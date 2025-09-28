Rashifal: 28 सितंबर 2025, रविवार को शारदीय नवरात्रि का सप्तमी दिवस है. यह दिन मां कालरात्रि की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. पंचांग के अनुसार आज षष्ठी तिथि सुबह तक रहेगी और उसके बाद सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा. चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा, जबकि सूर्य कन्या राशि में स्थित हैं.

आज का राशिफल संकेत देता है कि रिश्तों में ईगो क्लैश और गहरी भावनाएं टकराव ला सकती हैं. करियर में सीनियर की कठोर समीक्षा और टीमवर्क में असहमति संभावित है. आर्थिक मामलों में निवेश और कर्ज़ से जुड़ी उलझनें सामने आएंगी. Gen-Z युवाओं के लिए यह दिन सोशल मीडिया पर ट्रोल, दोस्ती में दूरी और रिलेशनशिप में भावनात्मक दबाव लेकर आ सकता है.

मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए लव राशिफल, करियर राशिफल, आर्थिक राशिफल और Gen-Z astrology जानिए विस्तार से.

लव राशिफल

आज आपका स्वभाव साथी के लिए समझ से बाहर होगा. छोटे मुद्दे बड़े विवाद में बदल सकते हैं. अविवाहित जातकों को आकर्षण मिलेगा लेकिन commitment पर सवाल उठेंगे. जो लोग लंबे समय से रिश्ते में हैं, उन्हें आज यह सोचना पड़ेगा कि आपसी भरोसा कहाँ खड़ा है. लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन वाले जातकों के लिए संवाद सबसे बड़ी चुनौती रहेगा.

करियर राशिफल

ऑफिस में आपकी कार्यशैली पर सवाल उठ सकते हैं. सहकर्मी या बॉस किसी पुराने काम का हवाला देंगे और उसका हिसाब मांगेंगे. व्यापारियों के लिए साझेदारी का माहौल भारी रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट की हर लाइन को पढ़ना ज़रूरी है. छात्रों को अचानक टेस्ट या असाइनमेंट की चुनौती मिलेगी.

आर्थिक राशिफल

आज कर्ज़ या टैक्स से जुड़ा दबाव सामने आएगा. मेडिकल खर्च या किसी पुराने बिल का भुगतान करना पड़ सकता है. निवेश योजनाओं में देरी होगी और शेयर बाज़ार में जल्दबाज़ी भारी पड़ सकती है.

Gen-Z Astrology

युवा जातकों के लिए आज सोशल मीडिया पर विवाद की आशंका है. seen-zone, कम रिप्लाई या गलतफहमी आपकी भावनाओं को चोट पहुँचा सकती है. दोस्ती में दूरी और रिलेशनशिप में ईगो-क्लैश बढ़ सकता है. संयम रखकर आगे बढ़ें.

वृषभ - धन और स्वास्थ्य का दबाव, रिश्ते पर असर

लव राशिफल

साथी आपकी व्यस्तता और थकान को गलत समझ सकता है. घरेलू तनाव रिश्तों पर हावी रहेगा. अविवाहित जातकों को परिवार के दबाव में जल्दबाज़ी का सामना करना पड़ सकता है. रोमांस की जगह जिम्मेदारियाँ भारी पड़ेंगी.

करियर राशिफल

आज प्रतिस्पर्धी माहौल में आपकी छोटी-सी गलती बड़ा मुद्दा बन सकती है. ऑफिस में सहकर्मी आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे. व्यापारियों के लिए ग्राहक और सप्लायर दोनों से मतभेद संभव हैं. छात्रों का ध्यान बार-बार भटकेगा.

आर्थिक राशिफल

स्वास्थ्य और घर से जुड़े खर्च बढ़ेंगे. मेडिकल बिल या रिपेयर वर्क पर पैसा लगेगा. निवेश को टालना ही बेहतर होगा. किसी को पैसा उधार देने से बचें.

Gen-Z Astrology

आज आपको लगेगा कि दोस्त आपसे आगे बढ़ रहे हैं. सोशल मीडिया पर तुलना मानसिक दबाव देगी. रिलेशनशिप में साथी आपके ईगो पर सवाल करेगा. शाम को म्यूजिक या वॉक मन को शांत कर सकते हैं.

मिथुन - दोस्ती का हस्तक्षेप, करियर में अनदेखी

लव राशिफल

साथी के बजाय दोस्त की राय मानना आज आपके रिश्ते को उलझा देगा. अविवाहित जातक किसी पुराने क्रश से प्रभावित होंगे, लेकिन असमंजस बढ़ेगा. लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन वाले जातकों को झूठे वादों से चोट लग सकती है.

