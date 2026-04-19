Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बुध का मजबूत होना आईटी, ई-कॉमर्स जैसे व्यवसायों में लाभकारी है।

Astro Tips: ज्योतिष शास्त्र (Astrology) के अनुसार, आपकी कुंडली के कुछ विशेष 'योग' यह संकेत दे सकते हैं कि आप एक कर्मचारी के रूप में अधिक सफल होंगे या एक स्वतंत्र उद्यमी (Entrepreneur) के रूप में. आइए जानते हैं स्वरोजगार के प्रमुख ज्योतिषीय कारक.

दशमांश चार्ट (D10 Chart) का महत्व

स्टार्टअप या फ्रीलांसिंग में सफलता का विश्लेषण करने के लिए मुख्य रूप से दशमांश चार्ट (D10) देखा जाता है. यह चार्ट आपके करियर की सूक्ष्म जानकारी देता है.

बृहस्पति (Jupiter) की भूमिका: यदि D10 चार्ट में बृहस्पति 10वें घर (कर्म भाव) या 7वें घर (व्यवसाय भाव) को देख रहा है, तो यह 'स्व-रोजगार' का शुभ संकेत है. यह स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है.





यदि D10 चार्ट में बृहस्पति 10वें घर (कर्म भाव) या 7वें घर (व्यवसाय भाव) को देख रहा है, तो यह 'स्व-रोजगार' का शुभ संकेत है. यह स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है. केतु (Ketu) का प्रभाव: केतु को 'विभाजन' और 'विविधता' का कारक माना जाता है. यदि केतु 10वें घर में है, तो व्यक्ति एक ही ढर्रे के बजाय अलग-अलग प्रोजेक्ट्स (Freelancing) पर काम करना पसंद करता है.

नक्षत्र और चंद्रमा: रचनात्मकता का आधार

फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप में सफलता के लिए आपकी सोच का 'लीक से हटकर' होना जरूरी है. इसमें चंद्रमा और विशेष नक्षत्रों की भूमिका अहम होती है:

नक्षत्र ग्रह स्वामी प्रभाव चित्रा मंगल तकनीकी कौशल और निर्माण की शक्ति. स्वाति राहु नए और क्रांतिकारी विचार (Out-of-the-box thinking). अनुराधा शनि कठिन समय में धैर्य और निरंतरता.

बुध (Mercury): व्यापार का असली कारक

अगर आपका स्टार्टअप IT, ई-कॉमर्स, अकाउंटिंग या मार्केटिंग से जुड़ा है, तो बुध का मजबूत होना अनिवार्य है.

बुध संचार (Communication) और बुद्धि का प्रतीक है.

यदि बुध का संबंध 10वें भाव या बृहस्पति से हो, तो यह बिजनेस में बड़ी सफलता और धन लाभ सुनिश्चित करता है.

सही समय का चुनाव: कब छोड़ें अपनी नौकरी?

ज्योतिष केवल मार्गदर्शन है, निर्णय आपकी व्यावहारिक स्थिति पर निर्भर करना चाहिए. यदि आपकी कुंडली में ऊपर दिए गए योग हैं, तो भी विशेषज्ञ यह सलाह देते हैं:

साइड हसल (Side Hustle): सीधे नौकरी न छोड़ें. पहले पार्ट-टाइम फ्रीलांसिंग शुरू करें.

सीधे नौकरी न छोड़ें. पहले पार्ट-टाइम फ्रीलांसिंग शुरू करें. आय का स्रोत: जब आपका स्टार्टअप आपकी वर्तमान सैलरी का कम से कम 50-70% कमा कर देने लगे, तब पूर्णकालिक स्विच करने का सोचें.

जब आपका स्टार्टअप आपकी वर्तमान सैलरी का कम से कम 50-70% कमा कर देने लगे, तब पूर्णकालिक स्विच करने का सोचें. दशा और गोचर: किसी अनुभवी ज्योतिषी से अपनी वर्तमान महादशा की जांच जरूर करवाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.