का सामना करना पड़ सकता है. रोमांस की जगह जिम्मेदारियाँ भारी पड़ेंगी.

करियर राशिफल
आज प्रतिस्पर्धी माहौल में आपकी छोटी-सी गलती बड़ा मुद्दा बन सकती है. ऑफिस में सहकर्मी आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे. व्यापारियों के लिए ग्राहक और सप्लायर दोनों से मतभेद संभव हैं. छात्रों का ध्यान बार-बार भटकेगा.

आर्थिक राशिफल
स्वास्थ्य और घर से जुड़े खर्च बढ़ेंगे. मेडिकल बिल या रिपेयर वर्क पर पैसा लगेगा. निवेश को टालना ही बेहतर होगा. किसी को पैसा उधार देने से बचें.

Gen-Z Astrology
आज आपको लगेगा कि दोस्त आपसे आगे बढ़ रहे हैं. सोशल मीडिया पर तुलना मानसिक दबाव देगी. रिलेशनशिप में साथी आपके ईगो पर सवाल करेगा. शाम को म्यूजिक या वॉक मन को शांत कर सकते हैं.

मिथुन - दोस्ती का हस्तक्षेप, करियर में अनदेखी

लव राशिफल
साथी के बजाय दोस्त की राय मानना आज आपके रिश्ते को उलझा देगा. अविवाहित जातक किसी पुराने क्रश से प्रभावित होंगे, लेकिन असमंजस बढ़ेगा. लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन वाले जातकों को झूठे वादों से चोट लग सकती है.

करियर राशिफल
ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिलेगी. वरिष्ठ किसी और को क्रेडिट दे सकते हैं. व्यापारी जातकों को साझेदार पर भरोसा करने में कठिनाई होगी. छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है.

आर्थिक राशिफल
आज आपको अपेक्षित लाभ देर से मिलेगा. खर्च ज्यादा और आमदनी कम रहेगी. निवेश टालना ही बेहतर है.

Gen-Z Astrology
दोस्तों का मज़ाक आपकी छवि को चोट पहुँचा सकता है. सोशल मीडिया पर आपका जोक गलत समझा जाएगा. रिलेशनशिप में ईगो क्लैश बढ़ेगा.

कर्क - घर और बाहर दोनों में तनाव

लव राशिफल
परिवार और प्रेम जीवन में टकराव रहेगा. साथी को लगेगा कि आप घरेलू जिम्मेदारियों में उलझकर उन्हें समय नहीं दे पा रहे. अविवाहित जातकों को परिवार की आपत्ति झेलनी होगी.

करियर राशिफल
वर्क-फ्रॉम-होम वालों के लिए तकनीकी दिक्कतें होंगी. ऑफिस में आपकी भावुक प्रतिक्रिया वरिष्ठों को पसंद नहीं आएगी. व्यापारी जातकों को प्रॉपर्टी विवाद से नुकसान हो सकता है. छात्रों का ध्यान कमजोर रहेगा.

आर्थिक राशिफल
घर और वाहन पर खर्च बढ़ेगा. टैक्स और बीमा के दबाव से मन विचलित रहेगा.

Gen-Z Astrology
फैमिली और पर्सनल स्पेस में टकराव रहेगा. सोशल मीडिया पर देर रात की बहस से बचें. रिलेशनशिप में दूरी बढ़ सकती है.

सिंह - शब्दों से संकट, करियर पर चोट

लव राशिफल
साथी के सामने कही गई एक बात विवाद का कारण बनेगी. अविवाहित जातक डेट पर गलतफहमी का शिकार होंगे. लॉन्ग-डिस्टेंस में संवाद बिगड़ेगा.

करियर राशिफल
प्रेज़ेंटेशन या मीटिंग में आपकी बात गलत अर्थ में ली जाएगी. सहकर्मी आपकी कमी उजागर करेंगे. व्यापारियों के लिए क्लाइंट के साथ विवाद संभव है. छात्रों के लिए कठिन सवाल मानसिक दबाव बढ़ाएंगे.

आर्थिक राशिफल
यात्रा और गैजेट पर खर्च बढ़ेगा. शेयर मार्केट में रिस्क भारी नुकसान देगा. दोस्तों को उधार न दें.

Gen-Z Astrology
दोस्तों के कमेंट से विवाद होगा. सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग झेलनी पड़ सकती है. रिलेशनशिप में साथी का गुस्सा झेलना पड़ेगा.

कन्या - प्रतिष्ठा और परिवार का टकराव

लव राशिफल
साथी के सामने परिवार की आलोचना करने से रिश्ते में दरार आएगी. अविवाहित जातक व्यावहारिक शर्तों में उलझेंगे.

करियर राशिफल
ऑफिस में KPI और रिपोर्ट पर कठोर समीक्षा होगी. फ्रीलांसर जातकों को अनुबंध पर सख्ती रखनी होगी. छात्रों के लिए आज का दिन रिवीजन पर केंद्रित होगा.

आर्थिक राशिफल
बजट और खर्च में असंतुलन रहेगा. सोना या प्रॉपर्टी में निवेश से बचें.

Gen-Z Astrology
सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ ट्रोलिंग होगी. दोस्तों से तुलना तनाव देगी. रिलेशनशिप में साथी आपकी गंभीरता पर सवाल उठाएगा.

