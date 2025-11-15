हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज 15 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

Aaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज 15 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

Aaj Ka Rashifal: 15 नवंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 15 Nov 2025 05:21 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 15 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 15 नवंबर 2025 

कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर आपको अपनी दिनचर्या सुधारने और अधूरे काम पूरे करने का अवसर दे रहा है. जो आप टाल रहे थे, उसे अब कार्यरूप देने का समय है.
Career/Business: ऑफिस में सटीकता और अनुशासन से तारीफ़ मिलेगी. नये प्रोजेक्ट का प्रारंभ सफल होगा.
Love Life: साथी के साथ ईमानदार संवाद रिश्ते को मज़बूत करेगा.
Education: परीक्षा या इंटरव्यू में आपका आत्मविश्वास निर्णायक रहेगा.
Health: पाचन और नींद पर ध्यान दें.
Finance: अनावश्यक खर्च टालें, लाभ धीरे-धीरे बढ़ेगा.
सफलता मंत्र: उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः.
Lucky Color: Red. Lucky Number: 9 

उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

वृषभ (Taurus) राशिफल, 15 नवंबर 2025 

आज परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, लेकिन किसी बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें. कार्यस्थल पर लोग आपके निर्णय का सम्मान करेंगे.
Career/Business: फाइनेंस, रियल एस्टेट या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए स्थिर प्रगति.
Love Life: जीवनसाथी के साथ मतभेद खत्म होंगे, स्नेह बढ़ेगा.
Education: जो विद्यार्थी शोध या तकनीकी विषयों से जुड़े हैं, उन्हें नई प्रेरणा मिलेगी.
Health: गर्दन और कमर दर्द से सावधान रहें.
Finance: धन लाभ के योग, पर निवेश सोच-समझकर करें.
सफलता मंत्र: धैर्यं सर्वत्र साधनम्.
Lucky Color: White. Lucky Number: 6 

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें, शुक्रवार का व्रत लाभ देगा.

मिथुन (Gemini) राशिफल, 15 नवंबर 2025 

आज आपके शब्द किसी का दिन बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं. इसलिए बोलने से पहले सोचें. यह दिन संवाद और नए समझौते के लिए श्रेष्ठ है.
Career/Business: मार्केटिंग, मीडिया और पब्लिक रिलेशन वालों के लिए शानदार अवसर.
Love Life: पुरानी गलतफहमियाँ दूर होंगी, रोमांस लौटेगा.
Education: लेखन, पत्रकारिता और शोध छात्रों के लिए सराहना का दिन.
Health: हल्का सिर दर्द या माइग्रेन हो सकता है.
Finance: छोटी-छोटी आय से स्थिर लाभ बनेगा.
सफलता मंत्र: नास्ति विद्या समं बलम्.
Lucky Color: Green. Lucky Number: 5 

उपाय: तुलसी को जल दें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कर्क (Cancer) राशिफल, 15 नवंबर 2025 

आज परिवार और काम दोनों आपकी प्राथमिकता में हैं. किसी प्रियजन से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. कार्य में सटीकता आपके पक्ष में काम करेगी.
Career/Business: गृह-संबंधी व्यवसाय या महिला उद्यमियों के लिए लाभकारी समय.
Love Life: घर में सुख और सामंजस्य बढ़ेगा, सिंगल जातकों को प्रस्ताव मिल सकता है.
Education: कला और क्रिएटिव विषयों में विद्यार्थियों को पुरस्कार मिल सकता है.
Health: जल और त्वचा संबंधी देखभाल रखें.
Finance: परिवार से आर्थिक सहयोग मिलेगा.
सफलता मंत्र: सर्वे भवन्तु सुखिनः.
Lucky Color: Silver. Lucky Number: 2 

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें, चांद को अर्घ्य दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 15 Nov 2025 05:21 AM (IST)
