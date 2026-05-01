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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGemini Monthly Horoscope May 2026: मई में मिथुन राशि की किस्मत का डबल धमाका, बिजनेस और जॉब में फायदा

Gemini Monthly Horoscope May 2026: मई में मिथुन राशि की किस्मत का डबल धमाका, बिजनेस और जॉब में फायदा

Gemini Monthly Horoscope May 2026: मिथुन (Gemini) के लिए मई माह बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मिथुन का मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 May 2026 05:43 PM (IST)
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Gemini Rashifal May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए मई 2026 का महीना अच्छा रहेगा. ग्रह-नक्षत्रों की चाल में बदलाव और इससे बनने वाले योग आपको प्रगति की ओर ले जाएंगे. हालांकि इस माह धन खर्च में अधिकता राहेगी.

आइए विख्यात ज्योतिषी (Famous Astrologer) से जानते हैं मिथुन राशि (Mithun Zodiac) वालों के नौकरी, बिजेनस, शिक्षा, यात्रा, सेहत, प्रेम और परिवार के मामले में कैसा रहेगा मई का महीना.

मिथुन राशि मई 2026 मासिक राशिफल (Gemini May 2026 Horoscope)

बिजनस और वेल्थ

  • महीने की शुरुआत से 13 मई तक बुध एकादश भाव में रहते सप्तम भाव से नवम-पंचम सम्बध रहने से पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के साथ नए प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग सफल रहेगी, आपसी तालमेल से काम में गति आएगी, लेकिन लेन-देन का हिसाब लिखित में रखना ही बेहतर होगा.
  • आपकी राशि में विराजित गुरु की पाचवीं, सातवीं व नौवीं दृष्टि पंचम भाव, सप्तम भाव व नवम भाव पर होने से मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस वुमन को बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे, वह अपनी रचनात्मकता से मार्केट में दूसरों से अलग पहचान बनाने में सफल होंगी.
  • 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहने से फॉरेन कॉन्टेक्ट से नए अनुबंध प्राप्त होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन इंपोर्ट-एक्सर्पोट में कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए दस्तावेजों की दोबारा जांच करें.
  • 14 मई से आपकी राशि में गुरु-शुक्र का शंख योग रहने व 29 मई से बुध आपकी राशि स्वगृही होकर भद्र योग बनाएंगे जिससे एन्सेस्ट्रल बिजनेस में भाई-बहनों का सहयोग लाभ दिलाएगा, पुराने ढांचे में बदलाव करना या नई सेल्स टीम बनाना प्रॉडक्शन में वृद्धि करेगा.
  •  बिजनेसमैन बिजनेस के लिए अगर न्यू मशीन परचेज कर रहे है, तो 5,6,7,15,19,20,25,26 तारिख शुभ है, पुरानी मशीनों को बेचकर नई तकनीक लाना समय की मांग है.
  • शनि-राहु का 2-12 का सम्बध रहने से वैश्विक उतार-चढ़ाव के कारण लॉजिस्टिक खर्च बढ़ सकता है, नए टैरिफ नियमों को समझकर अपनी कीमतों में बदलाव करें, ताकि मुनाफा प्रभावित न हो.

जॉब और प्रॉफेशन  

  • महीने की शुरूआत से 10 मई तक षष्ठ भाव के देव मंगल दशम भाव में शनि के साथ द्वंद दोष व अगांरक योग बनाएंगे जिससे आपकी मल्टीटास्किंग क्षमता की ऑफिस में चर्चा होगी, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, लेकिन काम के दबाव को अपने मानसिक स्वास्थय पर हावी न होने दें.
  • षष्ठ भाव के देव मंगल 11 मई से एकादश भाव में स्वगृही होकर विराजित होने से बॉस आपकी हाजिरजवाबी और काम की रफ्तार से खुश रहेंगे, उन्हें अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
    13 मई तक एकादश भाव में सूर्य-बुध का बुधादित्य योग रहने से सीनियर्स से आपको तकनीकी सलाह मिलेगी जो आपके काम को आसान बनाएगी, जूनियर्स के साथ गपशप कम और काम ज्यादा करें.
  • 15 मई से सूर्य द्वादश भाव में रहते सातवीं दृष्टि षष्ठ भाव पर होने वर्कप्लेस पर हिडन एनिमी आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, सच्चे मित्र आपको सही समय पर सचेत कर देंगे.
  • अगर आप नई जॉब जॉइन करने जा रहे है, तो आपके लिए 7,15,19,20,25,26 तारिख का समय बेहतर रहेगा. हो सके तो बुधवार और शुक्रवार का दिन जॉइनिंग के लिए शुभ रहेगा. जॉइनिंग के दिन किसी कन्या को मीठा खिलाना आपके करियर के लिए शुभ रहेगा.
  • 29 मई से तृतीय भाव में बुध-गुरु-शुक्र की युति होने से ऑफिस में टीम वर्क का आनंद लेंगे, लेकिन अपनी पर्सनल बातें किसी से साझा न करें. कोई कोवर्कर आपके आइडिया चोरी करने की कोशिश कर सकता है.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप  

