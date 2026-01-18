Dhanu Weekly Love Horoscope 19 to 25 January 2026: जनवरी 2026 का यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई अहम संकेत लेकर आ रहा है. 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के बीच ग्रहों की चाल प्रेम संबंधों में भावनात्मक स्पष्टता, पुराने मतभेदों के समाधान और नए रिश्तों की शुरुआत का संकेत दे रही है.

यह सप्ताह खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थे या जिनके जीवन में हाल ही में कोई नया व्यक्ति आया है. यह साप्ताहिक लव राशिफल आपको बताएगा कि आने वाले सात दिन आपके प्रेम जीवन, रिलेशनशिप, शादीशुदा जीवन और भावनात्मक फैसलों के लिए कितने अनुकूल हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि यह सप्ताह आपके प्यार के लिए क्या संदेश लेकर आया है, तो आगे पढ़ें अपना पूरा लव राशिफल.

धनु साप्ताहिक लव राशिफल (Dhanu Saptahik Rashifal)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में उत्साह, रोमांच और खुलापन लेकर आएगा. इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताने और घूमने-फिरने का आनंद ले सकते हैं. रिश्ते में ईमानदारी और स्पष्टता बनी रहेगी, जिससे आपसी भरोसा और अपनापन बढ़ेगा.

विवाहित जातकों के लिए यह समय साथ समय बिताने, रोमांटिक पलों का आनंद लेने और दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने वाला रहेगा. पार्टनर के साथ यात्रा या आउटडोर गतिविधियों के योग बन सकते हैं, जिससे रिश्ते में ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी.

अविवाहित धनु राशि वालों के लिए नए प्रेम प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं. किसी नए व्यक्ति के साथ संबंध धीरे-धीरे गहरा हो सकता है और भावनाओं में हल्के-फुल्के अंदाज से पेश आने से यह संबंध मजबूत बनेगा. सप्ताह के अंत तक प्रेम जीवन आनंददायक, संतुलित और सकारात्मक रहेगा. इस दौरान खुले दिल और समझदारी से व्यवहार करना आपके रिश्तों को और भी बेहतर बनाएगा.

शुभ नंबर- 3

शुभ रंग- पीला

उपाय- गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें.