Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 14 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 14 नवंबर 2025

आज चंद्रमा सिंह में होने से आपकी नेतृत्व क्षमता सर्वोच्च पर है. ऑफिस में आपकी बातों को महत्व मिलेगा. घर या करियर से जुड़ा कोई निर्णय लंबी अवधि में लाभ देगा. बस जल्दबाज़ी में प्रतिक्रिया न दें.

Career/Business: नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की संभावना. सरकारी या प्राइवेट दोनों सेक्टर में सम्मान मिलेगा.

Love Life: रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा. सिंगल जातक को नया संबंध मिल सकता है.

Education: प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता.

Health: ऊर्जावान महसूस करेंगे; केवल तनाव से बचें.

Finance: धन वृद्धि के संकेत, निवेश लाभकारी रहेगा.

Lucky Color: Red. Lucky Number: 9

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्यदेव को जल अर्पित करें.

वृषभ (Taurus) राशिफल, 14 नवंबर 2025

आज आप भावनाओं और विवेक के बीच संतुलन रखेंगे. परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा संभव है. कार्यस्थल पर धीरे-धीरे प्रगति होगी. निवेश में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.

Career/Business: वित्त और बैंकिंग क्षेत्र के लिए दिन स्थिर रहेगा. सीनियर्स आपकी ईमानदारी को पहचानेंगे.

Love Life: जीवनसाथी के साथ अनबन दूर होगी. प्रेम में नई गर्मी लौटेगी.

Education: छात्रों को एकाग्रता बनाए रखनी होगी.

Health: हल्की थकान संभव, मगर कोई बड़ी परेशानी नहीं.

Finance: पूर्व निवेश से लाभ और नयी बचत योजना बनेगी.

Lucky Color: White. Lucky Number: 6

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन (Gemini) राशिफल, 14 नवंबर 2025

आपके विचारों की धार आज सबका ध्यान खींचेगी. संचार, मीडिया और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े जातकों को नया अवसर मिलेगा. धन के मामले में आज सफलता मिल सकती है. पार्टनर से मन मुटाव की स्थिति बन सकती है. शेयर बाजार में निवेश सोच समझकर करें.

Career/Business: नए प्रोजेक्ट या टीम में नेतृत्व की संभावना. मार्केटिंग पेशेवरों को सराहना.

Love Life: पार्टनर को सुनें और अपनी भावनाएं साफ व्यक्त करें.

Education: छात्रों को आज नई प्रेरणा मिलेगी. लेखन और रिसर्च से जुड़ा कार्य फलेगा.

Health: माइग्रेन या गर्दन दर्द से सावधान रहें.

Finance: बोनस या अतिरिक्त आय का अवसर.

Lucky Color: Green. Lucky Number: 5

उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कर्क (Cancer) राशिफल, 14 नवंबर 2025

आपकी संवेदनशीलता आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी. कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से भावनात्मक समर्थन मिलेगा.

Career/Business: पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी. घर से जुड़े कारोबार में विस्तार संभव.

Love Life: रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. विवाह प्रस्ताव पर विचार हो सकता है.

Education: क्रिएटिव फील्ड के छात्रों के लिए दिन लाभकारी.

Health: शुगर या जल संबंधी समस्या पर ध्यान रखें.

Finance: पैतृक संपत्ति या परिवार से आर्थिक सहयोग संभव.

Lucky Color: Silver. Lucky Number: 2

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और शांति मंत्र का जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.