करियर राशिफल

ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिलेगी. वरिष्ठ किसी और को क्रेडिट दे सकते हैं. व्यापारी जातकों को साझेदार पर भरोसा करने में कठिनाई होगी. छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है.

आर्थिक राशिफल

आज आपको अपेक्षित लाभ देर से मिलेगा. खर्च ज्यादा और आमदनी कम रहेगी. निवेश टालना ही बेहतर है.

Gen-Z Astrology

दोस्तों का मज़ाक आपकी छवि को चोट पहुँचा सकता है. सोशल मीडिया पर आपका जोक गलत समझा जाएगा. रिलेशनशिप में ईगो क्लैश बढ़ेगा.

कर्क - घर और बाहर दोनों में तनाव

लव राशिफल

परिवार और प्रेम जीवन में टकराव रहेगा. साथी को लगेगा कि आप घरेलू जिम्मेदारियों में उलझकर उन्हें समय नहीं दे पा रहे. अविवाहित जातकों को परिवार की आपत्ति झेलनी होगी.

करियर राशिफल

वर्क-फ्रॉम-होम वालों के लिए तकनीकी दिक्कतें होंगी. ऑफिस में आपकी भावुक प्रतिक्रिया वरिष्ठों को पसंद नहीं आएगी. व्यापारी जातकों को प्रॉपर्टी विवाद से नुकसान हो सकता है. छात्रों का ध्यान कमजोर रहेगा.

आर्थिक राशिफल

घर और वाहन पर खर्च बढ़ेगा. टैक्स और बीमा के दबाव से मन विचलित रहेगा.

Gen-Z Astrology

फैमिली और पर्सनल स्पेस में टकराव रहेगा. सोशल मीडिया पर देर रात की बहस से बचें. रिलेशनशिप में दूरी बढ़ सकती है.

सिंह - शब्दों से संकट, करियर पर चोट

लव राशिफल

साथी के सामने कही गई एक बात विवाद का कारण बनेगी. अविवाहित जातक डेट पर गलतफहमी का शिकार होंगे. लॉन्ग-डिस्टेंस में संवाद बिगड़ेगा.

करियर राशिफल

प्रेज़ेंटेशन या मीटिंग में आपकी बात गलत अर्थ में ली जाएगी. सहकर्मी आपकी कमी उजागर करेंगे. व्यापारियों के लिए क्लाइंट के साथ विवाद संभव है. छात्रों के लिए कठिन सवाल मानसिक दबाव बढ़ाएंगे.

आर्थिक राशिफल

यात्रा और गैजेट पर खर्च बढ़ेगा. शेयर मार्केट में रिस्क भारी नुकसान देगा. दोस्तों को उधार न दें.

Gen-Z Astrology

दोस्तों के कमेंट से विवाद होगा. सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग झेलनी पड़ सकती है. रिलेशनशिप में साथी का गुस्सा झेलना पड़ेगा.

कन्या - प्रतिष्ठा और परिवार का टकराव

लव राशिफल

साथी के सामने परिवार की आलोचना करने से रिश्ते में दरार आएगी. अविवाहित जातक व्यावहारिक शर्तों में उलझेंगे.

करियर राशिफल

ऑफिस में KPI और रिपोर्ट पर कठोर समीक्षा होगी. फ्रीलांसर जातकों को अनुबंध पर सख्ती रखनी होगी. छात्रों के लिए आज का दिन रिवीजन पर केंद्रित होगा.

आर्थिक राशिफल

बजट और खर्च में असंतुलन रहेगा. सोना या प्रॉपर्टी में निवेश से बचें.

Gen-Z Astrology

सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ ट्रोलिंग होगी. दोस्तों से तुलना तनाव देगी. रिलेशनशिप में साथी आपकी गंभीरता पर सवाल उठाएगा.

लव राशिफल

मैं सही हूँ... वाली आदत साथी को नाराज़ करेगी. अविवाहित जातकों को नया आकर्षण मिलेगा, लेकिन जल्दबाज़ी खतरनाक होगी.

करियर राशिफल

ऑफिस में आपकी राय काटी जाएगी. वरिष्ठ आपकी उपेक्षा कर सकते हैं. व्यापारी जातकों को क्लाइंट से मतभेद होंगे. छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कत होगी.

