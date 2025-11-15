Aaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज 15 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 15 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 15 नवंबर 2025

कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर आपको अपनी दिनचर्या सुधारने और अधूरे काम पूरे करने का अवसर दे रहा है. जो आप टाल रहे थे, उसे अब कार्यरूप देने का समय है.

Career/Business: ऑफिस में सटीकता और अनुशासन से तारीफ़ मिलेगी. नये प्रोजेक्ट का प्रारंभ सफल होगा.

Love Life: साथी के साथ ईमानदार संवाद रिश्ते को मज़बूत करेगा.

Education: परीक्षा या इंटरव्यू में आपका आत्मविश्वास निर्णायक रहेगा.

Health: पाचन और नींद पर ध्यान दें.

Finance: अनावश्यक खर्च टालें, लाभ धीरे-धीरे बढ़ेगा.

सफलता मंत्र: उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः.

Lucky Color: Red. Lucky Number: 9

उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

वृषभ (Taurus) राशिफल, 15 नवंबर 2025

आज परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, लेकिन किसी बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें. कार्यस्थल पर लोग आपके निर्णय का सम्मान करेंगे.

Career/Business: फाइनेंस, रियल एस्टेट या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए स्थिर प्रगति.

Love Life: जीवनसाथी के साथ मतभेद खत्म होंगे, स्नेह बढ़ेगा.

Education: जो विद्यार्थी शोध या तकनीकी विषयों से जुड़े हैं, उन्हें नई प्रेरणा मिलेगी.

Health: गर्दन और कमर दर्द से सावधान रहें.

Finance: धन लाभ के योग, पर निवेश सोच-समझकर करें.

सफलता मंत्र: धैर्यं सर्वत्र साधनम्.

Lucky Color: White. Lucky Number: 6

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें, शुक्रवार का व्रत लाभ देगा.

मिथुन (Gemini) राशिफल, 15 नवंबर 2025

आज आपके शब्द किसी का दिन बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं. इसलिए बोलने से पहले सोचें. यह दिन संवाद और नए समझौते के लिए श्रेष्ठ है.

Career/Business: मार्केटिंग, मीडिया और पब्लिक रिलेशन वालों के लिए शानदार अवसर.

Love Life: पुरानी गलतफहमियाँ दूर होंगी, रोमांस लौटेगा.

Education: लेखन, पत्रकारिता और शोध छात्रों के लिए सराहना का दिन.

Health: हल्का सिर दर्द या माइग्रेन हो सकता है.

Finance: छोटी-छोटी आय से स्थिर लाभ बनेगा.

सफलता मंत्र: नास्ति विद्या समं बलम्.

Lucky Color: Green. Lucky Number: 5

उपाय: तुलसी को जल दें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कर्क (Cancer) राशिफल, 15 नवंबर 2025

आज परिवार और काम दोनों आपकी प्राथमिकता में हैं. किसी प्रियजन से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. कार्य में सटीकता आपके पक्ष में काम करेगी.

Career/Business: गृह-संबंधी व्यवसाय या महिला उद्यमियों के लिए लाभकारी समय.

Love Life: घर में सुख और सामंजस्य बढ़ेगा, सिंगल जातकों को प्रस्ताव मिल सकता है.

Education: कला और क्रिएटिव विषयों में विद्यार्थियों को पुरस्कार मिल सकता है.

Health: जल और त्वचा संबंधी देखभाल रखें.

Finance: परिवार से आर्थिक सहयोग मिलेगा.

सफलता मंत्र: सर्वे भवन्तु सुखिनः.

Lucky Color: Silver. Lucky Number: 2

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें, चांद को अर्घ्य दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.