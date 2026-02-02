Dhanu Weekly Rashifal 2026: धनु वीकली राशिफल, सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों की मदद से धन लाभ के योग बनेंगे
Dhanu Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: धनु राशि के लिए 2 से 8 फरवरी 2026 तक करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु साप्ताहिक राशिफल.
Dhanu Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग अपने समय और संबंधों का विशेष ख्याल रखना होगा. आलस्य और चीजों को कल पर टालने की प्रवृत्ति से खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको अपेक्षा से अधिक बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है अन्यथा आपको हाथ आए अवसर को खोना पड़ सकता है.
- थोड़ी ज्यादा भाग-दौड़ भरी रह सकती है, हालांकि इस दौरान किए गये परिश्रम और प्रयास का आपको पूरा फल प्राप्त होगा जिससे आपके भीतर आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा.
- सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों की मदद से धन लाभ के योग बनेंगे. यदि आप विदेश में पढ़ाई या व्यापार के लिए प्रयासरत हैं तो इसकी राह में आ रही सभी अड़चनें दूर होंगी.
- कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आप अपने बलबूते आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे.
- जीवन साथी के सानिध्य में सुखद समय व्यतीत करेंगे. सेहत में भी काफ़ी सुधार होगा. इस सप्ताह यात्राओं में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है. घर में सुख-शांति रहेगी. माहौल खुशनुमा रहेगा.
- छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो आपकी सेहत सामान्य बनी रहेगी हालांकि आपको बेवजह का तनाव लेने से बचने के लिए चिंता छोड़ चिंतन का रास्ता अपनाना चाहिए.
- हाउस वाइफ का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा. वीकेंड किसी प्रिय व्यक्ति के घर आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा.
- प्रेम संबंध की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल है. शादीशुदा लोगों का जीवन भी सुखमय बना रहेगा.
- किसी मांगलिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