तुला - आईना सच्चाई दिखाएगा

लव राशिफल
मैं सही हूँ... वाली आदत साथी को नाराज़ करेगी. अविवाहित जातकों को नया आकर्षण मिलेगा, लेकिन जल्दबाज़ी खतरनाक होगी.

करियर राशिफल
ऑफिस में आपकी राय काटी जाएगी. वरिष्ठ आपकी उपेक्षा कर सकते हैं. व्यापारी जातकों को क्लाइंट से मतभेद होंगे. छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कत होगी.

आर्थिक राशिफल
अचानक खर्च से बजट बिगड़ेगा. ऑनलाइन शॉपिंग या कर्ज़ का दबाव रहेगा.

Gen-Z Astrology 
दोस्तों के बीच आपकी छवि मज़ाक बन सकती है. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट विवाद पैदा करेगी. रिलेशनशिप में साथी आपसे नाराज़ रहेगा.

वृश्चिक - पुराने रहस्य उजागर होंगे

लव राशिफल
साथी आपके किसी पुराने राज़ को लेकर नाराज़ होगा. अविवाहित जातकों को आलोचना का सामना करना पड़ेगा. लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन कमजोर पड़ेंगे.
करियर राशिफल
ऑफिस में पुरानी गलती सामने आएगी. वरिष्ठ पुराने रिकॉर्ड खंगालेंगे. व्यापारियों को शिकायतें मिलेंगी. छात्रों के लिए असाइनमेंट का दबाव रहेगा.
आर्थिक राशिफल
टैक्स और बीमा से जुड़ी दिक्कतें सामने आएंगी. कर्ज़ का बोझ बढ़ेगा.
Gen-Z Astrology
आपके पुराने चैट या पोस्ट उजागर हो सकते हैं. सोशल मीडिया पर गलत अर्थ निकाला जाएगा. रिलेशनशिप में पारदर्शिता ही समाधान है.

धनु - लक्ष्य पास आकर भी छूटेगा

लव राशिफल
साथी को समय न देने से तनाव बढ़ेगा. अविवाहित जातकों को दोस्ती से प्यार का प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन जल्दबाज़ी नुकसान देगी.

करियर राशिफल
टीमवर्क कमजोर रहेगा. ऑफिस में असहमति बढ़ेगी. व्यापारियों के लिए साझेदारी अधूरी रह सकती है. छात्रों को ग्रुप-स्टडी से नुकसान होगा.

आर्थिक राशिफल
उम्मीद का लाभ देर से मिलेगा. निवेश योजनाएं अधूरी रहेंगी.

Gen-Z Astrology
दोस्तों का आउटिंग प्लान टूटेगा. सोशल मीडिया पर कम प्रतिक्रिया से निराशा होगी. रिलेशनशिप में दूरी बढ़ेगी.

मकर - करियर में मुकुट या संकट

लव राशिफल
साथी आपकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाएगा. अविवाहित जातकों को रिश्ते में शर्तें झेलनी होंगी.

करियर राशिफल
ऑफिस में छोटी गलती भी बड़ा संकट बन सकती है. व्यापार में घाटा संभव है. छात्रों के लिए दिशा चुनना कठिन होगा.

आर्थिक राशिफल
ऑफिस की गलती से आर्थिक नुकसान होगा. कर्ज़ का दबाव बढ़ेगा.

Gen-Z Astrology
दोस्तों को लगेगा कि आप बहुत सीरियस हैं. सोशल मीडिया पर आलोचना मिलेगी. रिलेशनशिप में साथी आपकी seriousness से नाराज़ होगा.

कुंभ - यात्रा और प्रतिष्ठा पर दबाव

लव राशिफल
लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन कमजोर पड़ सकता है. साथी आपकी दूरी से नाराज़ होगा.

करियर राशिफल
यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़े कागज़ों में अड़चन होगी. ऑफिस में आपके विचार खारिज किए जा सकते हैं.

आर्थिक राशिफल
विदेशी खर्च बढ़ेगा. ट्यूशन फीस या टिकट का दबाव रहेगा.

Gen-Z Astrology
टूर या आउटिंग प्लान टूटेगा. सोशल मीडिया पर विवाद आपकी छवि पर असर डालेगा. रिलेशनशिप में दूरी और तनाव बढ़ेगा.

मीन - कर्ज़ और विवाद आपकी नींद छीनेंगे

लव राशिफल
साथी से पैसों पर विवाद होगा. अविवाहित जातकों को असुरक्षा सताएगी.

करियर राशिफल
ऑफिस में आपकी आलोचना होगी. सहकर्मी आपकी गलती को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाएंगे. व्यापारियों को टैक्स की दिक्कत झेलनी होगी.

आर्थिक राशिफल
टैक्स और बीमा की गड़बड़ी महंगी साबित होगी. निवेश अटक जाएगा.

Gen-Z Astrology
दोस्तों से पैसों को लेकर विवाद होगा. सोशल मीडिया पर आपका मज़ाक उड़ाया जा सकता है. रिलेशनशिप में साथी आपकी खर्चीली आदतों से नाराज़ होगा. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 28 Sep 2025 06:04 AM (IST)
Tags :
Horoscope Durga Puja Aaj Ka Rashifal Rashifal Horoscope Today Navratri 2025 Shardiya Navratri 2025
और पढ़ें
Embed widget