  • महीने की शुरुआत से 13 मई तक शुक्र स्वगृही होकर द्वादश भाव में रहने से पार्टनर के साथ संवाद बढ़ेगा और पुरानी कड़वाहट दूर होगी, प्रेम संबंधों को शादी में बदलने के लिए परिवार से बात करने का यह सही समय है.
  • आपकी राशि में विराजित गुरु की सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से मैरिड लाइफ में सुख-शांति बनी रहेगी, लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर घर की नई प्लानिंग बनाना रिश्तों में नजदीकियां लाएगा.
  •  5,6,7,15,19,20,25 तारिख को अविवाहितों के लिए किसी सोशल इवेंट में योग्य जीवनसाथी मिलने के संकेत हैं, सगाई की बात पक्की होने से घर में खुशी का माहौल रहेगा.
  •  14 मई से आपकी राशि में गुरु-शुक्र की युति शंख योग रहने से नई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग बन सकती है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट की बारीकी से जांच करें, प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए लाभदायक है.
  • 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहने से किसी सामाजिक संस्था से जुड़ना आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, जरूरतमंद छात्रों की मदद करना आपके लिए मानसिक संतोष लाएगा.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स  

  • पंचम भाव के देव शुक्र महीने की शुरूआत से 13 मई तक द्वादश भाव में रहने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी मेहनत रंग लाएगी, अपनी रिविजन की गति बढ़ाएं, क्योंकि सफलता के योग बहुत प्रबल हैं.
  • गुरु आपकी राशि में रहते पाचवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से राइटिंग, पेंटिंग एंड डिजिटल आर्ट से जुड़े आर्टिस्ट को प्रसिद्धि मिलेगी, किसी बड़ी प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिल सकता है.
  • 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहने से खेल के मैदान में स्पोर्ट्स पर्सन की फुर्ती सबको हैरान कर देगी, टूर्नामेंट में जीत के लिए अपनी प्रैक्टिस को दोगुना कर दें.
  • 29 मई से आपकी राशि में बुध,गुरु,शुक्र की युति होने से शिक्षार्थी भाषा या तकनीकी कोर्स कर रहे छात्रों को नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना आपको भविष्य में लाभ देगा. 

सेहत और यात्रा

  • महीने की शुरुआत से 10 मई तक षष्ठ भाव के देव मंगल दशम भाव में शनि के साथ द्वंद दोष व अगांरक योग रहने से लाइफ पार्टनर को कमर या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है, उन्हें भारी काम करने से रोकें.
  • व्यापार या करियर के लिए 15 तारिख के बाद गई विदेश यात्रा बहुत लाभकारी रहेगी, यात्रा के दौरान नए कल्चर को सीखने का मौका मिलेगा.

मिथुन राशि के लिए उपाय-

16 मई शनि जयंती पर- आप प्रातः काल स्नानादि से निवृत होकर शनि महाराज का ध्यान करते हुए “ऊँ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र की तीन माला जाप करें फिर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक रख आए और गरीब व्यक्ति को काली उड़द, कपड़े, जूते, चप्पल का दान करें.

25 मई श्रीगंगा दशहर पर- किस्मत को चमकाने के लिए नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें फिर सूर्य देव को ताबें के लोटे में जल, गंगाजल, गेंहु के दाने व गुलाब के पुष्प मिलाकर ऊँ नमो गंगायै विश्वरुपिणी नारायणी नमो नमः मंत्र का जाप करते अर्घ्य दें व साथ ही गंगा चालीसा का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 May 2026 05:43 PM (IST)
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