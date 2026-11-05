Dhanteras 2026 Live Updates: धनतेरस शुक्रवार 6 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी. नई दिल्ली में लक्ष्मी-कुबेर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 बजे से 7:57 बजे तक है. सोना खरीदने के लिए हिंदू पंचांगों ने अलग समय दिए हैं.

इसलिए शाम के पूजा मुहूर्त को ही खरीदारी का एकमात्र शुभ समय न समझें. शहर बदलने के साथ पूजा और चौघड़िया के समय भी बदलते हैं.

धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है. इस दिन लक्ष्मी-कुबेर पूजन के साथ भगवान धन्वंतरि की पूजा और यम दीपदान की परंपरा है. घरों में दीपक जलाए जाते हैं और लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार नए बर्तन, सोने-चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं.

धार्मिक मान्यता में यह पर्व धन के साथ आरोग्य की कामना से भी जुड़ा है.

खरीदारी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए तिथि और मुहूर्त का अंतर समझना जरूरी है. त्रयोदशी अगले दिन सुबह तक रहेगी, लेकिन धनतेरस की मुख्य संध्या पूजा 6 नवंबर को होगी. इस लाइव ब्लॉग में पढ़ें शहरवार पूजा का समय, खरीदारी के चौघड़िये और पूजन से जुड़ी जरूरी जानकारी.