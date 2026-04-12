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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDhanu Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: धनु साप्ताहिक राशिफल, भाग्य देगा साथ, करियर-कारोबार में बड़ी सफलता

Dhanu Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: धनु साप्ताहिक राशिफल, भाग्य देगा साथ, करियर-कारोबार में बड़ी सफलता

Dhanu Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: धनु राशि के लिए अप्रैल का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Apr 2026 10:41 AM (IST)
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Dhanu Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: धनु राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. धनु राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

धनु राशि के लिए सप्ताह का शुरुआती समय ज्ञान और विस्तार का है. व्यापार में नई ऊंचाइयों को छूने के अवसर मिलेंगे और बिजनेस वुमन को अपनी दूरदर्शिता के कारण भविष्य के लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. साथ ही विदेश में बिजनेस की नई संधियों और टैरिफ छूट का लाभ आपको बहुत बड़ा आर्थिक फायदा पहुंचा सकता है. इस दौरान आप बड़े निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे और आपकी योजनाएं सफल होती नजर आएंगी. नए निवेश और विस्तार के रास्ते खुलेंगे जिससे आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल

नए एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में घुलने-मिलने में थोड़ा समय लगेगा. लेकिन सीनियर्स का व्यवहार आपके प्रति सहयोगात्मक रहेगा. धीरे-धीरे आप कार्यस्थल के माहौल में खुद को ढाल लेंगे और अपनी कार्यक्षमता से सबका ध्यान आकर्षित करेंगे. करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं.

पारिवारिक साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा, जिससे आपके और पार्टनर के बीच की दूरियां खत्म होंगी और संतान की शिक्षा और संस्कार आपको समाज में गौरवान्वित करेंगे, जिससे आपको सच्चा संतान सुख प्राप्त होगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. किसी शुभ समाचार से घर में खुशी का माहौल बनेगा.

शिक्षा और करियर साप्ताहिक राशिफल

विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने का मौका मिल सकता है और आर्टिस्ट अपनी कला के माध्यम से समाज को नई दिशा देंगे जबकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह सप्ताह पदकों की बौछार वाला हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं और आपकी मेहनत रंग लाएगी. कला और खेल के क्षेत्र में आपकी पहचान और मजबूत होगी.

सेहत साप्ताहिक राशिफल

सेहत बहुत अच्छी रहेगी और लंबी दूरी की यात्राएं भाग्यशाली सिद्ध होंगी. यात्रा के दौरान आपको नए अनुभव मिलेंगे जो आपके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाएंगे. अपनी दिनचर्या संतुलित रखें ताकि ऊर्जा बनी रहे और आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें.

वहीं समाज सेवा के क्षेत्र में आप एक रोल मॉडल के रूप में उभरेंगे और राजनीति में सक्रिय युवाओं को पार्टी में बड़ा पद या टिकट मिलने की संभावना बन रही है. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपके विचारों को अपनाने लगेंगे. यह सप्ताह आपके लिए विस्तार, सफलता और सम्मान का शानदार समय लेकर आने वाला है.

ये भी पढ़ें: Vrishchik Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: वृश्चिक राशि वाले सावधानी, रणनीति और धैर्य के साथ बढ़ाए कदम
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

धनु राशि के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 का सप्ताह व्यवसाय के लिहाज से कैसा रहेगा?

यह सप्ताह व्यवसाय में नई ऊंचाइयों को छूने के अवसर लाएगा। विदेश से व्यापारिक संधियों और टैरिफ छूट से बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। बड़े निर्णय लेने और विस्तार के रास्ते खुलेंगे।

नौकरीपेशा धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

नए कर्मचारियों को ऑफिस में घुलने-मिलने में थोड़ा समय लगेगा, पर सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षमता से आप सबका ध्यान आकर्षित करेंगे और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

धनु राशि के पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह क्या बदलाव आएंगे?

पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा। संतान की शिक्षा और संस्कार आपको गौरवान्वित करेंगे, जिससे आपको सच्चा संतान सुख प्राप्त होगा।

विद्यार्थियों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने का मौका मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं और आपकी मेहनत रंग लाएगी। कला और खेल के क्षेत्र में पहचान मजबूत होगी।

धनु राशि वालों की सेहत और समाज सेवा के क्षेत्र में क्या उम्मीदें हैं?

सेहत बहुत अच्छी रहेगी और दिनचर्या संतुलित रखने से ऊर्जा बनी रहेगी। समाज सेवा में आप रोल मॉडल के रूप में उभरेंगे और राजनीति में सक्रिय युवाओं को बड़ा पद मिल सकता है।

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