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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDhanu Saptahik Rashifal 1-7 June 2026: नौकरी, कारोबार और प्रेम, तीनों मोर्चों पर चमकेगा धनु राशि का भाग्य

Dhanu Saptahik Rashifal 1-7 June 2026: नौकरी, कारोबार और प्रेम, तीनों मोर्चों पर चमकेगा धनु राशि का भाग्य

Dhanu Weekly Rashifal 1 to 7 June 2026: धनु राशि के लिए 1 से 7 जून करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Jun 2026 06:15 AM (IST)
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Dhanu Saptahik Rashifal 1 to 7 June 2026: धनु राशि वालों के लिए 1 से 7 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. धनु राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope 2026)

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्साह, प्रगति और नए अवसरों से भरपूर रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही व्यापारिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी. व्यापार से जुड़े लोगों को नई और बड़ी डील्स मिलने की संभावना है. विशेष रूप से इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद लाभकारी साबित हो सकता है.

नए ऑर्डर्स मिलने से कारोबार में तेजी आएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो 4 और 6 जून का समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ साबित हो सकता है. पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को परिवार और वरिष्ठ सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आसानी होगी.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और क्षमता को पहचान मिलेगी. कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जो भविष्य में पदोन्नति और करियर ग्रोथ का आधार बनेंगी. जो लोग लंबे समय से मनचाहे ट्रांसफर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी होने के संकेत हैं.

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पारिवारिक जीवन सुखद और आनंदमय रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और तालमेल बेहतर होगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जो लोग लंबे समय से अपने रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके लिए परिवार की सहमति मिलने के योग बन रहे हैं. संतान पक्ष से भी कोई बड़ी उपलब्धि या शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे घर का वातावरण उत्साह और खुशियों से भर जाएगा.

शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. थिएटर, नृत्य, संगीत और अन्य कला क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार अवसर प्राप्त होगा. खिलाड़ियों को अपने फिटनेस रूटीन और नियमित अभ्यास पर पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि प्रदर्शन में निरंतर सुधार बना रहे.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता और भागदौड़ के कारण पैरों में दर्द, थकान या शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लेना जरूरी होगा. सप्ताह के दौरान किसी धार्मिक आयोजन, मांगलिक कार्य या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा सुखद और मानसिक शांति देने वाली साबित होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Dhanu Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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