आर्थिक राशिफल

अचानक खर्च से बजट बिगड़ेगा. ऑनलाइन शॉपिंग या कर्ज़ का दबाव रहेगा.

Gen-Z Astrology

दोस्तों के बीच आपकी छवि मज़ाक बन सकती है. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट विवाद पैदा करेगी. रिलेशनशिप में साथी आपसे नाराज़ रहेगा.

वृश्चिक - पुराने रहस्य उजागर होंगे

लव राशिफल

साथी आपके किसी पुराने राज़ को लेकर नाराज़ होगा. अविवाहित जातकों को आलोचना का सामना करना पड़ेगा. लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन कमजोर पड़ेंगे.

करियर राशिफल

ऑफिस में पुरानी गलती सामने आएगी. वरिष्ठ पुराने रिकॉर्ड खंगालेंगे. व्यापारियों को शिकायतें मिलेंगी. छात्रों के लिए असाइनमेंट का दबाव रहेगा.

आर्थिक राशिफल

टैक्स और बीमा से जुड़ी दिक्कतें सामने आएंगी. कर्ज़ का बोझ बढ़ेगा.

Gen-Z Astrology

आपके पुराने चैट या पोस्ट उजागर हो सकते हैं. सोशल मीडिया पर गलत अर्थ निकाला जाएगा. रिलेशनशिप में पारदर्शिता ही समाधान है.

धनु - लक्ष्य पास आकर भी छूटेगा

लव राशिफल

साथी को समय न देने से तनाव बढ़ेगा. अविवाहित जातकों को दोस्ती से प्यार का प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन जल्दबाज़ी नुकसान देगी.

करियर राशिफल

टीमवर्क कमजोर रहेगा. ऑफिस में असहमति बढ़ेगी. व्यापारियों के लिए साझेदारी अधूरी रह सकती है. छात्रों को ग्रुप-स्टडी से नुकसान होगा.

आर्थिक राशिफल

उम्मीद का लाभ देर से मिलेगा. निवेश योजनाएं अधूरी रहेंगी.

Gen-Z Astrology

दोस्तों का आउटिंग प्लान टूटेगा. सोशल मीडिया पर कम प्रतिक्रिया से निराशा होगी. रिलेशनशिप में दूरी बढ़ेगी.

मकर - करियर में मुकुट या संकट

लव राशिफल

साथी आपकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाएगा. अविवाहित जातकों को रिश्ते में शर्तें झेलनी होंगी.

करियर राशिफल

ऑफिस में छोटी गलती भी बड़ा संकट बन सकती है. व्यापार में घाटा संभव है. छात्रों के लिए दिशा चुनना कठिन होगा.

आर्थिक राशिफल

ऑफिस की गलती से आर्थिक नुकसान होगा. कर्ज़ का दबाव बढ़ेगा.

Gen-Z Astrology

दोस्तों को लगेगा कि आप बहुत सीरियस हैं. सोशल मीडिया पर आलोचना मिलेगी. रिलेशनशिप में साथी आपकी seriousness से नाराज़ होगा.

कुंभ - यात्रा और प्रतिष्ठा पर दबाव

लव राशिफल

लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन कमजोर पड़ सकता है. साथी आपकी दूरी से नाराज़ होगा.

करियर राशिफल

यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़े कागज़ों में अड़चन होगी. ऑफिस में आपके विचार खारिज किए जा सकते हैं.

आर्थिक राशिफल

विदेशी खर्च बढ़ेगा. ट्यूशन फीस या टिकट का दबाव रहेगा.

Gen-Z Astrology

टूर या आउटिंग प्लान टूटेगा. सोशल मीडिया पर विवाद आपकी छवि पर असर डालेगा. रिलेशनशिप में दूरी और तनाव बढ़ेगा.

मीन - कर्ज़ और विवाद आपकी नींद छीनेंगे

लव राशिफल

साथी से पैसों पर विवाद होगा. अविवाहित जातकों को असुरक्षा सताएगी.

करियर राशिफल

ऑफिस में आपकी आलोचना होगी. सहकर्मी आपकी गलती को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाएंगे. व्यापारियों को टैक्स की दिक्कत झेलनी होगी.

आर्थिक राशिफल

टैक्स और बीमा की गड़बड़ी महंगी साबित होगी. निवेश अटक जाएगा.

Gen-Z Astrology

दोस्तों से पैसों को लेकर विवाद होगा. सोशल मीडिया पर आपका मज़ाक उड़ाया जा सकता है. रिलेशनशिप में साथी आपकी खर्चीली आदतों से नाराज़ होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.