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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDhanu Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: धनु राशि के करियर में उछाल और भाग्य के लिए सुनहरा सप्ताह

Dhanu Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: धनु राशि के करियर में उछाल और भाग्य के लिए सुनहरा सप्ताह

Dhanu Saptahik Rashifal 27 april to 3 May 2026: धनु राशि के लिए यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 27 Apr 2026 05:20 AM (IST)
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Dhanu Saptahik Rashifal 27 april to 3 May 2026: धनु राशि वालों के लिए 27 अप्रैल से 3 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. धनु राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

  • वीक स्टार्टिंग एन्सेस्ट्राल बिज़नेस को वैश्विक स्तर पर ले जाने का है जहां आपकी किस्मत का सितारा चमकेगा. देश-विदेश के बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने से प्रॉफिट के रिकॉर्ड टूटेंगे और बिजनेस वुमन को रियल एस्टेट या कंसल्टेंसी में बड़ा मुनाफा होगा. जॉब में लगे लोगों और वर्किंग वुमन के लिए प्रमोशन के साथ ट्रांसफर के योग बन रहे हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए शुभ साबित होंगे.
  • लव लाइफ और फैमिली में खुशियां बनी रहेंगी और आप संतान की शिक्षा के लिए किसी बड़े संस्थान में दाखिला दिलाने में सफल रहेंगे. छात्र और लर्नर्स के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों वाला रहेगा जहां कलाकारों को सरकारी सहायता या स्पॉन्सरशिप मिल सकती है. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न रहें, पैरों और घुटनों का दर्द मई की गर्मी में बढ़ सकता है, इसलिए आरामदायक और सुखद यात्राओं को प्राथमिकता दें.
  • अब इस सप्ताह की ऊर्जा को और गहराई से समझें तो यह समय धनु राशि वालों के लिए विस्तार और अवसरों का प्रतीक है. विशेष रूप से जिन लोगों का व्यापार पुश्तैनी है, उनके लिए यह अवधि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मार्ग खोल सकती है. विदेशों से जुड़ी डील्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार में विस्तार के संकेत मिल रहे हैं. निवेश के मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाना लाभकारी रहेगा, विशेषकर रियल एस्टेट और डिजिटल प्रोजेक्ट्स में.
  • नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय पहचान और सम्मान बढ़ाने वाला साबित होगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे और आपके काम की सराहना होगी. जो लोग लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए यह सप्ताह राहत लेकर आ सकता है. ट्रांसफर के योग भले ही शुरुआती रूप में चुनौतीपूर्ण लगें, लेकिन आगे चलकर यह आपके करियर के लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे.
  • पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और शांति बनी रहेगी. घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है जिससे वातावरण सकारात्मक रहेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता और सफलता का संकेत दे रहा है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.
  • स्वास्थ्य की दृष्टि से संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. अधिक भागदौड़ और अनियमित दिनचर्या से बचें. नियमित व्यायाम, पर्याप्त जल सेवन और आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा. पैरों और घुटनों से संबंधित समस्याओं को हल्के में न लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Apr 2026 05:20 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026
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