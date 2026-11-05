Dhanteras 2026 Live: धनतेरस 6 नवंबर को, जानें आपके शहर में पूजा मुहूर्त और सोना-चांदी खरीदने का समय
Dhanteras 2026 Live Updates: धनतेरस पर लक्ष्मी-कुबेर पूजा कब करें? दिल्ली, नोएडा, मुंबई समेत प्रमुख शहरों के पूजा मुहूर्त, खरीदारी का शुभ समय, धनत्रयोदशी की तिथि और पूजा विधि के अपडेट यहां पढ़ें.
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Dhanteras 2026 Live Updates: धनतेरस शुक्रवार 6 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी. नई दिल्ली में लक्ष्मी-कुबेर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 बजे से 7:57 बजे तक है. सोना खरीदने के लिए हिंदू पंचांगों ने अलग समय दिए हैं.
इसलिए शाम के पूजा मुहूर्त को ही खरीदारी का एकमात्र शुभ समय न समझें. शहर बदलने के साथ पूजा और चौघड़िया के समय भी बदलते हैं.
धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है. इस दिन लक्ष्मी-कुबेर पूजन के साथ भगवान धन्वंतरि की पूजा और यम दीपदान की परंपरा है. घरों में दीपक जलाए जाते हैं और लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार नए बर्तन, सोने-चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं.
धार्मिक मान्यता में यह पर्व धन के साथ आरोग्य की कामना से भी जुड़ा है.
खरीदारी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए तिथि और मुहूर्त का अंतर समझना जरूरी है. त्रयोदशी अगले दिन सुबह तक रहेगी, लेकिन धनतेरस की मुख्य संध्या पूजा 6 नवंबर को होगी. इस लाइव ब्लॉग में पढ़ें शहरवार पूजा का समय, खरीदारी के चौघड़िये और पूजन से जुड़ी जरूरी जानकारी.
Dhanteras Puja Time: खरीदारी और पूजा का मुहूर्त अलग क्यों है?
धनतेरस की लक्ष्मी पूजा के लिए पंचांग प्रदोषकाल और स्थिर वृषभ लग्न का संयोग देखता है. खरीदारी के लिए प्रकाशित चौघड़िये अलग हैं. इसलिए खरीदारी की सूची में दिया गया हर समय लक्ष्मी-कुबेर पूजा का मुहूर्त नहीं है.
Dhanteras Puja Muhurat 2026 Live: आपके शहर में कब होगी लक्ष्मी-कुबेर पूजा?
पंचांग अनुसार धनतेरस 2026 पर प्रमुख शहरों में पूजा के मुहूर्त इस प्रकार हैं. ये सभी समय 6 नवंबर 2026 की शाम के हैं और भारतीय मानक समय के अनुसार दिए गए हैं.
नई दिल्ली- 6:02 से 7:57 बजे
नोएडा- 6:01 से 7:57 बजे
गुरुग्राम- 6:03 से 7:59 बजे
मुंबई- 6:35 से 8:35 बजे
पुणे- 6:32 से 8:31 बजे
जयपुर- 6:11 से 8:07 बजे
चंडीगढ़- 6:00 से 7:54 बजे
अहमदाबाद- 6:30 से 8:28 बजे
कोलकाता- 5:28 से 7:26 बजे
चेन्नई- 6:14 से 8:10 बजे
हैदराबाद- 6:15 से 8:13 बजे
बेंगलुरु- 6:25 से 8:20 बजे