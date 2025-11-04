हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGlobal Tensions 2025: मंगल अस्ते राष्ट्राणि भीतिमाप्नुवन्ति... दुनिया में साइलेंट वॉर का दौर शुरू ?

Prediction: नवंबर 2025 से मंगल अस्त हो चुका है. शनि वक्री लेकिन 28 नवंबर 2025 से शनि मार्गी होगा. मेदिनी ज्योतिष के अनुसार मई 2026 तक धरती पर कुछ ऐसा होने के संकेत मिल रहे हैं जिससे तनाव बढ़ेगा.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 04 Nov 2025 06:50 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Prediction: 1 नवंबर 2025 की शाम मंगल सूर्य के करीब जाकर अस्त हो गया है. यह स्थिति अब 2 मई 2026 तक बनी रहेगी. इस दौरान मंगल कमजोर रहेगा, पर उसका असर घटनाओं के रूप में महसूस होगा. शनि इस समय वक्री है और 28 नवंबर को मार्गी होगा. बृहस्पति 11 नवंबर से वक्री होकर 11 मार्च 2026 को मार्गी होगा. राहु और केतु पहले से ही कुंभ और सिंह राशि पर हैं. ज्योतिष के अनुसार इन चार ग्रहों की संयुक्त स्थिति धरती पर एक लंबा साइलेंट वॉर शुरू कर चुकी है और तनाव लगातार बढ़ रहा है.

मंगल अस्ते राष्ट्राणि भीतिमाप्नुवन्ति...

मंगल को युद्ध और ऊर्जा का ग्रह माना जाता है. जब यह अस्त होता है, तो उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से सक्रिय रहता है. प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार 'मंगल अस्ते राष्ट्राणि भीतिमाप्नुवन्ति', अर्थात जब मंगल अस्त होता है, तो राज्य असमंजस और भय की स्थिति में रहते हैं. इस बार मंगल अस्त 1 नवंबर 2025 से 2 मई 2026 तक रहेगा. इस अवधि में मंगल वृश्चिक से मीन राशि तक गोचर करेगा. वृश्चिक में यह गुप्त गतिविधियों को बढ़ाता है, धनु में प्रचार और विचारधारा के टकराव को, मकर में सैन्य और प्रशासनिक अनुशासन को, कुंभ में साइबर रणनीति को और मीन में समुद्री और ऊर्जा क्षेत्रों को प्रभावित करता है.

शनि 13 जुलाई से वक्री है और 28 नवंबर 2025 को मार्गी होगा. शनि का वक्री होना नीतियों की गति को धीमा करता है. जब तक यह वक्री है, संस्थाएं और सरकारें समीक्षा मोड में रहती हैं. लेकिन जैसे ही 28 नवंबर को शनि सीधा होगा, फैसलों में तेजी आएगी. यह समय सख़्त प्रशासनिक नीतियों, जवाबदेही और कानून के सख्त अमल का होगा. भारत के लिए यह अवधि आंतरिक सुधारों और नीति-सुदृढ़ीकरण का संकेत देती है.

बाजार: तेल, तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में उतार-चढ़ाव!

बृहस्पति, जिसे गुरु कहा जाता है, 11 नवंबर की रात से वक्री होगा और 11 मार्च 2026 की सुबह मार्गी होगा. गुरु जब वक्री होता है, तो दिशा धुंधली हो जाती है. योजनाएं बनती हैं, पर नतीजे धीमे होते हैं. यही वजह है कि इस दौरान अर्थव्यवस्था अस्थिर रहेगी. तेल, तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में उतार-चढ़ाव संभव है. बृहस्पति के मार्गी होते ही मार्च 2026 के बाद स्थिति धीरे-धीरे साफ होगी.

राहु और केतु की स्थिति भी इस काल को और संवेदनशील बना रही है. राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में हैं. यह गोचर स्थिति सूचना, तकनीक और सत्ता को सीधे जोड़ती है. राहु कुंभ राशि में होने से डेटा और साइबर स्पेस नया युद्धक्षेत्र बनेगा. केतु सिंह राशि में बैठकर सत्ता और नेतृत्व की परीक्षा लेगा. आने वाले महीनों में साइबर अटैक, अफवाहें और डिजिटल प्रोपेगेंडा बढ़ सकते हैं.

ईरान और इज़राइल के बीच आग भीतर सुलगेगी?

