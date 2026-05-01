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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोCapricorn Monthly Horoscope May 2026: मकर राशि वाले मई में लगाएंगे करियर में बड़ी छलांग, पढ़ें मासिक राशिफल

Capricorn Monthly Horoscope May 2026: मकर राशि वाले मई में लगाएंगे करियर में बड़ी छलांग, पढ़ें मासिक राशिफल

Capricorn Monthly Horoscope May 2026: मकर (Makar) के लिए मई माह बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मकर का मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 May 2026 10:05 PM (IST)
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Capricorn Rashifal May 2026: मकर राशि वालों के लिए मई 2026 का महीना अच्छा रहेगा. ग्रह-नक्षत्रों की चाल में बदलाव और इससे बनने वाले योग आपको प्रगति की ओर ले जाएंगे. हालांकि इस माह धन खर्च में अधिकता राहेगी.

आइए विख्यात ज्योतिषी (Famous Astrologer) से जानते हैं मकर राशि (Makar Zodiac) वालों के नौकरी, बिजेनस, शिक्षा, यात्रा, सेहत, प्रेम और परिवार के मामले में कैसा रहेगा मई का महीना.

मकर राशि मई 2026 मासिक राशिफल (Capricorn May 2026 Horoscope)

बिजनेस और वेल्थ

  • महीने की शुरुआत से 10 मई तक तृतीय भाव में मंगल-शनि का द्वंद दोष व अंगारक योग रहने से विदेशी निवेश से आपके बिजनेस को नई गति मिलेगी, हालांकि शिपिंग में देरी के कारण कुछ ऑर्डर्स में बाधा आ सकती है, इसलिए बैकअप प्लान तैयार रखें.
  • 11 मई से मंगल चतुर्थ भाव में स्वगृही होकर रूचक योग बनाकर चौथी, सातवीं व आठवीं दृष्टि सप्तम भाव, दशम भाव व एकादश भाव पर होने से बिजनेसमैन किसी भी बड़ी डील को करने जा रहे हैं, तो उसे फाइनल करना आपके पक्ष में रहेगा, बातचीत के दौरान रेशमी या सफेद कपड़े पहनना आपका प्रभाव बढ़ाएगा.
  • 14 मई से बुध पंचम भाव में रहते गुरु से 2-12 का संबंध रहने से ओवर-थिंकिंग मानसिक थकान दे सकती है, इसलिए बिजनेसमैन काम की सूची बनाकर उसे पूरा करने से ही आपकी समस्या का समाधान होगा.
  • आईटी, प्रिंटिंग या कम्युनिकेशन से जुड़ी मशीनें खरीदने के लिए 8,9,12,13,14,19,20,25 तारीख शुभ रहेगी.
  • 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहने से पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के साथ नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते समय वकील की सलाह जरूर लें, पारदर्शिता बनाए रखने से भविष्य के बड़े विवादों को टालने में मदद मिलेगी.
  • 19 मई से 25 मई तक बुध रोहिणी नक्षत्र में होने से कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी आपका बजट बिगाड़ सकती है, टैरिफ दरों में बदलाव के प्रति सजग रहें और जरूरी स्टॉक पहले से जमा कर लें.

जॉब और प्रोफेशन

  • महीने की शुरुआत से 13 मई तक चतुर्थ भाव में षष्ठ भाव के स्वामी बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग रहने से आपकी कार्यक्षमता और अनुशासन ऑफिस में मिसाल बनेगा, आपको कोई ऐसा कठिन कार्य सौंपा जा सकता है जिसे कोई और नहीं कर पा रहा था, इसे पूरा करना आपके प्रमोशन का रास्ता खोलेगा.
  • 10 मई तक मंगल तृतीय भाव में रहते चौथी व आठवीं दृष्टि षष्ठ भाव व दशम भाव पर होने से काम के प्रति जुनून कभी-कभी तनाव पैदा कर सकता है, योग और प्राणायाम का सहारा लेना आपकी मानसिक शांति और फोकस के लिए सबसे बड़ा समाधान है.
  • 13 मई तक दशम भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में स्वगृही होकर विराजित रहने से मीडिया, लेखन या सेल्स के क्षेत्र में जॉब के नए अवसर खुलेंगे, पुरानी कंपनी से भी दोबारा जुड़ने का प्रस्ताव मिल सकता है.
  • 14 मई से षष्ठ भाव में गुरु-शुक्र का शंख योग रहने से तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग या तेल और गैस कंपनियों में नौकरी के बेहतरीन अवसर मिलेंगे, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, किसी बड़ी कंपनी से जॉइनिंग लेटर मिल सकता है.
  • 15 मई से सूर्य पंचम भाव में रहने से बॉस आपकी ईमानदारी और समयबद्धता की बहुत कद्र करेंगे, वे आपको भविष्य की किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर सकते हैं, जिससे आपकी साख बढ़ेगी.
  • नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में अपनी टेक्निकल नॉलेज पर फोकस करें और जवाब सीधे दें, आपके लिए 12,13,14,19,20,25 तारीख शुभ रहेगी.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप

