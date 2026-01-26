Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु वीकली राशिफल, सफलता चूमेगी कदम प्रेम में लहराएंगे परचम
Dhanu Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: धनु राशि के लिए 26 जनवरी से 1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु साप्ताहिक राशिफल.
Dhanu Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: धनु राशि के लिए यह सप्ताह सोच-समझ और सतर्कता की मांग करेगा. किसी भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें. धन और कारोबार में सावधानी जरूरी है. जॉब और पढ़ाई में धैर्य बनाए रखें. रिश्तों में संवाद और भरोसे पर ध्यान दें. प्रेम जीवन में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. खान-पान का ध्यान रखें, पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. धनु राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.
कार्यक्षेत्र- मिड वीक एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में कुछ राहत मिलती नजर आ सकती हैं लेकिन अभी समय पूरी तरह से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है. आपको अपने सीनियर्स से बनाकर चलने तथा दुश्मनों से अलर्ट रहने की अधिक आवश्यकता रहेगी. अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ने की भूल बिल्कुल न करें, अन्यथा बना-बनाया काम भी बिगड़ सकता है.
नए कार्य- मिड वीक आप पुराने कार्य को छोड़कर नए कार्यों में हाथ आजमाना चाहेंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले आपको अपने शुभ चिंतक की सला जरूर लेनी चाहिए. वीक स्टार्टिंग पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा. चूंकि स्थिति उतार-चढ़ाव लिए रहने वाली है. ऐसे में आपको कोई भी कदम जल्दबाजी में उठाने से बचना होगा. आपको धन का लेन-देन सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.
पारिवारिक जीवन- घर के किसी बड़े-बुजुर्ग की सेहत आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी. पारिवारिक दृष्टि से यह समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. कुछ घरेलू समस्याएं आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं.
प्रेम- आत्मीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आपको बात-व्यवहार करते समय सावधानी बरतें. लव लाइफ में गलतफहमी को विवाद की बजाय संवाद से दूर करें.
