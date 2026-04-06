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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDhanu Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: धनु राशि के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, मुश्किलें होंगी आसान

Dhanu Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: धनु राशि के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, मुश्किलें होंगी आसान

Dhanu Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): धनु राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 6-12 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Apr 2026 01:37 PM (IST)
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Dhanu Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 6 से 12 अप्रैल का समय धनु राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. धनु राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

धनु साप्ताहिक राशिफल (sagittarius Weekly Horoscope)

  • धनु राशि वालों के जीवन से जुड़ी मुश्किलें अप्रैल माह के पहले सप्ताह में आसान होती नजर आएंगी. लंबे समय से जिन समस्याओं या परेशानियों को लेकर आप चिंतित थे, उनमें धीरे-धीरे राहत मिलने के संकेत मिलेंगे. इस सप्ताह परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी और आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है. मानसिक रूप से भी आप पहले की तुलना में अधिक संतुलित और आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस करेंगे.
  • सप्ताह की शुरुआत में किसी मित्र की मदद से लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे. जो कार्य किसी कारणवश अटके हुए थे, वे अब गति पकड़ सकते हैं. मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा. उनकी सलाह और मदद से आप कई महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. यह समय पुराने संबंधों को मजबूत करने और नए संपर्क बनाने के लिए भी अनुकूल साबित हो सकता है.
  • सप्ताह की शुरुआत में बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी ख़बर आपके और आपके परिवार के लिए खुशी का बड़ा कारण बनेगी. बच्चों की पढ़ाई, करियर या किसी उपलब्धि से जुड़ी खबर घर में खुशियों का माहौल बना सकती है. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और तालमेल भी बेहतर रहेगा. घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा और आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे.
  • सप्ताह के मध्य में आपको करियर, बिजनस या निजी काम के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा आपके लिए कई मायनों में लाभदायक साबित हो सकती है. यात्रा के दौरान आपको नए अवसर या महत्वपूर्ण संपर्क मिल सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. यात्रा सुखद और रिश्तों के लिए शुभ साबित होगी. इस दौरान परिवार या मित्रों के साथ बिताया गया समय आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.
  • इस दौरान आपको घर की साज-सज्जा या मरम्मत पर अपनी जेब से अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है. अचानक सामने आए खर्चों के कारण आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है. हालांकि दोस्तों और शुभचिंतकों की मदद से आप अपने सभी काम समय पर और सही तरीके से पूरा करने में सफल रहेंगे. यदि आप अपनी आर्थिक योजना को संतुलित रखते हैं तो स्थिति जल्द ही सामान्य हो सकती है.
  • धनु राशि के जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी का आगमन हो सकता है. यह नया रिश्ता आपके जीवन में खुशी और उत्साह लेकर आ सकता है. साथ ही पहले से चले आ रही लव लाइफ और अधिक प्रगाढ़ हो जाएंगे. आप और आपके लव पार्टनर के बीच आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा. रिश्ते में मधुरता और नजदीकियां बढ़ सकती हैं.
  • दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग और साथ आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेगा. आप दोनों एक-दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर पाएंगे, जिससे रिश्ते में और अधिक मजबूती आएगी. कुल मिलाकर यह सप्ताह धनु राशि वालों के लिए राहत, खुशियों और रिश्तों में मधुरता लेकर आने वाला साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: Vrishchik Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: अचानक धनलाभ से बनेगी बात, वश्चिक राशि को मिलेंगे करियर में नए मौके
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Dhanu Rashi Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Sagittarius Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

6 से 12 अप्रैल 2026 के सप्ताह में धनु राशि वालों को करियर में क्या लाभ हो सकता है?

सप्ताह की शुरुआत में किसी मित्र की मदद से लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे और अटके कार्य गति पकड़ेंगे। मित्रों और शुभचिंतकों के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे।

क्या इस सप्ताह बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर धनु राशि वालों के लिए खुशी का कारण बनेगी?

हाँ, सप्ताह की शुरुआत में बच्चों की पढ़ाई, करियर या किसी उपलब्धि से जुड़ी अच्छी खबर घर में खुशियों का माहौल बना सकती है। परिवार में आपसी प्रेम और तालमेल बेहतर रहेगा।

धनु राशि वालों को इस सप्ताह यात्रा करनी पड़ सकती है, क्या यह लाभदायक रहेगी?

सप्ताह के मध्य में करियर, बिजनस या निजी काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। यह यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है, जिससे नए अवसर या महत्वपूर्ण संपर्क मिल सकते हैं।

क्या इस सप्ताह धनु राशि वालों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है?

हाँ, घर की साज-सज्जा या मरम्मत पर अधिक खर्च के कारण बजट बिगड़ सकता है और अचानक आए खर्चों से आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। अपनी आर्थिक योजना को संतुलित रखने से स्थिति जल्द सामान्य हो सकती है।

धनु राशि वालों के प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

सिंगल जातकों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है, जिससे खुशी मिलेगी। लव लाइफ प्रगाढ़ होगी और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, जीवनसाथी का सहयोग मानसिक शांति देगा।

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