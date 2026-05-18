Dhanu Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 may): मई 2026 महीने का यह नया सप्ताह 18 से 24 मई का समय धनु राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. धनु राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

धनु साप्ताहिक राशिफल (sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान परिस्थितियां कभी आपके पक्ष में तो कभी विपरीत दिखाई देंगी, जिसके कारण मन में असमंजस और तनाव बना रह सकता है. ऐसे समय में धैर्य, समझदारी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी होगा. किसी भी कार्य को लापरवाही या आधे-अधूरे मन से करने से बचें, क्योंकि छोटी-सी गलती भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है.

सप्ताह की शुरुआत कार्यक्षेत्र और व्यवसाय से जुड़ी कुछ चुनौतियों के साथ हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में अतिरिक्त दबाव या कुछ अनचाही परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. कार्यस्थल पर गुप्त शत्रु सक्रिय रह सकते हैं, जो आपकी छवि खराब करने या आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में अपने काम और योजनाओं को लेकर सतर्क रहें तथा किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें.

यदि आप नौकरी बदलने या किसी नए रोजगार की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें. इस दौरान अनुभवी लोगों और शुभचिंतकों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बिना पूरी जानकारी के लिया गया निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी इस सप्ताह उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. कारोबार में कभी लाभ तो कभी हानि जैसी स्थिति बनी रह सकती है. किसी नए निवेश या साझेदारी से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें. संपत्ति के क्रय-विक्रय से जुड़े मामलों में बाधाएं आ सकती हैं. यदि आप जमीन, मकान या वाहन खरीदने-बेचने की योजना बना रहे हैं तो कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार या माता-पिता के साथ मतभेद होने की आशंका है. ऐसे मामलों में गुस्से या अहंकार से बचते हुए बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास करें.

सप्ताह के मध्य में प्रभावशाली और अनुभवी लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है. उनके संपर्क और मार्गदर्शन से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना बनेगी. हालांकि समाजसेवा, राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए यह समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. आपके किसी फैसले या कार्यशैली को लेकर लोग सवाल उठा सकते हैं. इसलिए सार्वजनिक रूप से कोई भी बयान या निर्णय सोच-समझकर लें.

सप्ताह के अंत में अचानक किसी जरूरी कार्य के लिए बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है. इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव महसूस हो सकता है. इसलिए इस सप्ताह धन का प्रबंधन सोच-समझकर करें और फिजूलखर्ची से बचें.

प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह आपके लिए आकर्षण और भावनाओं से भरा रह सकता है. विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन रिश्तों में जल्दबाजी या उतावलापन नुकसान पहुंचा सकता है. अपने लव पार्टनर की भावनाओं को समझें और रिश्ते में विश्वास बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों को लेकर नाराजगी से बचें. विवाहित लोगों के लिए भी यह सलाह है कि जीवनसाथी की बातों और सुझावों को महत्व दें. उनके अनुभव और सलाह से आपको कई समस्याओं का समाधान मिल सकता है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी होगा.

उपाय: प्रतिदिन श्रद्धा भाव से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और भगवान विष्णु की पूजा करें.

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