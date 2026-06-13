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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDhanu Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: धनु राशि के करियर को लगेंगे पंख, सफलता कर रही आपका इंतजार

Dhanu Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: धनु राशि के करियर को लगेंगे पंख, सफलता कर रही आपका इंतजार

Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 14 से 20 जून तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 13 Jun 2026 07:12 AM (IST)
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Dhanu Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह धनु राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. धनु राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नई सीख, सकारात्मक बदलाव और भविष्य की योजनाओं को गति देने वाला साबित हो सकता है. आपके भीतर कुछ नया जानने और आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल रहेगी, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में लाभ मिलने की संभावना है. यदि आप लंबे समय से किसी नए कौशल, कोर्स या ज्ञान को हासिल करने की सोच रहे थे, तो इस सप्ताह उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं. आपकी दूरदर्शिता और सकारात्मक सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी.

कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी, अनुभव और दूरदर्शी दृष्टिकोण की प्रशंसा होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं और आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय करियर में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है, जबकि व्यवसाय से जुड़े जातकों को नए संपर्कों और योजनाओं से लाभ मिल सकता है. यदि आप किसी नई साझेदारी या विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर उठाया गया कदम भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकता है.

आर्थिक दृष्टि से सप्ताह लाभदायक रहेगा. आय बढ़ने या किसी पुराने निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं. हालांकि जितनी तेजी से धन आएगा, उतनी ही तेजी से खर्च होने की संभावना भी बनी रहेगी. इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना और बजट बनाकर चलना समझदारी होगी. यदि आप बचत और दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देंगे तो भविष्य में आर्थिक स्थिरता मजबूत हो सकती है.

पारिवारिक जीवन में प्रेम, सहयोग और समझदारी का माहौल बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और किसी पारिवारिक कार्यक्रम या शुभ कार्य में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. यदि किसी रिश्ते में पहले से कोई मतभेद था, तो उसे बातचीत और धैर्य के माध्यम से सुलझाने का अच्छा समय है.

स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन खानपान में संयम रखना आवश्यक होगा. बाहर का भोजन अधिक करने से बचें और नियमित दिनचर्या का पालन करें. योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेंगे. पर्याप्त नींद और समय पर भोजन करने से पूरे सप्ताह सक्रियता बनी रहेगी.

सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, जिससे समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. किसी धार्मिक यात्रा या आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और साथी के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे. परिवार के साथ बेहतर तालमेल और भावनात्मक जुड़ाव आपको मानसिक संतोष प्रदान करेगा. सप्ताह के अंत तक कोई शुभ समाचार आपके उत्साह को दोगुना कर सकता है.

उपाय : पीले रंग का वस्त्र पहनें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Dhanu Horoscope 2026 Dhanu Weekly Rashifal 2026
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