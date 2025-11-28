Aaj Ka Rashifal: 28 नवंबर 2025 का राशिफल- मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले जानें आज क्या होगा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 28 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 28 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आज आपके विचारों और काम की गति में तेज़ी लाएगा. किसी अचानक आए बदलाव या नए काम से दिन की दिशा बदल सकती है. मन तेज़ चलेगा लेकिन स्थिरता कम रहेगी. आप Practical रहना चाहेंगे, लेकिन भीतर बेचैनी बनी रहेगी. ऑफिस में लोग आपसे तुरंत निर्णय चाहेंगे. रिश्तों में आपकी चुप्पी या दूरी Partner को असुरक्षित कर सकती है. छात्रों के लिए नए विचार, Creative Thinking और अनोखे तरीक़ों से पढ़ाई समझने का दिन है. सेहत में नींद हल्की और कंधों–गर्दन में तनाव रहेगा.

Career: अचानक बदलाव, तेज़ निर्णय की ज़रूरत.

Love: दूरी से गलतफहमी बढ़ सकती है.

Education: Creative विषय आसानी से समझ आएंगे.

Health: नींद हल्की, गर्दन–कंधे तनाव.

Finance: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं.

उपाय: हनुमान जी को गुड़–चना अर्पित करें.

Lucky Color: Red

Lucky Number: 1

वृषभ (Taurus) राशिफल, 28 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आज आपके करियर और भविष्य की दिशा में नए विचार जगाएगा. आप किसी बड़े लक्ष्य या लंबे निर्णय को लेकर गहरी सोच में रहेंगे. काम में अचानक कोई नई ज़िम्मेदारी या परिवर्तन दिख सकता है, जिससे मन में उत्साह और असहजता दोनों रहेंगी. रिश्तों में आपकी गंभीरता या सलाह देने का तरीका आज भारी भी लग सकता है. छात्रों के लिए Higher Study और लक्ष्य आधारित पढ़ाई तेज़ी से आगे बढ़ेगी. सेहत में कमर और जांघों में भारीपन संभव.

Career: नई भूमिका या बड़ा दायित्व मिल सकता है.

Love: सलाह देने का तरीका गलत समझा जा सकता है.

Education: उच्च शिक्षा और तैयारी के लिए शुभ.

Health: कमर–जांघ में भारीपन.

Finance: भविष्य की बचत और योजना मजबूत.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं.

Lucky Color: Green

Lucky Number: 4

मिथुन (Gemini) राशिफल, 28 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आपकी सोच, विश्लेषण और समझ को बहुत गहरा बना देगा. कोई पुराना Paper, Pending Work या भुगतान अचानक आगे बढ़ सकता है. आप सामान्य बातों के भी भीतर अर्थ खोजने लगेंगे, जिससे Overthinking की स्थिति बन सकती है. रिश्तों में कोई अनकही बात या छुपा सच सामने आ सकता है. छात्रों को शोध, मनोविज्ञान और कठिन विषय बेहद आसानी से समझ आएंगे. सेहत में हल्की चिंता, बेचैनी और Sleep Disturbance संभव.

Career: जटिल काम का हल मिल सकता है.

Love: कोई सच या पुरानी बात खुल सकती है.

Education: शोध आधारित विषयों में लाभ.

Health: चिंता और हल्की बेचैनी.

Finance: लंबित भुगतान पूरा होने के योग.

उपाय: काले तिल बहते जल में प्रवाहित करें.

Lucky Color: Sky Blue

Lucky Number: 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 28 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आज आपके संबंधों और साझेदारी में अनिश्चितता बढ़ा सकता है. किसी करीबी व्यक्ति का अचानक बदलता व्यवहार या अप्रत्याशित मांग आपको Emotional रूप से हिला सकती है. काम में Team Coordination कमजोर रहेगा, किसी की Delay से आपका समय और धैर्य दोनों खर्च होंगे. रिश्तों में Distance या Serious Talk की स्थिति बन सकती है. छात्रों के लिए Focus कम रहेगा, इसलिए अकेले पढ़ना अधिक अच्छा रहेगा. सेहत में Stress, पेट का दबाव और पीठ का दर्द परेशान कर सकता है.

Career: टीम का सहयोग कम, धैर्य की आवश्यकता.

Love: दूरी, गंभीर बातचीत, या स्पेस की मांग संभव.

Education: अकेले पढ़ना अधिक लाभकारी.

Health: तनाव, पेट और पीठ पर असर.

Finance: साझा खर्च बढ़ सकता है.

उपाय: घी का दीपक जलाएं.

Lucky Color: White

Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.