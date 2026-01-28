हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGemini February Horoscope 2026: मिथुन फरवरी मासिक राशिफल, बिजनेस की नई डील दिलाएगी आर्थिक तरक्की

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की भविष्यवाणी (Prediction) की जाती है. जानिए फरवरी 2026 का महीना मिथुन राशि (Mithun Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 Jan 2026 04:39 PM (IST)
Mithun February horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,फरवरी ( February 2026) का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Mithun Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना मिलाजुला रहने वाला है. यदि आप इस माह अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो आपको निश्चित रूप से मनचाही सफलता मिलेगी. इस माह आपको लोगों की छोटी-मोटी बातों और आलोचनाओं आदि को इग्नोर करते हुए करते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करने की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी.

फरवरी महीने के पहले सप्ताह में कार्य विशेष से जुड़ी कुछेक मुश्किलें सामने आ सकती हैं. इस दौरान आपको अपने भीतर नकारात्मक विचार आने से रोकते हुए चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना होगा क्योंकि कुछ ही दिनों में चीजें एक बार फिर से पटरी पर आ जाएंगी और एक बार फिर सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी. माह के दूसरे सप्ताह से करियर-कारोबार में उन्नति एवं लाभ होता नजर आएगा.

इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को खासा लाभ हो सकता है. कोई बड़ी कारोबारी डील होने की संभावना बनेगी. उच्च शिक्षा अथवा करियर कारोबार के सिलसिले में विदेश यात्रा अथवा लंबी दूरी की यात्रा होगी. वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. माह के मध्य में पूर्व में किये गये निवेश से खासा लाभ होगा। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी.

माह के उत्तरार्ध में आपको अपने सेहत, संबंध और संपत्ति को लेकर चिंता बनी रह सकती है. इस दौरान भाग्य का अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन चिंतित रहेगा. रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए स्वजनों और जीवनसाथी के साथ विशेष रूप से सामंजस्य बनाए रखें. लव लाइफ को बेहतर बनाए रखने के लिए अहंकार या फिर किसी प्रकार की गलतफहमी न पालें.

उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 28 Jan 2026 04:39 PM (IST)
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
