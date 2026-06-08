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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDhanu Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: प्रमोशन में देरी और कारोबार में चुनौती, धनु वाले जानें इस सप्ताह का हाल

Dhanu Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: प्रमोशन में देरी और कारोबार में चुनौती, धनु वाले जानें इस सप्ताह का हाल

Dhanu Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: धनु राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Jun 2026 10:41 AM (IST)
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Dhanu Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: धनु राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. धनु राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope 2026)

व्यापार और आर्थिक स्थिति- वीक स्टार्टिंग साझेदारी के व्यवसाय में हिसाब-किताब को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, छोटा सा धोखा भी बड़ा नुकसान करा सकता है. किसी भी वित्तीय लेन-देन को बिना जांचे-परखे आगे न बढ़ाएं. व्यापारिक दस्तावेजों और खातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. विदेशी व्यापार या देश से बाहर माल भेजने वाले व्यापारियों को कस्टम या टैक्स से जुड़ी कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. नियमों और आवश्यक कागजी प्रक्रियाओं का पालन करने से परेशानियों को कम किया जा सकेगा. सरकारी काम लालफीताशाही के कारण अटक सकते हैं, जिससे कुछ योजनाओं में देरी संभव है.

पुश्तैनी व्यापार में बदलाव करने के लिए अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें, जल्दबाजी न करें. सही मार्गदर्शन भविष्य में बड़े नुकसान से बचा सकता है. बैंक में चेक जमा करते समय तारीख और अमाउंट को दो बार चेक कर लें, गलती हो सकती है. आर्थिक मामलों में सावधानी ही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी.

नौकरी और करियर- ऑफिशियल ट्रैवलिंग के दौरान सेहत खराब होने से काम बीच में ही छोड़ना पड़ सकता है. इसलिए यात्रा से पहले स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अवश्य बरतें. घर से दूर रह रहे नौकरीपेशा जातकों को वर्कप्लेस पर राजनीति का शिकार होना पड़ सकता है, इसलिए अपने काम से काम रखें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें. सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन की बात टल सकती है, जिससे निराशा होगी. हालांकि, अपनी मेहनत और प्रदर्शन में कमी न आने दें, क्योंकि भविष्य में इसका सकारात्मक लाभ अवश्य मिलेगा.

ये भी पढ़ें: Tula Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: तुला राशि के लिए चेतावनी! पैसा और प्रॉपर्टी मामले में रहें सतर्क

प्रेम और पारिवारिक जीवन- संतान की किसी जिद के कारण घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है. धैर्य और समझदारी से स्थिति को संभालने का प्रयास करें. भाई-बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग भी मिलेगा. ससुराल पक्ष के किसी सदस्य से बहसबाजी हो सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. प्रेम जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी, साथी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा. रिश्ते में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा, जिससे मानसिक संतोष प्राप्त होगा.

शिक्षा, कला और खेल- छात्रों को आलस्य का त्याग करना होगा, अन्यथा परीक्षा में नुकसान उठाना पड़ सकता है. नियमित अध्ययन और अनुशासन सफलता की कुंजी साबित होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को समय का सही उपयोग करना चाहिए. कला और खेल के क्षेत्र में नए लर्नर्स को अभ्यास के दौरान चोट लगने की आशंका है, इसलिए सावधानी बरतें. प्रशिक्षकों की सलाह का पालन करना और सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा.

स्वास्थ्य और यात्रा- डाइजेशन की समस्या और गैस के कारण परेशान हो सकते हैं. खान-पान में लापरवाही करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं. हल्का और संतुलित भोजन करना लाभकारी रहेगा. लंबी दूरी की यात्राओं में सावधानी रखें और बाहर का खाना न खाएं. यात्रा के दौरान स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा. पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या आपको बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jun 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Weekly Horoscope Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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