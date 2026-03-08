एक्सप्लोरर
Dhanu Weekly Rashifal 2026: धनु राशि की लाइफ में रहेगा उतार-चढ़ाव, पढ़ें 8 से 14 मार्च का वीकली राशिफल
Dhanu Weekly Rashifal 8 to14 March 2026: धनु राशि के लिए 8 से 14 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Dhanu Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: धनु राशि वालों के लिए 1 से 7 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-
- वीक स्टार्टिंग कभी खुशी तो कभी गम लिए रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में परिस्थितियां मिश्रित परिणाम देने वाली रहेंगी. घर-परिवार के किसी सदस्य की बड़ी सफलता से आपका मन खुश रहेगा और उसकी तरक्की से आपके मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी. परिवार में उत्सव जैसा माहौल बन सकता है और आप भी उस खुशी का भरपूर आनंद लेंगे.
- वहीं दूसरी ओर ऑफिस में आपके विरोधी आपके कामकाज में अड़ंगे डालकर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे. कार्यस्थल पर कुछ लोग आपकी प्रगति से असंतुष्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने क्रोध और वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर आप परिस्थितियों को संभालने में सफल रहेंगे.
- मिड वीक पर्सनल लाइफ से जुड़ी समस्याओं में उलझने के कारण आप अपने करियर एंड बिज़नेस पर कम ध्यान दे पाएंगे, जिसके कारण इन दोनों ही जगह पर कामकाज प्रभावित होगा. इस दौरान बेस्ट फ्रेंड्स की समय पर मदद न मिल पाने के कारण मन में हताशा का भाव भी आ सकता है, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना होगा.
- वीकेंड आते-आते चीजें पटरी पर लौटती हुई नजर आएंगी. इस दौरान किसी मित्र की मदद से आय के नए स्रोत बन सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. ऑफिस में सीनियर भी आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे.
- जीवन के उतार-चढ़ाव भरे समय में आपका लव पार्टनर काफी मददगार साबित होगा, जिसके चलते उससे आपका लगाव और ज्यादा बढ़ जाएगा. प्रेम संबंधों में आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा. मैरिड लाइफ सुखमय बना रहेगा और जीवनसाथी का साथ आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.
- लाइफ पार्टनर के साथ किसी धर्म स्थान की यात्रा और पूजा-पाठ संभव है, जिससे आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी. सेहत और दिनचर्या का खूब ख्याल रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि व्यस्तता और तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
