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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDiwali Puja 2026: दिवाली पर दिल्ली और मुंबई में लक्ष्मी पूजा के समय में 33 मिनट का अंतर, देखें 12 शहरों का मुहूर्त

Diwali Puja 2026: दिवाली पर दिल्ली और मुंबई में लक्ष्मी पूजा के समय में 33 मिनट का अंतर, देखें 12 शहरों का मुहूर्त

Diwali Lakshmi Puja Muhurat 2026: दिवाली पर 8 नवंबर 2026 को लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त दिल्ली में शाम 5:54 से 7:50 और मुंबई में 6:27 से 8:27 बजे तक है. देखें नोएडा समेत 12 शहरों का समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 08 Nov 2026 05:31 PM (IST)
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Diwali Puja Muhurat 2026: दिवाली पर आज, रविवार 8 नवंबर को नई दिल्ली में लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम 5:54 से 7:50 बजे तक है. मुंबई में पूजा शाम 6:27 से रात 8:27 बजे तक की जा सकती है.

दोनों शहरों में मुहूर्त शुरू होने के समय में 33 मिनट का अंतर है. कोलकाता में लक्ष्मी पूजन का समय शाम 5:20 बजे से है, जबकि नोएडा में मुहूर्त दिल्ली के साथ ही शुरू होगा.

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दिवाली पर आपके शहर में कितने बजे है लक्ष्मी पूजा?

पंचांग के अनुसार, 8 नवंबर को प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन के लिए प्रमुख शहरों के मुहूर्त इस प्रकार हैं. सभी समय भारतीय मानक समय (IST) में हैं.

कोलकाता: शाम 5:20 बजे-शाम 7:18 बजे
चंडीगढ़: शाम 5:52 बजे-शाम 7:46 बजे
नई दिल्ली: शाम 5:54 बजे-शाम 7:50 बजे
नोएडा: शाम 5:54 बजे-शाम 7:49 बजे
गुरुग्राम: शाम 5:55 बजे-शाम 7:51 बजे
जयपुर: शाम 6:03 बजे-शाम 7:59 बजे
चेन्नई: शाम 6:07 बजे-रात 8:09 बजे
हैदराबाद: शाम 6:07 बजे-रात 8:08 बजे
बेंगलुरु: शाम 6:17 बजे-रात 8:20 बजे
अहमदाबाद: शाम 6:22 बजे-रात 8:20 बजे
पुणे: शाम 6:24 बजे-रात 8:24 बजे
मुंबई: शाम 6:27 बजे- रात 8:27 बजे

दिल्ली में प्रदोष काल 5:31 बजे से, लक्ष्मी पूजा 5:54 बजे से क्यों?

नई दिल्ली में प्रदोष काल शाम 5:31 से रात 8:09 बजे तक है. इसी दौरान शाम 5:54 से 7:50 बजे तक वृषभ काल रहेगा. पंचांग ने प्रदोष और वृषभ काल के इसी साझा समय को लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त बताया है. अगर आप दिल्ली में इसी मुहूर्त के अनुसार पूजा कर रहे हैं, तो चौकी और पूजन सामग्री पहले से तैयार रखें और शाम 5:54 बजे से पूजा शुरू कर सकते हैं.

अमावस्या एक ही दिन है, फिर शहरों में मुहूर्त अलग क्यों?

कार्तिक अमावस्या 8 नवंबर को सुबह 11:27 बजे शुरू हुई और 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे समाप्त होगी. दिवाली की लक्ष्मी पूजा 8 नवंबर की शाम है, जब प्रदोष काल में अमावस्या रहेगी. शहर के अनुसार सूर्यास्त और वृषभ लग्न का समय बदलता है. इसी वजह से अमावस्या की तिथि समान रहते हुए भी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में पूजा की घड़ी अलग है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 08 Nov 2026 04:25 PM (IST)
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