Diwali Puja 2026: दिवाली पर दिल्ली और मुंबई में लक्ष्मी पूजा के समय में 33 मिनट का अंतर, देखें 12 शहरों का मुहूर्त
Diwali Lakshmi Puja Muhurat 2026: दिवाली पर 8 नवंबर 2026 को लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त दिल्ली में शाम 5:54 से 7:50 और मुंबई में 6:27 से 8:27 बजे तक है. देखें नोएडा समेत 12 शहरों का समय.
Diwali Puja Muhurat 2026: दिवाली पर आज, रविवार 8 नवंबर को नई दिल्ली में लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम 5:54 से 7:50 बजे तक है. मुंबई में पूजा शाम 6:27 से रात 8:27 बजे तक की जा सकती है.
दोनों शहरों में मुहूर्त शुरू होने के समय में 33 मिनट का अंतर है. कोलकाता में लक्ष्मी पूजन का समय शाम 5:20 बजे से है, जबकि नोएडा में मुहूर्त दिल्ली के साथ ही शुरू होगा.
दिवाली पर आपके शहर में कितने बजे है लक्ष्मी पूजा?
पंचांग के अनुसार, 8 नवंबर को प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन के लिए प्रमुख शहरों के मुहूर्त इस प्रकार हैं. सभी समय भारतीय मानक समय (IST) में हैं.
कोलकाता: शाम 5:20 बजे-शाम 7:18 बजे
चंडीगढ़: शाम 5:52 बजे-शाम 7:46 बजे
नई दिल्ली: शाम 5:54 बजे-शाम 7:50 बजे
नोएडा: शाम 5:54 बजे-शाम 7:49 बजे
गुरुग्राम: शाम 5:55 बजे-शाम 7:51 बजे
जयपुर: शाम 6:03 बजे-शाम 7:59 बजे
चेन्नई: शाम 6:07 बजे-रात 8:09 बजे
हैदराबाद: शाम 6:07 बजे-रात 8:08 बजे
बेंगलुरु: शाम 6:17 बजे-रात 8:20 बजे
अहमदाबाद: शाम 6:22 बजे-रात 8:20 बजे
पुणे: शाम 6:24 बजे-रात 8:24 बजे
मुंबई: शाम 6:27 बजे- रात 8:27 बजे
दिल्ली में प्रदोष काल 5:31 बजे से, लक्ष्मी पूजा 5:54 बजे से क्यों?
नई दिल्ली में प्रदोष काल शाम 5:31 से रात 8:09 बजे तक है. इसी दौरान शाम 5:54 से 7:50 बजे तक वृषभ काल रहेगा. पंचांग ने प्रदोष और वृषभ काल के इसी साझा समय को लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त बताया है. अगर आप दिल्ली में इसी मुहूर्त के अनुसार पूजा कर रहे हैं, तो चौकी और पूजन सामग्री पहले से तैयार रखें और शाम 5:54 बजे से पूजा शुरू कर सकते हैं.
अमावस्या एक ही दिन है, फिर शहरों में मुहूर्त अलग क्यों?
कार्तिक अमावस्या 8 नवंबर को सुबह 11:27 बजे शुरू हुई और 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे समाप्त होगी. दिवाली की लक्ष्मी पूजा 8 नवंबर की शाम है, जब प्रदोष काल में अमावस्या रहेगी. शहर के अनुसार सूर्यास्त और वृषभ लग्न का समय बदलता है. इसी वजह से अमावस्या की तिथि समान रहते हुए भी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में पूजा की घड़ी अलग है.
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