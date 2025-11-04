Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Prediction: 1 नवंबर 2025 की शाम मंगल सूर्य के करीब जाकर अस्त हो गया है. यह स्थिति अब 2 मई 2026 तक बनी रहेगी. इस दौरान मंगल कमजोर रहेगा, पर उसका असर घटनाओं के रूप में महसूस होगा. शनि इस समय वक्री है और 28 नवंबर को मार्गी होगा. बृहस्पति 11 नवंबर से वक्री होकर 11 मार्च 2026 को मार्गी होगा. राहु और केतु पहले से ही कुंभ और सिंह राशि पर हैं. ज्योतिष के अनुसार इन चार ग्रहों की संयुक्त स्थिति धरती पर एक लंबा साइलेंट वॉर शुरू कर चुकी है और तनाव लगातार बढ़ रहा है.

मंगल अस्ते राष्ट्राणि भीतिमाप्नुवन्ति...

मंगल को युद्ध और ऊर्जा का ग्रह माना जाता है. जब यह अस्त होता है, तो उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से सक्रिय रहता है. प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार 'मंगल अस्ते राष्ट्राणि भीतिमाप्नुवन्ति', अर्थात जब मंगल अस्त होता है, तो राज्य असमंजस और भय की स्थिति में रहते हैं. इस बार मंगल अस्त 1 नवंबर 2025 से 2 मई 2026 तक रहेगा. इस अवधि में मंगल वृश्चिक से मीन राशि तक गोचर करेगा. वृश्चिक में यह गुप्त गतिविधियों को बढ़ाता है, धनु में प्रचार और विचारधारा के टकराव को, मकर में सैन्य और प्रशासनिक अनुशासन को, कुंभ में साइबर रणनीति को और मीन में समुद्री और ऊर्जा क्षेत्रों को प्रभावित करता है.

शनि 13 जुलाई से वक्री है और 28 नवंबर 2025 को मार्गी होगा. शनि का वक्री होना नीतियों की गति को धीमा करता है. जब तक यह वक्री है, संस्थाएं और सरकारें समीक्षा मोड में रहती हैं. लेकिन जैसे ही 28 नवंबर को शनि सीधा होगा, फैसलों में तेजी आएगी. यह समय सख़्त प्रशासनिक नीतियों, जवाबदेही और कानून के सख्त अमल का होगा. भारत के लिए यह अवधि आंतरिक सुधारों और नीति-सुदृढ़ीकरण का संकेत देती है.

बाजार: तेल, तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में उतार-चढ़ाव!

बृहस्पति, जिसे गुरु कहा जाता है, 11 नवंबर की रात से वक्री होगा और 11 मार्च 2026 की सुबह मार्गी होगा. गुरु जब वक्री होता है, तो दिशा धुंधली हो जाती है. योजनाएं बनती हैं, पर नतीजे धीमे होते हैं. यही वजह है कि इस दौरान अर्थव्यवस्था अस्थिर रहेगी. तेल, तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में उतार-चढ़ाव संभव है. बृहस्पति के मार्गी होते ही मार्च 2026 के बाद स्थिति धीरे-धीरे साफ होगी.

राहु और केतु की स्थिति भी इस काल को और संवेदनशील बना रही है. राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में हैं. यह गोचर स्थिति सूचना, तकनीक और सत्ता को सीधे जोड़ती है. राहु कुंभ राशि में होने से डेटा और साइबर स्पेस नया युद्धक्षेत्र बनेगा. केतु सिंह राशि में बैठकर सत्ता और नेतृत्व की परीक्षा लेगा. आने वाले महीनों में साइबर अटैक, अफवाहें और डिजिटल प्रोपेगेंडा बढ़ सकते हैं.

ईरान और इज़राइल के बीच आग भीतर सुलगेगी?

अगर इन सभी ग्रहों की स्थिति को एक साथ देखा जाए, तो साफ है कि नवंबर 2025 से मई 2026 तक दुनिया 'साइलेंट अस्थिरता' के दौर से गुजरेगी. रूस–यूक्रेन युद्ध थमा नहीं, पर निर्णायक भी नहीं होगा. चीन–ताइवान के बीच तनाव रहेगा, पर टकराव नहीं होगा. मध्य-पूर्व में ईरान और इज़राइल के बीच आग भीतर सुलगेगी. भारत–पाक सीमा पर हलचल बढ़ेगी, पर सरकार संयम बनाए रखेगी. हर जगह एक जैसी स्थिति, तैयारी ज़्यादा, कार्रवाई कम. यही मंगल अस्त और वक्री ग्रहों का असर है.

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी यह समय दबाव का रहेगा. शनि और गुरु दोनों की वक्री चाल के कारण निवेश और विकास की रफ्तार धीमी होगी. बाजार में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी. बजट और योजनाओं में देरी होगी. मेदिनी ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि वक्री गुरुः संदेहं ददाति नीतिषु', अर्थात वक्री गुरु नीतियों में भ्रम लाता है.

दुनिया युद्ध नहीं तैयारी करती है!

भारत के लिए यह समय आत्म-संयम, आर्थिक अनुशासन और रणनीतिक धैर्य दिखाने का है. मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब मंगल अस्त और शनि-गुरु वक्री हों, तो दुनिया युद्ध नहीं करती, बस उसकी तैयारी में लग जाती है. यही स्थिति आज भी है, ऊपर से सब शांत, पर भीतर से हर राष्ट्र तैयार.

पंचांग के अनुसार मंगल 1 नवंबर 2025 को शाम 6 बजकर 36 मिनट पर अस्त हुआ और 2 मई 2026 को सुबह 4 बजकर 30 मिनट पर उदय होगा. शनि 28 नवंबर को सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर मार्गी होगा. बृहस्पति 11 नवंबर को रात 10 बजकर 11 मिनट से वक्री होकर 11 मार्च को सुबह 8 बजकर 58 मिनट पर मार्गी होगा. राहु-केतु कुंभ–सिंह राशि में पहले से सक्रिय हैं. यह चारों स्थितियां मिलकर बताती हैं कि दुनिया फिलहाल एक मौन संघर्ष के बीच है, जहां युद्ध नहीं दिखता, पर उसका असर हर देश महसूस कर रहा है.

ग्रहों की स्थिति संकेत कर रही है कि यह समय शक्ति के मौन का है. नीतियां बनेंगी लेकिन फैसले टलेंगे पर तैयारी पूरी होगी. भारत सहित दुनिया के कई देश इस दौरान आंतरिक सुधार और रणनीतिक धैर्य की नीति अपनाएंगे. यह समय सतर्क रहने, जल्दबाज़ी से बचने और योजनाओं को स्थिर रखने का है, क्योंकि जो संयम रखेगा, वही आगे बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.