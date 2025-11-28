हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: 28 नवंबर 2025 का राशिफल- मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले जानें आज क्या होगा?

Aaj Ka Rashifal: 28 नवंबर 2025 का राशिफल- मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले जानें आज क्या होगा?

Aaj Ka Rashifal: 28 नवंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 28 Nov 2025 05:13 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 28 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 28 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आज आपके विचारों और काम की गति में तेज़ी लाएगा. किसी अचानक आए बदलाव या नए काम से दिन की दिशा बदल सकती है. मन तेज़ चलेगा लेकिन स्थिरता कम रहेगी. आप Practical रहना चाहेंगे, लेकिन भीतर बेचैनी बनी रहेगी. ऑफिस में लोग आपसे तुरंत निर्णय चाहेंगे. रिश्तों में आपकी चुप्पी या दूरी Partner को असुरक्षित कर सकती है. छात्रों के लिए नए विचार, Creative Thinking और अनोखे तरीक़ों से पढ़ाई समझने का दिन है. सेहत में नींद हल्की और कंधों–गर्दन में तनाव रहेगा.

Career: अचानक बदलाव, तेज़ निर्णय की ज़रूरत.
Love: दूरी से गलतफहमी बढ़ सकती है.
Education: Creative विषय आसानी से समझ आएंगे.
Health: नींद हल्की, गर्दन–कंधे तनाव.
Finance: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं.
उपाय: हनुमान जी को गुड़–चना अर्पित करें.
Lucky Color: Red
Lucky Number: 1

वृषभ (Taurus) राशिफल, 28 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आज आपके करियर और भविष्य की दिशा में नए विचार जगाएगा. आप किसी बड़े लक्ष्य या लंबे निर्णय को लेकर गहरी सोच में रहेंगे. काम में अचानक कोई नई ज़िम्मेदारी या परिवर्तन दिख सकता है, जिससे मन में उत्साह और असहजता दोनों रहेंगी. रिश्तों में आपकी गंभीरता या सलाह देने का तरीका आज भारी भी लग सकता है. छात्रों के लिए Higher Study और लक्ष्य आधारित पढ़ाई तेज़ी से आगे बढ़ेगी. सेहत में कमर और जांघों में भारीपन संभव.

Career: नई भूमिका या बड़ा दायित्व मिल सकता है.
Love: सलाह देने का तरीका गलत समझा जा सकता है.
Education: उच्च शिक्षा और तैयारी के लिए शुभ.
Health: कमर–जांघ में भारीपन.
Finance: भविष्य की बचत और योजना मजबूत.
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं.
Lucky Color: Green
Lucky Number: 4

मिथुन (Gemini) राशिफल, 28 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आपकी सोच, विश्लेषण और समझ को बहुत गहरा बना देगा. कोई पुराना Paper, Pending Work या भुगतान अचानक आगे बढ़ सकता है. आप सामान्य बातों के भी भीतर अर्थ खोजने लगेंगे, जिससे Overthinking की स्थिति बन सकती है. रिश्तों में कोई अनकही बात या छुपा सच सामने आ सकता है. छात्रों को शोध, मनोविज्ञान और कठिन विषय बेहद आसानी से समझ आएंगे. सेहत में हल्की चिंता, बेचैनी और Sleep Disturbance संभव.

Career: जटिल काम का हल मिल सकता है.
Love: कोई सच या पुरानी बात खुल सकती है.
Education: शोध आधारित विषयों में लाभ.
Health: चिंता और हल्की बेचैनी.
Finance: लंबित भुगतान पूरा होने के योग.
उपाय: काले तिल बहते जल में प्रवाहित करें.
Lucky Color: Sky Blue
Lucky Number: 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 28 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आज आपके संबंधों और साझेदारी में अनिश्चितता बढ़ा सकता है. किसी करीबी व्यक्ति का अचानक बदलता व्यवहार या अप्रत्याशित मांग आपको Emotional रूप से हिला सकती है. काम में Team Coordination कमजोर रहेगा, किसी की Delay से आपका समय और धैर्य दोनों खर्च होंगे. रिश्तों में Distance या Serious Talk की स्थिति बन सकती है. छात्रों के लिए Focus कम रहेगा, इसलिए अकेले पढ़ना अधिक अच्छा रहेगा. सेहत में Stress, पेट का दबाव और पीठ का दर्द परेशान कर सकता है.

Career: टीम का सहयोग कम, धैर्य की आवश्यकता.
Love: दूरी, गंभीर बातचीत, या स्पेस की मांग संभव.
Education: अकेले पढ़ना अधिक लाभकारी.
Health: तनाव, पेट और पीठ पर असर.
Finance: साझा खर्च बढ़ सकता है.
उपाय: घी का दीपक जलाएं.
Lucky Color: White
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 28 Nov 2025 05:13 AM (IST)
