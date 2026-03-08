हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanu Weekly Rashifal 2026: धनु राशि की लाइफ में रहेगा उतार-चढ़ाव, पढ़ें 8 से 14 मार्च का वीकली राशिफल

Dhanu Weekly Rashifal 8 to14 March 2026: धनु राशि के लिए 8 से 14 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Mar 2026 10:25 AM (IST)
Dhanu Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: धनु राशि वालों के लिए 1 से 7 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

  • वीक स्टार्टिंग कभी खुशी तो कभी गम लिए रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में परिस्थितियां मिश्रित परिणाम देने वाली रहेंगी. घर-परिवार के किसी सदस्य की बड़ी सफलता से आपका मन खुश रहेगा और उसकी तरक्की से आपके मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी. परिवार में उत्सव जैसा माहौल बन सकता है और आप भी उस खुशी का भरपूर आनंद लेंगे.
  • वहीं दूसरी ओर ऑफिस में आपके विरोधी आपके कामकाज में अड़ंगे डालकर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे. कार्यस्थल पर कुछ लोग आपकी प्रगति से असंतुष्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने क्रोध और वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर आप परिस्थितियों को संभालने में सफल रहेंगे.
  • मिड वीक पर्सनल लाइफ से जुड़ी समस्याओं में उलझने के कारण आप अपने करियर एंड बिज़नेस पर कम ध्यान दे पाएंगे, जिसके कारण इन दोनों ही जगह पर कामकाज प्रभावित होगा. इस दौरान बेस्ट फ्रेंड्स की समय पर मदद न मिल पाने के कारण मन में हताशा का भाव भी आ सकता है, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना होगा.
  • वीकेंड आते-आते चीजें पटरी पर लौटती हुई नजर आएंगी. इस दौरान किसी मित्र की मदद से आय के नए स्रोत बन सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. ऑफिस में सीनियर भी आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे.
  • जीवन के उतार-चढ़ाव भरे समय में आपका लव पार्टनर काफी मददगार साबित होगा, जिसके चलते उससे आपका लगाव और ज्यादा बढ़ जाएगा. प्रेम संबंधों में आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा. मैरिड लाइफ सुखमय बना रहेगा और जीवनसाथी का साथ आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.
  • लाइफ पार्टनर के साथ किसी धर्म स्थान की यात्रा और पूजा-पाठ संभव है, जिससे आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी. सेहत और दिनचर्या का खूब ख्याल रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि व्यस्तता और तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है.

ये भी पढ़ें: Vrishchik Weekly Rashifal 2026: वृश्चिक राशि वाले विरोधी से रहें सतर्क, धैर्य और समझदारी से मिलेगी सफलता

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Mar 2026 10:25 AM (IST)
Dhanu Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
