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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAstrology: कुंडली के दशमांश चार्ट से जानें, व्यापार में मिलेगी सफलता या नौकरी में होगा प्रमोशन

Astrology: कुंडली के दशमांश चार्ट से जानें, व्यापार में मिलेगी सफलता या नौकरी में होगा प्रमोशन

Astro Tips: आपकी कुंडली का D10 चार्ट और बृहस्पति-केतु की स्थिति खोलती है सफलता के राज. जानें क्या आप फ्रीलांसिंग के लिए बने हैं या कॉर्पोरेट जॉब आपके लिए बेहतर है. सितारे पहचानें, सही फैसला लें.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 19 Apr 2026 01:30 PM (IST)
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  • बुध का मजबूत होना आईटी, ई-कॉमर्स जैसे व्यवसायों में लाभकारी है।

Astro Tips: ज्योतिष शास्त्र (Astrology) के अनुसार, आपकी कुंडली के कुछ विशेष 'योग' यह संकेत दे सकते हैं कि आप एक कर्मचारी के रूप में अधिक सफल होंगे या एक स्वतंत्र उद्यमी (Entrepreneur) के रूप में. आइए जानते हैं स्वरोजगार के प्रमुख ज्योतिषीय कारक.

दशमांश चार्ट (D10 Chart) का महत्व

स्टार्टअप या फ्रीलांसिंग में सफलता का विश्लेषण करने के लिए मुख्य रूप से दशमांश चार्ट (D10) देखा जाता है. यह चार्ट आपके करियर की सूक्ष्म जानकारी देता है.

  • बृहस्पति (Jupiter) की भूमिका: यदि D10 चार्ट में बृहस्पति 10वें घर (कर्म भाव) या 7वें घर (व्यवसाय भाव) को देख रहा है, तो यह 'स्व-रोजगार' का शुभ संकेत है. यह स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है.

  • केतु (Ketu) का प्रभाव: केतु को 'विभाजन' और 'विविधता' का कारक माना जाता है. यदि केतु 10वें घर में है, तो व्यक्ति एक ही ढर्रे के बजाय अलग-अलग प्रोजेक्ट्स (Freelancing) पर काम करना पसंद करता है.

नक्षत्र और चंद्रमा: रचनात्मकता का आधार

फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप में सफलता के लिए आपकी सोच का 'लीक से हटकर' होना जरूरी है. इसमें चंद्रमा और विशेष नक्षत्रों की भूमिका अहम होती है:

नक्षत्र ग्रह स्वामी प्रभाव
चित्रा मंगल तकनीकी कौशल और निर्माण की शक्ति.
स्वाति राहु नए और क्रांतिकारी विचार (Out-of-the-box thinking).
अनुराधा शनि कठिन समय में धैर्य और निरंतरता.

बुध (Mercury): व्यापार का असली कारक

अगर आपका स्टार्टअप IT, ई-कॉमर्स, अकाउंटिंग या मार्केटिंग से जुड़ा है, तो बुध का मजबूत होना अनिवार्य है.

  • बुध संचार (Communication) और बुद्धि का प्रतीक है.
  • यदि बुध का संबंध 10वें भाव या बृहस्पति से हो, तो यह बिजनेस में बड़ी सफलता और धन लाभ सुनिश्चित करता है.

सही समय का चुनाव: कब छोड़ें अपनी नौकरी?

ज्योतिष केवल मार्गदर्शन है, निर्णय आपकी व्यावहारिक स्थिति पर निर्भर करना चाहिए. यदि आपकी कुंडली में ऊपर दिए गए योग हैं, तो भी विशेषज्ञ यह सलाह देते हैं:

  • साइड हसल (Side Hustle): सीधे नौकरी न छोड़ें. पहले पार्ट-टाइम फ्रीलांसिंग शुरू करें.
  • आय का स्रोत: जब आपका स्टार्टअप आपकी वर्तमान सैलरी का कम से कम 50-70% कमा कर देने लगे, तब पूर्णकालिक स्विच करने का सोचें.
  • दशा और गोचर: किसी अनुभवी ज्योतिषी से अपनी वर्तमान महादशा की जांच जरूर करवाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
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Published at : 19 Apr 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Astrology Planetary Transit D10 Chart Mercury In Business

Frequently Asked Questions

नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय कब शुरू करना चाहिए?

ज्योतिषीय योग होने पर भी, पहले साइड हसल शुरू करें. जब आपका स्टार्टअप वर्तमान आय का 50-70% कमाने लगे, तब पूर्णकालिक स्विच करने का विचार करें.

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