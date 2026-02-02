हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanu Weekly Rashifal 2026: धनु वीकली राशिफल, सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों की मदद से धन लाभ के योग बनेंगे

Dhanu Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: धनु राशि के लिए 2 से 8 फरवरी 2026 तक करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 02 Feb 2026 11:27 AM (IST)
Dhanu Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग अपने समय और संबंधों का विशेष ख्याल रखना होगा. आलस्य और चीजों को कल पर टालने की प्रवृत्ति से खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको अपेक्षा से अधिक बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है अन्यथा आपको हाथ आए अवसर को खोना पड़ सकता है.

  • थोड़ी ज्यादा भाग-दौड़ भरी रह सकती है, हालांकि इस दौरान किए गये परिश्रम और प्रयास का आपको पूरा फल प्राप्त होगा जिससे आपके भीतर आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा.
  • सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों की मदद से धन लाभ के योग बनेंगे. यदि आप विदेश में पढ़ाई या व्यापार के लिए प्रयासरत हैं तो इसकी राह में आ रही सभी अड़चनें दूर होंगी.
  • कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आप अपने बलबूते आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे.
  •  जीवन साथी के सानिध्य में सुखद समय व्यतीत करेंगे. सेहत में भी काफ़ी सुधार होगा. इस सप्ताह यात्राओं में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है. घर में सुख-शांति रहेगी. माहौल खुशनुमा रहेगा. 
  • छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो आपकी सेहत सामान्य बनी रहेगी हालांकि आपको बेवजह का तनाव लेने से बचने के लिए चिंता छोड़ चिंतन का रास्ता अपनाना चाहिए.
  • हाउस वाइफ का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा. वीकेंड किसी प्रिय व्यक्ति के घर आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा.
  • प्रेम संबंध की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल है. शादीशुदा लोगों का जीवन भी सुखमय बना रहेगा.
  • किसी मांगलिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 02 Feb 2026 11:20 AM (IST)
Sagittarius Dhanu Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने औकात बताते हुए लिखा- 'पीछा छूटा, ICC को अब....'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सरेंडर! कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- यह बेशर्म लोग हैं...
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने औकात बताते हुए लिखा- 'पीछा छूटा, ICC को अब....'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सरेंडर! कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- यह बेशर्म लोग हैं...
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
Grammy Winners 2026: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें ग्रैमी अवॉर्ड्स विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
कुवैत क्यों कहलाता है ब्लैक गोल्ड की धरती? जानिए तेल ने कैसे बदल दी एक पूरे देश की तकदीर
फ्रिज के ऊपर गलती से भी न रखें ये चीजें, हो जाएगा बड़ा नुकसान
मेट्रो में लड़की को पसंद आ गया लड़का, इंस्टा आईडी मांगते हुए वीडियो वायरल 
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
