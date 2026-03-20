हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोहिंदू महीनों में जन्मे लोगों का स्वभाव: जानिए आपका महीना आपकी पर्सनैलिटी और किस्मत के बारे में क्या कहता है?

हिंदू महीनों में जन्मे लोगों का स्वभाव: जानिए आपका महीना आपकी पर्सनैलिटी और किस्मत के बारे में क्या कहता है?

आपका जन्म किस हिंदू महीने में हुआ है, यह आपके व्यक्तित्व और सोच को प्रभावित कर सकता है. प्रत्येक मास में जन्मे लोगों का स्वभाव अलग माना जाता है. जानिए अपने मास के अनुसार अपनी पर्सनैलिटी?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 20 Mar 2026 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

क्या आपने कभी सोचा है कि, आपका जन्म जिस हिंदू महीने में हुआ है, वही आपकी पर्सनैलिटी और सोच को प्रभावित करने का काम करती है.

हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में जन्मे बच्चे का स्वभाव अलग होता है, जिसका असर इंसान के व्यवहार, रिश्तों और किस्मत तक देखने को मिलता है. जानिए आपका जन्म मास आपके बारे में क्या कहता है?

फिलीपींस में खनन अभियान के दौरान मिले 10,000 साल पुराने त्रिशूल और वज्र! शोधकर्ता हुसैन का चौंकाने वाला दावा!

ऐसे लोग स्वभाव से तेज और गुस्सैल हो सकते हैं, लेकिन अच्छे काम करने में आगे रहते हैं. यह अपने निर्णय पर अड़े रहते हैं और आमतौर पर रिश्तों में भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं. 

वैशाख मास में जन्में लोगों का स्वभाव

इन लोगों को जीवन में सुख-सुविधाएं पसंद करते हैं. ये आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होने के साथ रिश्तों में हमेशा समर्पण का भाव रखते हैं. 

ज्येष्ठ मास में जन्मे लोगों का स्वभाव

ये लोग बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी किस्म के होते हैं. इनमें धन कमाने की क्षमता होती है और लंबी योजना बनाकर काम करना पसंद करते हैं. 

आषाढ़ मास में जन्मे लोगों का स्वभाव

ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है. परिवार के प्रति जिम्मेदार होने के साथ कर्तव्यनिष्ठ होते हैं. 

श्रावण मास में जन्मे लोगों का स्वभाव

श्रावण मास में जन्मे लोगों का स्वभाव संतुलित किस्म का होता है. ये लोग सुख-दुख दोनों में खुद को संभाल लेते हैं और दिखने में भी काफी आकर्षक होते हैं. 

भाद्रपद मास में जन्मे लोगों का स्वभाव

ये लोग भावुक और रिश्तों को अहमियत देने वाले होते हैं. अपने साथी और करीबियों के साथ मजबूत संबंध बनाने में माहिर होते हैं. 

आश्विन मास में जन्मे लोगों का स्वभाव

इस मास में जन्मे लोग विद्वान और रचनात्मक स्वभाव के होते हैं. लिखने-पढ़ने या कला के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में ऐश्वर्य पाने की इच्छा रखते हैं. 

कार्तिक मास में जन्मे लोगों का स्वभाव

इस मास में जन्मे लोग स्वभाव से रोमांटिक और आकर्षक होते हैं. ये लोग व्यापार और पैसे के मामलों में समझदार होते हैं.

मार्गशीर्ष मास में जन्मे लोगों का स्वभाव

मार्गशीर्ष मास में जन्मे लोग स्वभाव से बड़े दिल के होते हैं. ये लोग दूसरों की मदद करने और सरल स्वभाव वाले होते हैं. 

पौष मास में जन्मे लोगों का स्वभाव

इनमें परमार्थ की भावना भी होती है, लेकिन कभी-कभी गलत निर्णय ले लेते हैं. ये लोग काफी खर्चीले किस्म के होते हैं. 

माघ मास में जन्मे लोगों का स्वभाव

इस मास में जन्मे लोग बुद्धिमान और रणनीतिक होते हैं. अपने दिमाग से हर मुश्किल हल निकालने में माहिर होते हैं.

फाल्गुन मास में जन्मे लोगों का स्वभाव

इस मास में जन्मे लोगों का स्वभाव मिलनसार, विद्वान और भाग्यशाली होते हैं. इन्हें जीवन में अच्छे मौके मिलते हैं, खासकर विदेश यात्रा से जुड़े मामले में. 

हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, जन्म का महीना व्यक्ति के स्वभाव पर प्रभाव डालता है, लेकिन यह पूरी तरह से आपकी किस्मय तय नहीं करता है. मेहनत, सोच और फैसले ही जीवन को सही दिशा देते हैं. 

Chaitra Navratri 2026: मूलांक से जानें किस देवी की पूजा से मिलेगा विशेष आशीर्वाद! जानें उपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
Read More
Published at : 20 Mar 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Hinduism Birth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
हिंदू महीनों में जन्मे लोगों का स्वभाव: जानिए आपका महीना आपकी पर्सनैलिटी और किस्मत के बारे में क्या कहता है?
हिंदू महीनों में जन्मे लोगों का स्वभाव: जानिए आपका महीना आपकी पर्सनैलिटी और किस्मत के बारे में क्या कहता है?
राशिफल
Kal Ka Rashifal 21 March 2026: शनिवार को इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक का भविष्यफल
कल का राशिफल 21 मार्च: प्रेम, करियर और आर्थिक स्थिति पर क्या कहते हैं सितारे
धर्म
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात, मनुष्य जीवन के उद्धार पर की चर्चा!
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात, मनुष्य जीवन के उद्धार पर की चर्चा!
धर्म
फिलीपींस में खनन अभियान के दौरान मिले 10,000 साल पुराने त्रिशूल और वज्र! शोधकर्ता हुसैन का चौंकाने वाला दावा!
फिलीपींस में खनन अभियान के दौरान मिले 10,000 साल पुराने त्रिशूल और वज्र! शोधकर्ता हुसैन का चौंकाने वाला दावा!
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत
'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत
राजस्थान
Tonk News: मस्जिद में हैवानियत की हद पार! इमाम ने बाथरूम बंद कर कर्मचारी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार
टोंक की मस्जिद में हैवानियत की हद पार! इमाम ने बाथरूम बंद कर कर्मचारी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार
विश्व
Saudi Arab Oil Impact: तेल की किल्लत से सऊदी अरब की तिजोरियां भरीं! फिर भी तीन वजहों से खुश नहीं, दुनिया में बदनामी का डर क्यों?
तेल की किल्लत से सऊदी अरब की तिजोरियां भरीं! फिर भी तीन वजहों से खुश नहीं, बदनामी का डर क्यों?
स्पोर्ट्स
ईरान में 19 साल के रेसलर की फांसी से दहशत, जेल में बंद खिलाड़ियों पर भी मंडरा रहा मौत का साया
ईरान में 19 साल के रेसलर की फांसी से दहशत, जेल में बंद खिलाड़ियों पर भी मंडरा रहा मौत का साया
ओटीटी
Friday OTT Release: 'बॉर्डर 2' से 'चिरैया' तक, शुक्रवार को ओटीटी पर आ गई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़, वीकेंड को बना देंगी धमाकेदार
'बॉर्डर 2' से 'चिरैया' तक, शुक्रवार को ओटीटी पर आ गई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़
इंडिया
India Rare Earth Magnets: भारत बनाएगा सबसे ताकतवर मैग्नेट, फाइटर जेट में होता है इस्तेमाल, हजारों करोड़ का मोदी सरकार का प्लान
भारत बनाएगा सबसे ताकतवर मैग्नेट, फाइटर जेट में होता है इस्तेमाल, हजारों करोड़ का मोदी सरकार का प्लान
ट्रेंडिंग
डेंटिस्ट समाज में डर का माहौल है... बिना एनेस्थीसिया दिए प्लास ने निकाल दिया दांत, वीडियो देख छूट जाएंगी कंपकंपी
डेंटिस्ट समाज में डर का माहौल है... बिना एनेस्थीसिया दिए प्लास ने निकाल दिया दांत, वीडियो देख छूट जाएंगी कंपकंपी
लाइफस्टाइल
Kalonji Oil Benefits For Hair: क्या सच में कलौंजी के तेल से रुक सकता है हेयर फॉल? जानें इस्तेमाल का सही तरीका
क्या सच में कलौंजी के तेल से रुक सकता है हेयर फॉल? जानें इस्तेमाल का सही तरीका
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget