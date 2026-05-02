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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDhanu Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: धनु राशि को मिलेगा मेहनत का मेगा रिटर्न, पढ़ें वीकली राशिफल

Dhanu Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: धनु राशि को मिलेगा मेहनत का मेगा रिटर्न, पढ़ें वीकली राशिफल

Dhanu Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: धनु राशि के लिए मई का पहला सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 May 2026 10:00 AM (IST)
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  • बिजनेस में कड़ी मेहनत से बड़ी डील, महिला उद्यमियों को मिलेगा प्रमोशन।
  • ऑफिस पॉलिटिक्स खत्म, सीनियर्स से मिलेगा लीडरशिप का अवसर।
  • छात्र और खिलाड़ी एकाग्रता से कठिन लक्ष्य हासिल करेंगे।
  • सेहत में सुधार, लव लाइफ में गंभीरता, परिवार से सुख मिलेगा।

Dhanu Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: धनु राशि वालों के लिए 3 से 9 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. धनु राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल: वीक स्टार्टिंग कड़ी मेहनत के शानदार परिणाम देने वाला है. रियल एस्टेट या मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में बड़ी डील हो सकती है और महिला उद्यमियों को अपनी मेहनत का उचित फल प्रमोशन के रूप में मिलेगा. इस दौरान आपकी योजनाएं साकार होती नजर आएंगी और लंबे समय से किए गए प्रयास अब सफलता में बदलेंगे. बिजनेस से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. जो लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल- ऑफिस पॉलिटिक्स को आप अपने अनुशासन से खत्म कर देंगे और सीनियर्स आपको भविष्य की लीडरशिप के लिए तैयार करेंगे, विदेश में कार्यरत लोगों को अपनी कार्यकुशलता के कारण विशेष सम्मान मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समर्पण आपको अलग पहचान दिलाएगा और आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. इससे आपके करियर में उन्नति के रास्ते खुलेंगे और आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा, जिससे कार्य का माहौल सकारात्मक बनेगा.

शिक्षा साप्ताहिक राशिफल: प्रतियोगी छात्र अपनी एकाग्रता के बल पर कठिन विषयों को मास्टर कर लेंगे और खिलाड़ियों के लिए यह हफ्ता फिटनेस टेस्ट पास करने का है. छात्र अपनी पढ़ाई में पूरी तरह डूबे रहेंगे और उनकी मेहनत उन्हें अच्छे परिणाम दिलाएगी. यह समय अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा लगाने का है, जिससे सफलता आपके कदम चूम सकती है. खिलाड़ी भी अपनी मेहनत और अभ्यास से शानदार प्रदर्शन करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे.

सेहत साप्ताहिक राशिफल: सेहत में हड्डियों और नसों का दर्द कम होगा. लव लाइफ में गंभीरता आएगी और आप विवाह के लिए कदम बढ़ा सकते हैं. संतान की ओर से मान-सम्मान की प्राप्ति होगी और पारिवारिक यात्रा लाभकारी रहेगी. इस दौरान आप खुद को पहले से ज्यादा फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आएगी और घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा.

इसके अलावा, यह सप्ताह आपके लिए आत्मविश्वास और स्थिरता बढ़ाने वाला रहेगा. आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिलेगा और आप भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बना पाएंगे. सामाजिक जीवन में भी आपका सम्मान बढ़ेगा और आप नए लोगों से जुड़ेंगे. यह सप्ताह आपके लिए सफलता, संतुलन और खुशियों से भरा रहने वाला है, जहां हर क्षेत्र में आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा.

ये भी पढ़ें: Tula Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: तुला राशि के लिए मिस्ट्री सक्सेस वाला रहेगा सप्ताह, पढ़ें वीकली राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 May 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026
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