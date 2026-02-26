हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोHoli 2026 Upay: होली पर बदलें अपनी किस्मत! शादी में देरी, ग्रह पीड़ा और बीमारी दूर करने के अचूक उपाय

Holi 2026 Upay: होली पर बदलें अपनी किस्मत! शादी में देरी, ग्रह पीड़ा और बीमारी दूर करने के अचूक उपाय

Holi 2026 Upay: होली और होलिका दहन की रात को बहुत ही लाभकारी माना जाता है. होलिका की अग्नि में किए कुछ उपाय जीवन की कई बाधाओं को दूर करते हैं. वहीं शीघ्र विवाह और तरक्की के लिए होली का दिन भी शुभ है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Feb 2026 07:38 PM (IST)
Preferred Sources

Holi 2026 Upay: रंगों का पर्व होली उत्सव और उमंग का प्रतीक है. साथ ही यह पर्व नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर जीवन में नई सकारात्मक शुरुआत करने का अवसर है. ज्योतिष और धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की अग्नि में पुराने कष्ट, ग्रह दोष और बाधाओं को समाप्त करने की शक्ति होती है.

इस साल होली 4 मार्च 2026 को है. वहीं होलिका दहन 2 मार्च को प्रदोष काल और मध्यरात्रि में किया जा सकेगा. होलिका दहन ऐसा अवसर होता है, जब आप कई तरह के उपाय कर जीवन की समस्त परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं. विवाह में देरी हो रही हो, कुंडली में ग्रह पीड़ा परेशान कर रही हो या बार-बार बीमारी और मानसिक तनाव घेर रहा हो, तो होली के दिन किए गए कुछ विशेष उपाय आपके भाग्य का रुख बदल सकते हैं.

शनि दुष्प्रभावों मुक्ति उपाय- होली की सध्ंया पर काले कुत्ते को रोटी में सरसों का तेल चुपड़कर खिलाने से शनि ग्रह की पीड़ा दूर होती है. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि, कुत्ते के कभी घर के द्वार या भीतर रोटी न खिलाएं, बल्कि घर के बाहर रोटी खिलानी चाहिए.

ग्रह दोष मुक्ति उपाय- होली की रात्रि में होलिका दहन में नवग्रह लकड़ी, गोबर के उपले होलिका दहन की अग्नि में डाले. घर के हर सदस्य दो लौंग, एक बताशा और एक पान का पत्ता घी के साथ परिक्रमा लगाते हुए होलिका की अग्नि में डालें.

रोग मुक्ति के उपाय-  अगर आप या घर का कोई सदस्य किसी बीमारी से पीडि़त हो तो होली की रात आप इस मंत्र का जाप करें.
मत्रं - ऊँ नमो भगवेत रुद्राय मतार्क मध्येसस्थिं स्थिताय मम शरीरं अमृतं कुरु कुरु स्वाहा

शीघ्र विवाह के लिए उपाय- होली के दिन सुबह एक साबतू पान पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ शिवलिंग पर चढ़ाएं और पीछे पलटे बगैर अपने घर आ जाएं. यह प्रयोग अगले दिन भी करें. इससे शीघ्र ही विवाह होने के योग बनने लगते हैं.

ये भी पढ़ें: Rangbhari Ekadashi 2026: रंगभरी एकादशी पर बाबा विश्वनाथ को चढ़ेगा गुलाल, होगी रंगोत्सव की शुरुआत
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 26 Feb 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
Holika Dahan Holika Dahan Upay Holi 2026 Holika Dahan 2026 Falgun Purnima
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Holi 2026 Upay: होली पर बदलें अपनी किस्मत! शादी में देरी, ग्रह पीड़ा और बीमारी दूर करने के अचूक उपाय
Holi 2026 Upay: होली पर बदलें अपनी किस्मत! शादी में देरी, ग्रह पीड़ा और बीमारी दूर करने के अचूक उपाय
राशिफल
Monthly Tarot Rashifal March 2026: मार्च में किन राशियों को मिलेगी सफलता, किसका होगा घाटा, मेष से मीन टैरो कार्ड राशिफल
मार्च में किन राशियों को मिलेगी सफलता, किसका होगा घाटा, मेष से मीन टैरो कार्ड राशिफल
ऐस्ट्रो
PM Modi in Israel: महाशक्ति बनने की राह पर भारत! पीएम मोदी की इज़राइल यात्रा और ग्रहों का वो संयोग जो दुश्मनों के होश उड़ा देगा
महाशक्ति बनने की राह पर भारत! पीएम मोदी की इज़राइल यात्रा और ग्रहों का वो संयोग जो दुश्मनों के होश उड़ा देगा
अंक शास्त्र
Mobile Numerology: मोबाइल नंबर की ऊर्जा कैसे जानें? न्यूमरोलॉजी से समझें पूरा गणित
Mobile Numerology: मोबाइल नंबर की ऊर्जा कैसे जानें? न्यूमरोलॉजी से समझें पूरा गणित
Advertisement

वीडियोज

TRP Ratings of TV: 1.5 से 1.9 के बीच सिमटे टॉप शोज़, क्या क्रिकेट ने छीन ली टीवी की रेटिंग?
Income Tax Act 2025: HRA, Foreign Income, PAN और Audit Rules में बड़े Changes | Paisa Live
Bollywood News:14 साल बाद अक्की-प्रियदर्शन की वापसी, ‘राम जी आकर भला करेंगे’ ने मचाया धमाल
Cabinet का बड़ा Infra Push | Railway, Airport, MSP और Metro Projects Approved| Paisa Live
कम उम्र में बढ़ रहा Heart Risk, महंगा हो रहा Health Insurance | New Tax Regime Explained| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI Summit Protest: 'इन्हें कानून का कोई डर नहीं', अदालत में बोली दिल्ली पुलिस, पांचों आरोपियों की मिली कस्टडी
'इन्हें कानून का कोई डर नहीं', अदालत में बोली दिल्ली पुलिस, पांचों आरोपियों की मिली कस्टडी
महाराष्ट्र
राज्यसभा चुनाव: MVA में खींचतान, उद्धव गुट के बाद अब कांग्रेस ने एक सीट पर ठोका दावा
राज्यसभा चुनाव: MVA में खींचतान, उद्धव गुट के बाद अब कांग्रेस ने एक सीट पर ठोका दावा
क्रिकेट
IND vs ZIM: सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका, लेकिन अभिषेक बाहर नहीं, टीम इंडिया ने किए 2 बहुत बड़े बदलाव
सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका, लेकिन अभिषेक बाहर नहीं, टीम इंडिया ने किए 2 बहुत बड़े बदलाव
विश्व
‘ला-ला लैंड में जी रहा पाकिस्तान...', UN में भारत ने कर दी पाकिस्तान की धुनाई | 5 बड़ी बातें
‘ला-ला लैंड में जी रहा पाकिस्तान...', UN में भारत ने कर दी पाकिस्तान की धुनाई | 5 बड़ी बातें
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
विश्व
एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, जानें क्या लगे थे आरोप?
एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, जानें क्या लगे थे आरोप?
रिलेशनशिप
Ideal Age Gap In Relationships: लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
शिक्षा
जामिया में उर्दू सीखने का मौका, एक साल के कोर्स के लिए आवेदन शुरू; जानें डिटेल्स
जामिया में उर्दू सीखने का मौका, एक साल के कोर्स के लिए आवेदन शुरू; जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget