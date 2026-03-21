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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDhanu Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: धनु राशि के करियर को मिलेगी नई उड़ान, रुका पैसा भी आएगा वापिस

Dhanu Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: धनु राशि के करियर को मिलेगी नई उड़ान, रुका पैसा भी आएगा वापिस

Dhanu Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: धनु राशि (Sagittarius) के लिए 22 से 28 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Mar 2026 11:19 AM (IST)
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Dhanu Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: धनु राशि वालों के लिए 22 से 28 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. धनु राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope 2026)

सप्ताह की शुरुआत

वीक स्टार्टिंग भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी लेकर आएगा और आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए धन खर्च करेंगे. इस समय आप अपने जीवन को अधिक आरामदायक और व्यवस्थित बनाने की कोशिश करेंगे. घर की सजावट, जरूरी वस्तुओं की खरीदारी या किसी नई सुविधा को जोड़ने का विचार भी आपके मन में आ सकता है.

बिजनेस और व्यापार

बिजनेस मैन और वूमेन के लिए मार्केट में कॉम्पिटिशन तो तगड़ा रहेगा लेकिन आपकी सूझबूझ और नई रणनीतियां विरोधियों को पस्त कर देंगी जिससे आपका मुनाफा और मान-सम्मान दोनों बढ़ेगा. यदि आप धैर्य और समझदारी से निर्णय लेते हैं तो व्यापार में स्थिरता और प्रगति दोनों देखने को मिल सकती हैं. यह समय अपने बिजनेस को नई दिशा देने का भी हो सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र

गवर्नमेंट पर्सन और प्राइवेट वर्कर्स को ऑफिस में अपनी मेहनत का मीठा फल पदोन्नति या किसी बड़ी जिम्मेदारी के रूप में मिल सकता है. आपके काम की गुणवत्ता और लगन को देखकर वरिष्ठ अधिकारी आप पर भरोसा जता सकते हैं.

आर्थिक स्थिति

फाइनेंसियल सिचुएशन इस हफ्ते काफी मजबूत रहने वाली है और पुराने फंसे हुए पैसे वापस आने से मन प्रसन्न रहेगा. इससे आपकी कई योजनाएं दोबारा गति पकड़ सकती हैं. कुछ लोग भविष्य के लिए निवेश की योजना भी बना सकते हैं जिससे आर्थिक स्थिति और सुरक्षित हो सकती है.

परिवार और सामाजिक जीवन

मिड-वीक में रिश्तेदारों का घर पर आना-जाना लगा रहेगा जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और किसी मांगलिक कार्य की योजना भी बन सकती है. परिवार के साथ बिताया गया समय आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल रहेगा.

शिक्षा और प्रतिभा

स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट्स के लिए यह समय अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाने का है क्योंकि आपको किसी बड़े प्लेटफार्म से बुलावा आ सकता है. यदि आप अपनी प्रतिभा को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो पहचान और सम्मान दोनों मिल सकते हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

लव लाइफ में रोमांस का तड़का लगेगा और अनमैरिड पर्सन के लिए विवाह के नए और अच्छे प्रस्ताव आने के प्रबल योग हैं. यह समय रिश्तों में मिठास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने का है. मैरिड लाइफ में लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आप बड़ी से बड़ी चुनौती पार कर लेंगे.

सेहत और सावधानी

बस सेहत के मामले में गले और थायराइड का थोड़ा ध्यान रखना होगा. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपको पूरे सप्ताह स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेगा.

ये भी पढ़ें: Vrishchik Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: वृश्चिक वाले गुस्से पर रखें कंट्रोल, पढ़ें पूरा वीकली राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Mar 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Weekly Horoscope Dhanu Weekly Horoscope Dhanu Rashifal 2026
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