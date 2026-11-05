Dhanteras 2026 Highlights: धनतेरस पूजा का मुहूर्त हर शहर में अलग, आपके यहां कब से कब तक?
Dhanteras 2026 Highlights: आज धनतेरस पर लक्ष्मी-कुबेर पूजा कब करें? दिल्ली, नोएडा, मुंबई समेत प्रमुख शहरों के पूजा मुहूर्त, खरीदारी का शुभ समय, धनत्रयोदशी की तिथि और पूजा विधि के अपडेट यहां पढ़ें.
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Dhanteras 2026 Highlights: आज धनतेरस है. नई दिल्ली में लक्ष्मी-कुबेर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 बजे से 7:57 बजे तक है. सोना खरीदने के लिए हिंदू पंचांगों ने अलग समय दिए हैं.
इसलिए शाम के पूजा मुहूर्त को ही खरीदारी का एकमात्र शुभ समय न समझें. शहर बदलने के साथ पूजा और चौघड़िया के समय भी बदलते हैं.
धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है. इस दिन लक्ष्मी-कुबेर पूजन के साथ भगवान धन्वंतरि की पूजा और यम दीपदान की परंपरा है. घरों में दीपक जलाए जाते हैं और लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार नए बर्तन, सोने-चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं.
धार्मिक मान्यता में यह पर्व धन के साथ आरोग्य की कामना से भी जुड़ा है.
खरीदारी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए तिथि और मुहूर्त का अंतर समझना जरूरी है. त्रयोदशी अगले दिन सुबह तक रहेगी, लेकिन धनतेरस की मुख्य संध्या पूजा 6 नवंबर को होगी. इस लाइव ब्लॉग में पढ़ें शहरवार पूजा का समय, खरीदारी के चौघड़िये और पूजन से जुड़ी जरूरी जानकारी.
Dhanteras 2027 Highlights: अगले साल कब है धनतेरस? नोट करें सही तारीख और दिन
साल 2027 में धनतेरस का महापर्व 27 अक्टूबर 2027 (बुधवार) को मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 27 अक्टूबर की सुबह से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर तक रहेगी.
धनतेरस पर मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और कुबेर देव का पूजन प्रदोष काल में करने का विधान है, जो 27 अक्टूबर की शाम को ही प्राप्त हो रहा है. इसी दिन शाम के समय सोने-चांदी, बर्तनों की खरीदारी और यमराज के निमित्त दीपदान करना बहुत मंगलकारी रहेगा.
Dhanteras 2026 Live: नए बही-खाते और गद्दी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त
व्यापारियों और दुकानदारों के लिए धनतेरस का दिन नए वित्तीय वर्ष की तैयारी और गद्दी पूजन का विशेष अवसर होता है. आज शाम 05:40 से रात 08:15 बजे तक वृषभ (स्थिर) लग्न में गद्दी पूजन और बही-खाते स्थापित करना सबसे उत्तम रहेगा.
दुकान या ऑफिस की तिजोरी, गद्दी और तराजू की पूजा कर नए रजिस्टर या बिलिंग सॉफ्टवेयर पर रोली-चंदन से 'श्री' और स्वास्तिक अंकित करें. देर शाम काम समेटने वाले कारोबारी रात 08:50 से 10:25 बजे के बीच भी नए वित्तीय रिकॉर्ड्स का शुभारंभ कर सकते हैं.