अगर इन सभी ग्रहों की स्थिति को एक साथ देखा जाए, तो साफ है कि नवंबर 2025 से मई 2026 तक दुनिया 'साइलेंट अस्थिरता' के दौर से गुजरेगी. रूस–यूक्रेन युद्ध थमा नहीं, पर निर्णायक भी नहीं होगा. चीन–ताइवान के बीच तनाव रहेगा, पर टकराव नहीं होगा. मध्य-पूर्व में ईरान और इज़राइल के बीच आग भीतर सुलगेगी. भारत–पाक सीमा पर हलचल बढ़ेगी, पर सरकार संयम बनाए रखेगी. हर जगह एक जैसी स्थिति, तैयारी ज़्यादा, कार्रवाई कम. यही मंगल अस्त और वक्री ग्रहों का असर है.

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी यह समय दबाव का रहेगा. शनि और गुरु दोनों की वक्री चाल के कारण निवेश और विकास की रफ्तार धीमी होगी. बाजार में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी. बजट और योजनाओं में देरी होगी. मेदिनी ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि वक्री गुरुः संदेहं ददाति नीतिषु', अर्थात वक्री गुरु नीतियों में भ्रम लाता है.

दुनिया युद्ध नहीं तैयारी करती है!

भारत के लिए यह समय आत्म-संयम, आर्थिक अनुशासन और रणनीतिक धैर्य दिखाने का है. मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब मंगल अस्त और शनि-गुरु वक्री हों, तो दुनिया युद्ध नहीं करती, बस उसकी तैयारी में लग जाती है. यही स्थिति आज भी है, ऊपर से सब शांत, पर भीतर से हर राष्ट्र तैयार.

पंचांग के अनुसार मंगल 1 नवंबर 2025 को शाम 6 बजकर 36 मिनट पर अस्त हुआ और 2 मई 2026 को सुबह 4 बजकर 30 मिनट पर उदय होगा. शनि 28 नवंबर को सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर मार्गी होगा. बृहस्पति 11 नवंबर को रात 10 बजकर 11 मिनट से वक्री होकर 11 मार्च को सुबह 8 बजकर 58 मिनट पर मार्गी होगा. राहु-केतु कुंभ–सिंह राशि में पहले से सक्रिय हैं. यह चारों स्थितियां मिलकर बताती हैं कि दुनिया फिलहाल एक मौन संघर्ष के बीच है, जहां युद्ध नहीं दिखता, पर उसका असर हर देश महसूस कर रहा है.

ग्रहों की स्थिति संकेत कर रही है कि यह समय शक्ति के मौन का है. नीतियां बनेंगी लेकिन फैसले टलेंगे पर तैयारी पूरी होगी. भारत सहित दुनिया के कई देश इस दौरान आंतरिक सुधार और रणनीतिक धैर्य की नीति अपनाएंगे. यह समय सतर्क रहने, जल्दबाज़ी से बचने और योजनाओं को स्थिर रखने का है, क्योंकि जो संयम रखेगा, वही आगे बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 04 Nov 2025 06:50 PM (IST)
USA  RUSSIA Astrology INDIA Prediction 2025 Prediction 2026

Frequently Asked Questions

मंगल के अस्त होने का क्या प्रभाव होगा?

मंगल 1 नवंबर 2025 से 2 मई 2026 तक अस्त रहेगा. इस अवधि में गुप्त गतिविधियां, विचारधारा का टकराव, और समुद्री व ऊर्जा क्षेत्रों में प्रभाव देखा जाएगा.

ग्रहों की वर्तमान स्थिति से 'साइलेंट अस्थिरता' का क्या अर्थ है?

ग्रहों की संयुक्त स्थिति धरती पर एक लंबा 'साइलेंट वॉर' शुरू कर चुकी है. तनाव बढ़ रहा है, लेकिन बड़ी कार्रवाई के बजाय तैयारी पर अधिक ध्यान दिया जाएगा.

आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था पर ग्रहों का क्या असर पड़ेगा?

वक्री बृहस्पति और शनि के कारण निवेश और विकास की गति धीमी रहेगी. अर्थव्यवस्था अस्थिर रहेगी, खासकर तेल, तकनीकी और रक्षा क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव संभव है.

राहु और केतु की स्थिति से क्या संकेत मिलते हैं?

राहु कुंभ में और केतु सिंह में हैं. यह स्थिति सूचना, तकनीक और सत्ता को जोड़ती है, जिससे साइबर अटैक और डिजिटल प्रोपेगेंडा बढ़ने की आशंका है.