  • महीने की शुरुआत से 13 मई तक शुक्र पंचम भाव में स्वगृही होकर सप्तम भाव से 3-11 का संबंध रहने से घर के युवा सदस्य रिसर्च या तकनीकी क्षेत्रों में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, समाज में उनके अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति की मिसाल दी जाएगी.
  • 11 मई से मंगल चतुर्थ भाव में स्वगृही होकर रूचक योग बनाकर चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से पार्टनर की सेहत में सुधार होगा, लेकिन उन्हें मानसिक तनाव से दूर रखें, उनके साथ संगीत सुनना या वॉक पर जाना अच्छा रहेगा.
  • 8,9,12,13,14,19,20 तारीख को प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने विवाद अब बातचीत और समझौते से सुलझ जाएंगे, आपको बिना किसी बड़ी मशक्कत के अपना जायज हक मिल सकता है.
  • 14 मई से षष्ठ भाव में गुरु-शुक्र का शंख योग रहने से बच्चों की डिजिटल स्किल्स और कोडिंग इंटरेस्ट को देखकर पैरेंट्स काफी गर्व महसूस करेंगे.
  • 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहने से किसी धार्मिक या सामाजिक उत्सव में भागीदारी से मान-सम्मान बढ़ेगा, गरीबों की मदद करना आपके मानसिक सुकून के लिए अच्छा रहेगा.

स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स

  • महीने की शुरुआत से 13 मई तक शुक्र पंचम भाव में स्वगृही होकर गुरु से 2-12 का संबंध रहने व गुरु-राहु का दृष्टि संबंध रहने से विदेश में स्टडी करने की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को वॉर के चलते कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.
  • 14 मई से षष्ठ भाव में गुरु-शुक्र का शंख योग रहने से स्टूडेंट्स के लिए नई स्किल सीखने का समय अनुकूल रहेगा, ऑनलाइन कोर्स या कार्यशालाएं आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगी.
  • 15 से 28 मई तक पंचम भाव में सूर्य-बुध का बुधादित्य योग रहने से आर्टिस्ट को कोई बड़ा मंच या प्रदर्शनी में भाग लेने का अवसर मिलेगा, आपकी क्रिएटिविटी सोशल मीडिया पर वायरल हो सकती है.
  • 5,6,7,15,16,23,24 तारीख को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी राइटिंग स्पीड पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा, अन्यथा वे कहीं पीछे न रह जाएं.

हेल्थ और यात्रा

  • 13 मई तक बुध चतुर्थ भाव में रहते शनि से 2-12 का संबंध रहने से स्वयं को व बच्चों को त्वचा संबंधी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है. उन्हें धूप और धूल से बचाकर रखें.
  • खेल या पढ़ाई के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, 15 तारीख के बाद वीजा संबंधी रुकावटें दूर होंगी.

उपाय
16 मई शनि जयंती पर- आप प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर शनि महाराज का ध्यान करते हुए
“ऊँ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः” मंत्र की एक माला का जाप करें. गाय का दान करें, यदि गाय का दान नहीं कर सकते तो चांदी की बनी छोटी गाय का दान करें.

25 मई गंगा दशहरा पर- अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आप अपने घर में गंगाजल को पीतल के लोटे में भरकर रख दें और फिर उसे लाल कपड़े से बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दें, इससे परेशानियों से बचाव होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 May 2026 10:05 PM (IST)
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Capricorn Horoscope. Masik Rashifal Makar Rashi Capricorn Zodiac Monthly Horoscope 2026 May Rashifal 2026 Horoscope May 2026
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