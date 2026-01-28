Mithun February horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,फरवरी ( February 2026) का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Mithun Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना मिलाजुला रहने वाला है. यदि आप इस माह अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो आपको निश्चित रूप से मनचाही सफलता मिलेगी. इस माह आपको लोगों की छोटी-मोटी बातों और आलोचनाओं आदि को इग्नोर करते हुए करते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करने की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी.

फरवरी महीने के पहले सप्ताह में कार्य विशेष से जुड़ी कुछेक मुश्किलें सामने आ सकती हैं. इस दौरान आपको अपने भीतर नकारात्मक विचार आने से रोकते हुए चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना होगा क्योंकि कुछ ही दिनों में चीजें एक बार फिर से पटरी पर आ जाएंगी और एक बार फिर सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी. माह के दूसरे सप्ताह से करियर-कारोबार में उन्नति एवं लाभ होता नजर आएगा.

इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को खासा लाभ हो सकता है. कोई बड़ी कारोबारी डील होने की संभावना बनेगी. उच्च शिक्षा अथवा करियर कारोबार के सिलसिले में विदेश यात्रा अथवा लंबी दूरी की यात्रा होगी. वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. माह के मध्य में पूर्व में किये गये निवेश से खासा लाभ होगा। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी.

माह के उत्तरार्ध में आपको अपने सेहत, संबंध और संपत्ति को लेकर चिंता बनी रह सकती है. इस दौरान भाग्य का अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन चिंतित रहेगा. रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए स्वजनों और जीवनसाथी के साथ विशेष रूप से सामंजस्य बनाए रखें. लव लाइफ को बेहतर बनाए रखने के लिए अहंकार या फिर किसी प्रकार की गलतफहमी न पालें.

उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

